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Türkiye başvurmuştu: Putin'den Ay'a kurulacak Rusya-Çin istasyonuna onay
Türkiye başvurmuştu: Putin'den Ay'a kurulacak Rusya-Çin istasyonuna onay
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Ay'da Rusya ve Çin tarafından Uluslararası Ay Bilim İstasyonu kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı. Türkiye daha önce projeye katılmak... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:36+0300
2024-06-12T11:36+0300
dünya
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çin
türkiye
uzay
ay
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay aracı
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
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Rusya hükümeti tarafından yayınlanan belgeye göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le Uluslararası Ay Bilim İstasyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair Kanunu imzalayarak projeye nihai onayı verdi.Mart ayında Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen tasarıda öngörülen Uluslararası Ay Bilim İstasyonu, 'Rusya Yörünge İstasyonu' olarak da biliniyor ve 2027-2032 yıllarında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından yörüngeye konuşlandırılması bekleniyor.Nisan ayında Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Anatoliy Petrukoviç, Türkiye'nin Rusya ve Çin tarafından kurulacak yeni uluslararası Ay istasyonuna katılmak için başvurduğunu söylemişti.Son yıllarda uzay alanındaki çalışmalarını artıran Türkiye'nin başvurusunun kabul edilmesi halinde, Türk uzmanların uzay alanında yürütülen araştırmalara daha aktif bir şekilde katılmasının ve bu alanda yapılan bilimsel geliştirmelere katkı sunmasının önünü açacak.Rusya ve Çin uzayda Ay Üssü kurmak için 2020'de anlaşmıştı12 Şubat 2020'de Rusya hükümetinin Roscosmos'un Çin Ulusal Uzay İdaresi'yle Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalanması önerisini kabul edilmişti.Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, mutabakat zaptının, Ay'ın ve derin uzayın keşfine ilişkin ortak veri merkezinin kurulmasında iki kurum arasında işbirliği yapılmasını öngören anlaşma uyarınca hazırlandığını söylemişti.Proje, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) ortak uzay çalışmaları yürütmesini sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/turkiye-rusya-ve-cinin-ortak-kurdugu-uluslararasi-ay-bilim-istasyonuna-basvurdu--1082573727.html
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rusya, çin, türkiye, uzay, ay, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay aracı, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rusya, çin, türkiye, uzay, ay, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay aracı, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

Türkiye başvurmuştu: Putin'den Ay'a kurulacak Rusya-Çin istasyonuna onay

11:36 12.06.2024
© Sputnik / Aleksandr MokletsovGezegenlerarası Luna-1 (Ay-1) istasyonu
Gezegenlerarası Luna-1 (Ay-1) istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Aleksandr Mokletsov
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Rusya lideri Putin, Ay'da Rusya ve Çin tarafından Uluslararası Ay Bilim İstasyonu kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı. Türkiye daha önce projeye katılmak için başvuruda bulunmuştu.
Rusya hükümeti tarafından yayınlanan belgeye göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le Uluslararası Ay Bilim İstasyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair Kanunu imzalayarak projeye nihai onayı verdi.

Mart ayında Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen tasarıda öngörülen Uluslararası Ay Bilim İstasyonu, 'Rusya Yörünge İstasyonu' olarak da biliniyor ve 2027-2032 yıllarında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından yörüngeye konuşlandırılması bekleniyor.

Nisan ayında Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Anatoliy Petrukoviç, Türkiye'nin Rusya ve Çin tarafından kurulacak yeni uluslararası Ay istasyonuna katılmak için başvurduğunu söylemişti.

Son yıllarda uzay alanındaki çalışmalarını artıran Türkiye'nin başvurusunun kabul edilmesi halinde, Türk uzmanların uzay alanında yürütülen araştırmalara daha aktif bir şekilde katılmasının ve bu alanda yapılan bilimsel geliştirmelere katkı sunmasının önünü açacak.

Rusya ve Çin uzayda Ay Üssü kurmak için 2020'de anlaşmıştı

12 Şubat 2020'de Rusya hükümetinin Roscosmos'un Çin Ulusal Uzay İdaresi'yle Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalanması önerisini kabul edilmişti.
Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, mutabakat zaptının, Ay'ın ve derin uzayın keşfine ilişkin ortak veri merkezinin kurulmasında iki kurum arasında işbirliği yapılmasını öngören anlaşma uyarınca hazırlandığını söylemişti.

Proje, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) ortak uzay çalışmaları yürütmesini sağlayacak.
Türkiye'nin uzay görevi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
DÜNYA
Türkiye, Rusya ve Çin'in ortak kurduğu Uluslararası Ay Bilim İstasyonu'na başvurdu
8 Nisan, 12:21
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