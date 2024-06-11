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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/eski-japon-basbakan-isvicredeki-ukrayna-konferansinda-baris-insa-edilemez-1084709799.html
Eski Japon Başbakan: İsviçre’deki Ukrayna konferansında barış inşa edilemez
Eski Japon Başbakan: İsviçre’deki Ukrayna konferansında barış inşa edilemez
Sputnik Türkiye
Eski Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, İsviçre’de planlanan Ukrayna’da barış konulu konferansın, yalnızca tek bir tarafı temsil ettiğinin altını çizerken, bu... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:00+0300
2024-06-11T11:00+0300
ukrayna krizi
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yukio hatoyama
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İsviçre’nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da yapılacak ‘Rusyasız’ barış konferansını Sputnik’e değerlendiren Hatoyama, çatışmanın sadece bir tarafının temsil edildiği bir konferansın barışçıl olmadığını belirtirken, “Eğer bu bir barış konferansı ise, ilgili her iki ülke de konferansa katılmadığı sürece barış inşa edilemez. Dolayısıyla bu sadece bir destek grubunun etkinliğidir. Barışın inşasına yol açmayacağı gibi, tam tersine çatışmanın uzamasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.Önemli olanın hem Ukrayna hem de Rusya'nın ciddi bir şekilde yer alacağı bir tartışma platformunun oluşturulması ve çatışmaların bir an önce durdurulması için çaba sarf edilmesi olduğunun altını çizen eski Japonya Başbakanı, demecini, “Konferansta Rusya yok, Çin yok. Sadece bir tarafın olduğu bir barış konferansı gerçek anlamda barışçıl değil” diye sonlandırdı.İsviçre, Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını açıklamıştıDışişleri Bakanı Ignazio Cassis ie birlikte başkent Bern'de konferansa ilişkin basın toplantısı düzenleyen İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirmişti.90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yarısının Avrupa'dan olduğunu söyledi.Amherd, bir soru üzerine, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını belirterek, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.Dışişleri Bakanı Cassis, "Her zaman Rusya'yı bu konferansa davet etmek için açık olduk ancak Moskova birkaç kez toplantıya katılmaya ilgi duymadığını açıkça belirtti" dedi.15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden gerilim için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.Öte yandan yalnızca Zelenskiy’in direttiği kendi barış formülünün masaya yatırılacağı öngörülen zirvenin herhangi bir etki ve yetkisinin olmayacağı bilinirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti.ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rus-uzman-fenenko-bati-isvicredeki-ukrayna-konferansiyla-bricsi-bolmek-istiyordu-1084709061.html
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japonya, yukio hatoyama, ukrayna, rusya, barış, barış görüşmeleri, moskova, tokyo, isviçre
japonya, yukio hatoyama, ukrayna, rusya, barış, barış görüşmeleri, moskova, tokyo, isviçre

Eski Japon Başbakan: İsviçre’deki Ukrayna konferansında barış inşa edilemez

11:00 11.06.2024
© AFP 2023 / CHUNG SUNG-JUNEski Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama
Eski Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / CHUNG SUNG-JUN
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Eski Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, İsviçre’de planlanan Ukrayna’da barış konulu konferansın, yalnızca tek bir tarafı temsil ettiğinin altını çizerken, bu konferansın barışla ilgisi olmadığına vurgu yaptı.
İsviçre’nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da yapılacak ‘Rusyasız’ barış konferansını Sputnik’e değerlendiren Hatoyama, çatışmanın sadece bir tarafının temsil edildiği bir konferansın barışçıl olmadığını belirtirken, “Eğer bu bir barış konferansı ise, ilgili her iki ülke de konferansa katılmadığı sürece barış inşa edilemez. Dolayısıyla bu sadece bir destek grubunun etkinliğidir. Barışın inşasına yol açmayacağı gibi, tam tersine çatışmanın uzamasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.
Önemli olanın hem Ukrayna hem de Rusya'nın ciddi bir şekilde yer alacağı bir tartışma platformunun oluşturulması ve çatışmaların bir an önce durdurulması için çaba sarf edilmesi olduğunun altını çizen eski Japonya Başbakanı, demecini, “Konferansta Rusya yok, Çin yok. Sadece bir tarafın olduğu bir barış konferansı gerçek anlamda barışçıl değil” diye sonlandırdı.

İsviçre, Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını açıklamıştı

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ie birlikte başkent Bern'de konferansa ilişkin basın toplantısı düzenleyen İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirmişti.
90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yarısının Avrupa'dan olduğunu söyledi.
Amherd, bir soru üzerine, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını belirterek, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Cassis, "Her zaman Rusya'yı bu konferansa davet etmek için açık olduk ancak Moskova birkaç kez toplantıya katılmaya ilgi duymadığını açıkça belirtti" dedi.
15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden gerilim için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.
Öte yandan yalnızca Zelenskiy’in direttiği kendi barış formülünün masaya yatırılacağı öngörülen zirvenin herhangi bir etki ve yetkisinin olmayacağı bilinirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.
Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.
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