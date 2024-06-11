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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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Rus uzman Fenenko: Batı, İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla BRICS’i bölmek istiyordu
Rus uzman Fenenko: Batı, İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla BRICS’i bölmek istiyordu
Sputnik Türkiye
İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konferansının gerçek amaçlarını değerlendiren Rus uzman Fenenko, Batı ülkelerinin bu konferansla BRICS’i bölmeye amaçladığını... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T10:53+0300
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Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla amaçladıklarına ulaşamadıklarının, üstelik bu etkinliğin anlamını ne kadar anlatmaya çalışsalar da amaçlarının şeffaf olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:ABD, konferansa katılmayı reddederken Batı’nın neden Küresel Güney ülkelerinin konferansa katılmasına ihtiyaç duyduğunu anlatan uzman, bunun kurnaz bir planın parçası olduğunu kaydetti.Uzman, bu konferansın uyandırdığı bazı tarihsel çağrışımların, nasıl yaklaşım geliştirilmesi gerektiğine bazı ipuçları verdiğini söyledi.Daha önce Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına düşük katılım düzeyinin etkinliği Rusya’ya karşı “anlamsız medya partisi” haline getireceğini dile getirmişti.İsviçre, 15-16 Haziran’da, Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. İsviçre Hükümeti, etkinliğe 160’a yakın ülke davet edilirken şu ana kadar sadece 90 devlet ve kuruluş kayıt yaptırdığını açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın konferansa katılmayacağı bildirilmişti. Meksika ve Nikaragua da bu etkinliğe katılmayacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/abd-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-yonelik-silah-yardimi-yasagini-kaldirdi-1084702575.html
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ukrayna krizi, batı, abd, ukrayna, isviçre, konferans, aleksey fenenko, georgiy karasin, joe biden, şi cinping, luiz inacio lula da silva
ukrayna krizi, batı, abd, ukrayna, isviçre, konferans, aleksey fenenko, georgiy karasin, joe biden, şi cinping, luiz inacio lula da silva

Rus uzman Fenenko: Batı, İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla BRICS’i bölmek istiyordu

10:53 11.06.2024 (güncellendi: 10:55 11.06.2024)
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BRICS ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konferansının gerçek amaçlarını değerlendiren Rus uzman Fenenko, Batı ülkelerinin bu konferansla BRICS’i bölmeye amaçladığını, ama başarısız olduğunu belirtti.
Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla amaçladıklarına ulaşamadıklarının, üstelik bu etkinliğin anlamını ne kadar anlatmaya çalışsalar da amaçlarının şeffaf olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Sözde ‘barış konferansını’ düzenleyenlerin gerçek hedefi neydi? Batı’nın saf olmadığını ve mevcut jeopolitik durumu çok iyi anladığını anımsatmak isterim. Batı, BRICS’in bölünmesini istiyordu. BRICS ülkelerini (Brezilya, Güney Afrika, Çin) İsviçre’de toplayıp ihtiyaç duydukları belgeyi imzalamaya zorlamak, böylece birliği bölmek niyetindeydiler.
ABD, konferansa katılmayı reddederken Batı’nın neden Küresel Güney ülkelerinin konferansa katılmasına ihtiyaç duyduğunu anlatan uzman, bunun kurnaz bir planın parçası olduğunu kaydetti.
ABD konferansa katılmadı çünkü bu şekilde Çin’e bunun güya Amerikan yanlısı bir forum olmadığı ve Amerikan hegemonyasına uyanlardan biri olarak görülme riski olmadan katılabileceği sinyalini vermek istedi. Amerikalılar, Çin’in bu tuzağa düşerek konferansa katılacağını ve Rusya’nın bu ihaneti affetmeyeceğini umuyordu. Amerika’da yeni bir başkan göreve geldiğinde de Çin’e karşı mücadelenin içine Rusya’yı da çekebileceklerini umuyorlardı. ABD’nin hedefleri başlangıçta göründüğünden çok daha incelikli ve geniş kapsamlı.
Uzman, bu konferansın uyandırdığı bazı tarihsel çağrışımların, nasıl yaklaşım geliştirilmesi gerektiğine bazı ipuçları verdiğini söyledi.
İsviçre’deki konferans bende Münih komplosunun çağrışımını uyandırıyor. O zamanlar müzakere konusu Çekoslovakya’ydı. Almanya, Sudetenland bölgesini topraklarına katmak istiyordu. Çekoslovakya’nın bu müzakerelere katılmaması tipik bir durum. Başka bölgelerde gözü olmadığını belirten Almanlar, Avrupa ülkelerini kandırdı. Almanlar, haince onları aldatarak sonunda Çekoslovakya’nın tamamını ele geçirdi. Şimdi de Amerikalılar, konferansa katılan ülkeleri, Zelenskiy’in ‘barış formülüne’ destek vermek için kullanıyor, ama nihayetinde onlara kendi koşullarını dayatacaklar.
Daha önce Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına düşük katılım düzeyinin etkinliği Rusya’ya karşı “anlamsız medya partisi” haline getireceğini dile getirmişti.
İsviçre, 15-16 Haziran’da, Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. İsviçre Hükümeti, etkinliğe 160’a yakın ülke davet edilirken şu ana kadar sadece 90 devlet ve kuruluş kayıt yaptırdığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın konferansa katılmayacağı bildirilmişti. Meksika ve Nikaragua da bu etkinliğe katılmayacaklarını duyurmuştu.
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