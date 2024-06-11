https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rus-uzman-fenenko-bati-isvicredeki-ukrayna-konferansiyla-bricsi-bolmek-istiyordu-1084709061.html

Rus uzman Fenenko: Batı, İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla BRICS’i bölmek istiyordu

Rus uzman Fenenko: Batı, İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla BRICS’i bölmek istiyordu

Sputnik Türkiye

İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konferansının gerçek amaçlarını değerlendiren Rus uzman Fenenko, Batı ülkelerinin bu konferansla BRICS’i bölmeye amaçladığını... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

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Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin İsviçre’deki Ukrayna konferansıyla amaçladıklarına ulaşamadıklarının, üstelik bu etkinliğin anlamını ne kadar anlatmaya çalışsalar da amaçlarının şeffaf olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:ABD, konferansa katılmayı reddederken Batı’nın neden Küresel Güney ülkelerinin konferansa katılmasına ihtiyaç duyduğunu anlatan uzman, bunun kurnaz bir planın parçası olduğunu kaydetti.Uzman, bu konferansın uyandırdığı bazı tarihsel çağrışımların, nasıl yaklaşım geliştirilmesi gerektiğine bazı ipuçları verdiğini söyledi.Daha önce Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına düşük katılım düzeyinin etkinliği Rusya’ya karşı “anlamsız medya partisi” haline getireceğini dile getirmişti.İsviçre, 15-16 Haziran’da, Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. İsviçre Hükümeti, etkinliğe 160’a yakın ülke davet edilirken şu ana kadar sadece 90 devlet ve kuruluş kayıt yaptırdığını açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın konferansa katılmayacağı bildirilmişti. Meksika ve Nikaragua da bu etkinliğe katılmayacaklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/abd-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-yonelik-silah-yardimi-yasagini-kaldirdi-1084702575.html

batı

ukrayna

isviçre

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