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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/biden-ukrayna-nato-disinda-kalabilir-1084499145.html
Biden: Ukrayna NATO dışında kalabilir
Biden: Ukrayna NATO dışında kalabilir
Sputnik Türkiye
Gelecek ay ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ittifaka üyelik müjdesi bekleyen Ukrayna’ya, İsviçre Barış Konferansı’na katılmayarak... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T17:15+0300
2024-06-04T17:15+0300
ukrayna krizi
joe biden
nato üyeliği
ukrayna
vladimir zelenskiy
kiev
time
time dergisi
abd
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Dünyaca ünlü Time dergisine röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın mevcut çatışmalar sona erdikten sonra da NATO üyesi olamayabileceğini söyledi.Barışın Rusya’nın Ukrayna'dan tamamen çıkması durumunda sağlanacağına vurgu yapan Biden, “Ve bu NATO anlamına gelmiyor, NATO'nun bir parçası oldukları anlamına da gelmiyor. Bu, gelecekte kendilerini savunabilmeleri için silah sağladığımız diğer ülkelerle olduğu gibi onlarla da aynı ilişkilere sahip olduğumuz anlamına geliyor” dedi.Biden, Ukrayna'nın zaferine olan bağlılığını sürdürdüğünü de belirtirken, Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edecekleri garantisi verdi.Times dergisi, Biden'ın Kiev'deki müttefikleri çok ihtiyatlı davrandığından, Ukrayna'ya savaşı kazanmak yerine hayatta kalmaya yetecek kadar silah verdiğinden şikayetçi olduğunu anımsatırken, Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımının, Biden'ın Rusya'nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna yanıt vermeye yönelik daha geniş çabalarının bir parçası olduğunun altını çizdi.Ekim 2021'den itibaren Biden’ın Avrupalı ve NATO liderleriyle bir dizi toplantı düzenleyerek askeri yardım, yaptırımlar, diplomasi ve ekonomik destek de dahil olmak üzere Ukrayna'ya desteği tartıştığını belirten dergi, Biden’ın Asyalı müttefiklerini de bu çabaya dahil ettiğini kaydederken, Güney Kore ve Japonya’nın da Rusya ve silah tedarikçilerine yaptırım uyguladığını aktardı.“Biden'ın danışmanlarına göre sonuç, dünya çapında paylaşılan demokratik değerlerin güçlendirilmiş bir ittifakı” ifadelerine yer verilen yazıda, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Biden hakkındaki değerlendirmesine atıfta bulunulurken, “Avrupa ve Asya'yı daha önceki hiçbir başkanın yapmadığı şekilde birbirine bağladı” denildi.Biden, İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacakBeyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nde bulunmayacağını duyurmuştu.Zirveye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın katılacağını belirten Jean-Pierre, "Daha önce düzenlenen tüm barış zirvelerine katıldık. Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin önerilerini de destekliyoruz" dedi.Zelenskiy, liderlere barış zirvesine katılma çağrısı yapmış, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/natoda-ukrayna-anlasmazligi-almanya-hollanda-estonyadan-destek-italya-ve-belcikadan-ret-1084393314.html
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joe biden, nato üyeliği, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, time, time dergisi, abd
joe biden, nato üyeliği, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, time, time dergisi, abd

Biden: Ukrayna NATO dışında kalabilir

17:15 04.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden
Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Gelecek ay ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ittifaka üyelik müjdesi bekleyen Ukrayna’ya, İsviçre Barış Konferansı’na katılmayarak Zelenskiy’i kızdıran Biden’dan ikinci kötü haber geldi.
Dünyaca ünlü Time dergisine röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın mevcut çatışmalar sona erdikten sonra da NATO üyesi olamayabileceğini söyledi.
Barışın Rusya’nın Ukrayna'dan tamamen çıkması durumunda sağlanacağına vurgu yapan Biden, “Ve bu NATO anlamına gelmiyor, NATO'nun bir parçası oldukları anlamına da gelmiyor. Bu, gelecekte kendilerini savunabilmeleri için silah sağladığımız diğer ülkelerle olduğu gibi onlarla da aynı ilişkilere sahip olduğumuz anlamına geliyor” dedi.
Biden, Ukrayna'nın zaferine olan bağlılığını sürdürdüğünü de belirtirken, Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edecekleri garantisi verdi.
Times dergisi, Biden'ın Kiev'deki müttefikleri çok ihtiyatlı davrandığından, Ukrayna'ya savaşı kazanmak yerine hayatta kalmaya yetecek kadar silah verdiğinden şikayetçi olduğunu anımsatırken, Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımının, Biden'ın Rusya'nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna yanıt vermeye yönelik daha geniş çabalarının bir parçası olduğunun altını çizdi.
Ekim 2021'den itibaren Biden’ın Avrupalı ve NATO liderleriyle bir dizi toplantı düzenleyerek askeri yardım, yaptırımlar, diplomasi ve ekonomik destek de dahil olmak üzere Ukrayna'ya desteği tartıştığını belirten dergi, Biden’ın Asyalı müttefiklerini de bu çabaya dahil ettiğini kaydederken, Güney Kore ve Japonya’nın da Rusya ve silah tedarikçilerine yaptırım uyguladığını aktardı.
Biden'ın danışmanlarına göre sonuç, dünya çapında paylaşılan demokratik değerlerin güçlendirilmiş bir ittifakı” ifadelerine yer verilen yazıda, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Biden hakkındaki değerlendirmesine atıfta bulunulurken, “Avrupa ve Asya'yı daha önceki hiçbir başkanın yapmadığı şekilde birbirine bağladı” denildi.

Biden, İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nde bulunmayacağını duyurmuştu.
Zirveye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın katılacağını belirten Jean-Pierre, "Daha önce düzenlenen tüm barış zirvelerine katıldık. Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin önerilerini de destekliyoruz" dedi.
Zelenskiy, liderlere barış zirvesine katılma çağrısı yapmış, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.
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