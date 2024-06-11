https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cumhurbaskani-erdoganin-chp-genel-baskani-ozeli-ziyareti-sona-erdi-1084732511.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti: Görüşme 1.5 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti: Görüşme 1.5 saat sürdü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyareti yaklaşık 1.5 saat sonra sona erdi. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T17:44+0300
2024-06-11T17:44+0300
2024-06-11T18:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özgür özel
chp
görüşme
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ayse-ates-fatih-erbakan-ile-gorusecek-suat-kilic-gorusme-tarihini-acikladi-1084732206.html
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, görüşme
recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti: Görüşme 1.5 saat sürdü
17:44 11.06.2024 (güncellendi: 18:01 11.06.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyareti yaklaşık 1.5 saat sonra sona erdi. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.
Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.
Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.
Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.