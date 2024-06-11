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Ayşe Ateş, Fatih Erbakan ile görüşecek: Suat Kılıç görüşme tarihini açıkladı
Ayşe Ateş, Fatih Erbakan ile görüşecek: Suat Kılıç görüşme tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T17:41+0300
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türkiye
ayşe ateş
fatih erbakan
sinan ateş
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Kılıç, bir gazetecinin, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:
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ayşe ateş, fatih erbakan, sinan ateş, görüşme
ayşe ateş, fatih erbakan, sinan ateş, görüşme

Ayşe Ateş, Fatih Erbakan ile görüşecek: Suat Kılıç görüşme tarihini açıkladı

17:41 11.06.2024
Ayşe Ateş
Ayşe Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğini açıkladı. Görüşme yarın Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Kılıç, bir gazetecinin, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, kendisine oy veren vermeyen herkesin Cumhurbaşkanıdır. Tüm siyasi partilerle görüşmek, hak kaybına uğradığını düşündüğü herkesin görüş ve talebine cevap vermek Sayın Cumhurbaşkanının tabii görevleri ve Anayasal sorumlulukları arasındadır. Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek olmasını bu anlamda olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz.

Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Genel Başkan'ımız Fatih Erbakan Bey'den de görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkan'ımız bu talebe olumlu cevap verdi ve Sayın Ayşe Ateş'in Genel Başkan'ımızı ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde inşallah gerçekleşmiş olacak."

Ayşe Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'le görüşecek
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