Ayşe Ateş, Fatih Erbakan ile görüşecek: Suat Kılıç görüşme tarihini açıkladı

"Sayın Cumhurbaşkanımız, kendisine oy veren vermeyen herkesin Cumhurbaşkanıdır. Tüm siyasi partilerle görüşmek, hak kaybına uğradığını düşündüğü herkesin görüş ve talebine cevap vermek Sayın Cumhurbaşkanının tabii görevleri ve Anayasal sorumlulukları arasındadır. Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek olmasını bu anlamda olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz.

Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Genel Başkan'ımız Fatih Erbakan Bey'den de görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkan'ımız bu talebe olumlu cevap verdi ve Sayın Ayşe Ateş'in Genel Başkan'ımızı ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde inşallah gerçekleşmiş olacak."