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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/blinken-hamasin-ateskese-yaklasimi-umut-verici-1084719472.html
Blinken: Hamas'ın ateşkese yaklaşımı umut verici
Blinken: Hamas'ın ateşkese yaklaşımı umut verici
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes teklifi... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:28+0300
2024-06-11T13:28+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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Ortadoğu temasları kapsamında İsrail'de yetkililerle görüşmelerde bulunan Blinken, BMGK'da kabul edilen Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına ilişkin açıklama yaptı.Blinken, Batı Kudüs'te dün yapılan toplantıda Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes teklifine bağlılığını yeniden teyit ettiğini dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca Hamas'ın da Washington tarafından hazırlanan ateşkes teklifine ilişkin BMGK'daki oylamayı memnuniyetle karşılamasının ‘umut verici bir işaret’ olduğunu ifade etti.Dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen Blinken, bugün erken saatlerde de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü.Blinken, ayrıca İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmüştü.İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a "ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması" çağrısında bulunmuştu.Gazze için ateşkes teklifi karar tasarısı BMGK'da kabul edilmiştiABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmişti.15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu alırken, Rusya çekimser oy kullanmıştı.Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istenmişti.Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörülmüştü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar saldırılarına devam edeceklerini ilişkin açıklamasına rağmen, kararda İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilmişti.Hamas ise BMGK'nın kararında yer alan maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazır olduklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hamastan-washingtona-ateskes-icin-israile-baski-cagrisi-1084680843.html
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Blinken: Hamas'ın ateşkese yaklaşımı umut verici

13:28 11.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bağlılığını yeniden teyit ettiğini, Hamas'ın da yaklaşımının "umut verici bir işaret" olduğunu söyledi.
Ortadoğu temasları kapsamında İsrail'de yetkililerle görüşmelerde bulunan Blinken, BMGK'da kabul edilen Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına ilişkin açıklama yaptı.
Blinken, Batı Kudüs'te dün yapılan toplantıda Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes teklifine bağlılığını yeniden teyit ettiğini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca Hamas'ın da Washington tarafından hazırlanan ateşkes teklifine ilişkin BMGK'daki oylamayı memnuniyetle karşılamasının ‘umut verici bir işaret’ olduğunu ifade etti.
Dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen Blinken, bugün erken saatlerde de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü.
Blinken, ayrıca İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmüştü.
İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a "ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması" çağrısında bulunmuştu.

Gazze için ateşkes teklifi karar tasarısı BMGK'da kabul edilmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu alırken, Rusya çekimser oy kullanmıştı.
Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.
Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istenmişti.
Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörülmüştü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar saldırılarına devam edeceklerini ilişkin açıklamasına rağmen, kararda İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilmişti.
Hamas ise BMGK'nın kararında yer alan maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazır olduklarını duyurmuştu.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'tan Washington’a ‘ateşkes için İsrail'e baskı’ çağrısı
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