https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hamastan-washingtona-ateskes-icin-israile-baski-cagrisi-1084680843.html
Hamas'tan Washington’a ‘ateşkes için İsrail'e baskı’ çağrısı
Hamas'tan Washington’a ‘ateşkes için İsrail'e baskı’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yeni Ortadoğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD yönetimini... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T12:15+0300
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2024-06-10T12:17+0300
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı devam ederken, bölgedeki yoğun saldırılarla masum sivilleri hedef alan İsrail, ateşkes çağrılarını da yanıtsız bırakıyor.Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, “ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz. Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu turu çerçevesinde Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edecek. Blinken'in gerçekleştireceği görüşmelerin ana gündeminde esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşması planı yer alacak.İsrail ile Lübnan arasında yaşanan çatışmaların da masaya yatırılacağı görüşmelerde ayrıca, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi ele alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/washingtondan-gazzede-ateskes-onerisinin-bmde-oylanmasi-cagrisi-1084670639.html
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israil, israil-filistin, hamas, hamas hareketi, abd, washington dc, antony blinken, ortadoğu, ateşkes
israil, israil-filistin, hamas, hamas hareketi, abd, washington dc, antony blinken, ortadoğu, ateşkes
Hamas'tan Washington’a ‘ateşkes için İsrail'e baskı’ çağrısı
12:15 10.06.2024 (güncellendi: 12:17 10.06.2024)
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yeni Ortadoğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı devam ederken, bölgedeki yoğun saldırılarla masum sivilleri hedef alan İsrail, ateşkes çağrılarını da yanıtsız bırakıyor.
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, “ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz. Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu turu çerçevesinde Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edecek. Blinken'in gerçekleştireceği görüşmelerin ana gündeminde esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşması planı yer alacak.
İsrail ile Lübnan arasında yaşanan çatışmaların da masaya yatırılacağı görüşmelerde ayrıca, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi ele alınacak.