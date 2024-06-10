https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hamastan-washingtona-ateskes-icin-israile-baski-cagrisi-1084680843.html

Hamas'tan Washington’a ‘ateşkes için İsrail'e baskı’ çağrısı

Hamas'tan Washington’a ‘ateşkes için İsrail'e baskı’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yeni Ortadoğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD yönetimini... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T12:15+0300

2024-06-10T12:15+0300

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israil- filistin çatışması

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israil-filistin

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ateşkes

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı devam ederken, bölgedeki yoğun saldırılarla masum sivilleri hedef alan İsrail, ateşkes çağrılarını da yanıtsız bırakıyor.Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, “ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz. Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu turu çerçevesinde Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edecek. Blinken'in gerçekleştireceği görüşmelerin ana gündeminde esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşması planı yer alacak.İsrail ile Lübnan arasında yaşanan çatışmaların da masaya yatırılacağı görüşmelerde ayrıca, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi ele alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/washingtondan-gazzede-ateskes-onerisinin-bmde-oylanmasi-cagrisi-1084670639.html

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