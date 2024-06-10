https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/isvicredeki-rusyasiz-baris-konferansina-90-ulke-ve-kurulus-katilacak-1084688337.html
İsviçre’deki ‘Rusyasız’ barış konferansına 90 ülke ve kuruluş katılacak
İsviçre’deki ‘Rusyasız’ barış konferansına 90 ülke ve kuruluş katılacak
Sputnik Türkiye
İsviçre’nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da yapılacak ve Rusya’nın davet edilmediği gerekçesiyle başta Çin olmak üzere birçok ülkenin katılmayı reddettiği... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T15:19+0300
2024-06-10T15:19+0300
2024-06-10T15:19+0300
ukrayna krizi
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barış görüşmeleri
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İsviçre Hükümeti, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Ukrayna Zirvesi’ne 90 devlet ve kuruluş kayıt yaptırdığını duyururken, zirveye katılacak devletlerin yarısının Avrupa, kalanların da diğer kıtaların temsilcileri olduğu belirtildi.Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamanın metninde, “Şu ana kadar doksan ülke ve kuruluş konferansa katılmak için kayıt yaptırdı” ifadesine yer verildi. İsviçre’ye gelecek heyetlerin yaklaşık yarısının diğer Avrupa ülkelerinden olduğu kaydedildi.Zirvede nükleer güvenlik, seyrüsefer serbestliği, gıda güvenliği ve insani konuların ele alınacağı ifade edildi. Konferans için bir sonuç bildirgesinin de hazırlandığı belirtildi.İsviçre, 15-16 Haziran’da, Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın konferansa katılmayacağı bildirildi. Meksika ve Nikaragua da bu etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/zelenskiy-cine-kustu-gorusme-talebi-yine-reddedildi-1084560252.html
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isviçre, barış, barış görüşmeleri, ukrayna, rusya, avrupa, abd, vladimir zelenskiy, joe biden
isviçre, barış, barış görüşmeleri, ukrayna, rusya, avrupa, abd, vladimir zelenskiy, joe biden
İsviçre’deki ‘Rusyasız’ barış konferansına 90 ülke ve kuruluş katılacak
İsviçre’nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da yapılacak ve Rusya’nın davet edilmediği gerekçesiyle başta Çin olmak üzere birçok ülkenin katılmayı reddettiği Ukrayna’da barış konulu zirveye, 90 devlet ve kuruluşun kayıt yaptığı bildirildi.
İsviçre Hükümeti, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Ukrayna Zirvesi’ne 90 devlet ve kuruluş kayıt yaptırdığını duyururken, zirveye katılacak devletlerin yarısının Avrupa, kalanların da diğer kıtaların temsilcileri olduğu belirtildi.
Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamanın metninde, “Şu ana kadar doksan ülke ve kuruluş konferansa katılmak için kayıt yaptırdı” ifadesine yer verildi. İsviçre’ye gelecek heyetlerin yaklaşık yarısının diğer Avrupa ülkelerinden olduğu kaydedildi.
Zirvede nükleer güvenlik, seyrüsefer serbestliği, gıda güvenliği ve insani konuların ele alınacağı ifade edildi. Konferans için bir sonuç bildirgesinin de hazırlandığı belirtildi.
İsviçre, 15-16 Haziran’da, Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi.
Rusya, konferans için davet almadı.
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın konferansa katılmayacağı bildirildi. Meksika ve Nikaragua da bu etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın
da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.
Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.