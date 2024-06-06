https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/zelenskiy-cine-kustu-gorusme-talebi-yine-reddedildi-1084560252.html

Zelenskiy Çin'e küstü: Görüşme talebi yine reddedildi

Zelenskiy Çin'e küstü: Görüşme talebi yine reddedildi

Sputnik Türkiye

Kendi barış formülünü öne sürerek ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Zelenskiy, 15 Haziran'da İsviçre'de planlanan zirveye katılmayı... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T12:37+0300

2024-06-06T12:37+0300

2024-06-06T12:48+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

çin

çin halk cumhuriyeti

isviçre

barış görüşmeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083040036_0:41:794:488_1920x0_80_0_0_89c9c6f4748b1ff5573d547188d5043d.png

İngiliz New Statesman gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre meşrutiyeti sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Çin'in Ukrayna'yı yalnızca ABD'nin bir aracı olarak görmesinden dolayı kızgın olduğu belirtilirken, gazeteye göre Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu sırasında Çin heyetiyle görüşme talep ettiği, ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği açıklandı.Haberde, “Zelenskiy, Çin'in Ukrayna'yı sadece Washington'un bir aracı olarak görmesinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi” ifadelerine yer verilirken, Ukrayna liderinin, 15 Haziran'da İsviçre'de düzenlenmesi planlanan zirveye katılmayı reddeden Çin’i zirveyi bozmak için Rusya'ya yardım etmekle suçladığı hatırlatıldı.Politico, Zelenskiy’in bu çıkışını, ‘kamuoyu önünde Çin'e yönelik nadir bir azarlama’ olarak nitelerken, “Pekin'e kur yapmak ve onu Rusya ile sınırsız bir dostluktan caydırmak için yıllarca süren temkinli girişimlerin ardından, Zelenskiy'in hayal kırıklığı, tam olarak bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor" diye yazdı.Zelenskiy’in, Çin lideri Şi Cinping'in çatışmaya müdahale etmeme sözüne rağmen Ukrayna'nın, Pekin’in Moskova’nın askeri çabalarına yardım ettiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.Zelenskiy, konuşmasını, “Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Onlardan bunu hiçbir zaman istemedik. Ancak Çin'in Rusya'ya savunma desteği vermesini de beklemiyoruz” diye tamamladı.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.Zelenskiy Asya'da aradığını bulamadıBloomberg, Singapur'da 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenen uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu’na katılan Zelenskiy'in, bu zirveye Asya ülkelerinin desteğini almak için gittiğine dikkat çekerken, bu girişiminin sefil bir şekilde başarısız olduğunu yazdı.Bu yazının yazıldığı sırada yalnızca Doğu Timor Devlet Başkanı Jose Ramos-Horta ve Singapur’un Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sim Ann’ın barış zirvesi için İsviçre'ye gitme isteklerini dile getirdiğine vurgu yapan Bloomberg, “Zelenskiy'nin X'teki paylaşımına inanılacak olursa, onlara Filipinler'den bir temsilci de katılacak” diye ekledi.Öte yandan Zelenskiy’in Asya gezisini değerlendiren Endonezya Ulusal Araştırma ve Yenilik Ajansı Öğretim Görevlisi Profesör Dewi Fortuna Anwar, Asya'nın Ukrayna liderinin ziyaretine başlangıçtan itibaren şüpheyle yaklaştığını açıklarken, "Endonezya ve Malezya Gibi çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkeler, Batı'nın Gazze Şeridi'ndeki on binlerce Filistinlinin ölümünden ziyade Ukrayna çatışmasını önemsediğine inanıyor” diye hatırlattı.Bununla birlikte, Zelenskiy’in Asya ülkelerinden yardıma ihtiyacı olduğunu geç fark ettiğine değinen uzman, değerlendirmesini, “Bu bölgedeki lider güç Çin'dir, ancak onun desteğini alamaz. Pekin'in Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki suçlamaları, çoğu ekonomik olarak Çin'e bağımlı olan diğer oyuncularla diyalog kurma konusunda Kiev'e yardımcı olmayacaktır” diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/biden-ukrayna-nato-disinda-kalabilir-1084499145.html

ukrayna

çin

çin halk cumhuriyeti

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ukrayna, çin, çin halk cumhuriyeti, isviçre, barış görüşmeleri