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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/zelenskiy-cine-kustu-gorusme-talebi-yine-reddedildi-1084560252.html
Zelenskiy Çin'e küstü: Görüşme talebi yine reddedildi
Zelenskiy Çin'e küstü: Görüşme talebi yine reddedildi
Sputnik Türkiye
Kendi barış formülünü öne sürerek ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Zelenskiy, 15 Haziran'da İsviçre'de planlanan zirveye katılmayı... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T12:37+0300
2024-06-06T12:48+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
çin
çin halk cumhuriyeti
isviçre
barış görüşmeleri
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İngiliz New Statesman gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre meşrutiyeti sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Çin'in Ukrayna'yı yalnızca ABD'nin bir aracı olarak görmesinden dolayı kızgın olduğu belirtilirken, gazeteye göre Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu sırasında Çin heyetiyle görüşme talep ettiği, ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği açıklandı.Haberde, “Zelenskiy, Çin'in Ukrayna'yı sadece Washington'un bir aracı olarak görmesinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi” ifadelerine yer verilirken, Ukrayna liderinin, 15 Haziran'da İsviçre'de düzenlenmesi planlanan zirveye katılmayı reddeden Çin’i zirveyi bozmak için Rusya'ya yardım etmekle suçladığı hatırlatıldı.Politico, Zelenskiy’in bu çıkışını, ‘kamuoyu önünde Çin'e yönelik nadir bir azarlama’ olarak nitelerken, “Pekin'e kur yapmak ve onu Rusya ile sınırsız bir dostluktan caydırmak için yıllarca süren temkinli girişimlerin ardından, Zelenskiy'in hayal kırıklığı, tam olarak bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor" diye yazdı.Zelenskiy’in, Çin lideri Şi Cinping'in çatışmaya müdahale etmeme sözüne rağmen Ukrayna'nın, Pekin’in Moskova’nın askeri çabalarına yardım ettiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.Zelenskiy, konuşmasını, “Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Onlardan bunu hiçbir zaman istemedik. Ancak Çin'in Rusya'ya savunma desteği vermesini de beklemiyoruz” diye tamamladı.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.Zelenskiy Asya'da aradığını bulamadıBloomberg, Singapur'da 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenen uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu’na katılan Zelenskiy'in, bu zirveye Asya ülkelerinin desteğini almak için gittiğine dikkat çekerken, bu girişiminin sefil bir şekilde başarısız olduğunu yazdı.Bu yazının yazıldığı sırada yalnızca Doğu Timor Devlet Başkanı Jose Ramos-Horta ve Singapur’un Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sim Ann’ın barış zirvesi için İsviçre'ye gitme isteklerini dile getirdiğine vurgu yapan Bloomberg, “Zelenskiy'nin X'teki paylaşımına inanılacak olursa, onlara Filipinler'den bir temsilci de katılacak” diye ekledi.Öte yandan Zelenskiy’in Asya gezisini değerlendiren Endonezya Ulusal Araştırma ve Yenilik Ajansı Öğretim Görevlisi Profesör Dewi Fortuna Anwar, Asya'nın Ukrayna liderinin ziyaretine başlangıçtan itibaren şüpheyle yaklaştığını açıklarken, "Endonezya ve Malezya Gibi çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkeler, Batı'nın Gazze Şeridi'ndeki on binlerce Filistinlinin ölümünden ziyade Ukrayna çatışmasını önemsediğine inanıyor” diye hatırlattı.Bununla birlikte, Zelenskiy’in Asya ülkelerinden yardıma ihtiyacı olduğunu geç fark ettiğine değinen uzman, değerlendirmesini, “Bu bölgedeki lider güç Çin'dir, ancak onun desteğini alamaz. Pekin'in Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki suçlamaları, çoğu ekonomik olarak Çin'e bağımlı olan diğer oyuncularla diyalog kurma konusunda Kiev'e yardımcı olmayacaktır” diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/biden-ukrayna-nato-disinda-kalabilir-1084499145.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, çin, çin halk cumhuriyeti, isviçre, barış görüşmeleri
vladimir zelenskiy, ukrayna, çin, çin halk cumhuriyeti, isviçre, barış görüşmeleri

Zelenskiy Çin'e küstü: Görüşme talebi yine reddedildi

12:37 06.06.2024 (güncellendi: 12:48 06.06.2024)
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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Kendi barış formülünü öne sürerek ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Zelenskiy, 15 Haziran'da İsviçre'de planlanan zirveye katılmayı reddeden Pekin’in, Ukrayna'yı yalnızca ABD'nin bir aracı olarak görmesinden duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.
İngiliz New Statesman gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre meşrutiyeti sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Çin'in Ukrayna'yı yalnızca ABD'nin bir aracı olarak görmesinden dolayı kızgın olduğu belirtilirken, gazeteye göre Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu sırasında Çin heyetiyle görüşme talep ettiği, ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği açıklandı.
Haberde, “Zelenskiy, Çin'in Ukrayna'yı sadece Washington'un bir aracı olarak görmesinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi” ifadelerine yer verilirken, Ukrayna liderinin, 15 Haziran'da İsviçre'de düzenlenmesi planlanan zirveye katılmayı reddeden Çin’i zirveyi bozmak için Rusya'ya yardım etmekle suçladığı hatırlatıldı.
Politico, Zelenskiy’in bu çıkışını, ‘kamuoyu önünde Çin'e yönelik nadir bir azarlama’ olarak nitelerken, “Pekin'e kur yapmak ve onu Rusya ile sınırsız bir dostluktan caydırmak için yıllarca süren temkinli girişimlerin ardından, Zelenskiy'in hayal kırıklığı, tam olarak bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor" diye yazdı.
Zelenskiy’in, Çin lideri Şi Cinping'in çatışmaya müdahale etmeme sözüne rağmen Ukrayna'nın, Pekin’in Moskova’nın askeri çabalarına yardım ettiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.
Zelenskiy, konuşmasını, “Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Onlardan bunu hiçbir zaman istemedik. Ancak Çin'in Rusya'ya savunma desteği vermesini de beklemiyoruz” diye tamamladı.
İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.
Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.

Zelenskiy Asya'da aradığını bulamadı

Bloomberg, Singapur'da 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenen uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu’na katılan Zelenskiy'in, bu zirveye Asya ülkelerinin desteğini almak için gittiğine dikkat çekerken, bu girişiminin sefil bir şekilde başarısız olduğunu yazdı.
Bu yazının yazıldığı sırada yalnızca Doğu Timor Devlet Başkanı Jose Ramos-Horta ve Singapur’un Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sim Ann’ın barış zirvesi için İsviçre'ye gitme isteklerini dile getirdiğine vurgu yapan Bloomberg, “Zelenskiy'nin X'teki paylaşımına inanılacak olursa, onlara Filipinler'den bir temsilci de katılacak” diye ekledi.
Öte yandan Zelenskiy’in Asya gezisini değerlendiren Endonezya Ulusal Araştırma ve Yenilik Ajansı Öğretim Görevlisi Profesör Dewi Fortuna Anwar, Asya'nın Ukrayna liderinin ziyaretine başlangıçtan itibaren şüpheyle yaklaştığını açıklarken, "Endonezya ve Malezya Gibi çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkeler, Batı'nın Gazze Şeridi'ndeki on binlerce Filistinlinin ölümünden ziyade Ukrayna çatışmasını önemsediğine inanıyor” diye hatırlattı.
Bununla birlikte, Zelenskiy’in Asya ülkelerinden yardıma ihtiyacı olduğunu geç fark ettiğine değinen uzman, değerlendirmesini, “Bu bölgedeki lider güç Çin'dir, ancak onun desteğini alamaz. Pekin'in Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki suçlamaları, çoğu ekonomik olarak Çin'e bağımlı olan diğer oyuncularla diyalog kurma konusunda Kiev'e yardımcı olmayacaktır” diye tamamladı.
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