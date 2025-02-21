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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
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Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, son günlerde gündeme gelen 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanların emekli... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Sputnik Türkiye
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Emekli aylığı alırken çalışma dönemi sona eriyor. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya girenler, emekliliklerinde çalışamayacak.Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:
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1 ekim 2008 öncesi emekli olanlara emeklilik müjdesi, 1 ekim 2008 sgk yasası, 1 ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar, 1 ekim 2008 den sonra emekli olanlar, 1 ekim 2008 sgk, 1 ekim 2008 sonrası, 1 ekim 2008 sonrası emeklilik şartları, 1 ekim 2008 öncesi ve sonrası
1 ekim 2008 öncesi emekli olanlara emeklilik müjdesi, 1 ekim 2008 sgk yasası, 1 ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar, 1 ekim 2008 den sonra emekli olanlar, 1 ekim 2008 sgk, 1 ekim 2008 sonrası, 1 ekim 2008 sonrası emeklilik şartları, 1 ekim 2008 öncesi ve sonrası

Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor

15:05 21.02.2025 (güncellendi: 17:02 21.02.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, son günlerde gündeme gelen 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanların emekli aylığı alırken çalışamayacağı konusuna değindi.
Emekli aylığı alırken çalışma dönemi sona eriyor. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya girenler, emekliliklerinde çalışamayacak.
Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:
“1 Ekim 2008 sonrası işe girenler çift maaş alamayacak, emekli aylıkları kesilecek. Bununla ilgili bir karışıklık oldu. Her emekli olan 2008’den sonra emekli olanların maaşı kesilecek zannetti. Ama buradaki en önemli detay, 1 Ekim 2008 günü ve sonrası ilk sosyal güvenlik çatısı altına girenleri ilgilendirmesi. Yani 1 Ekim ve sonrası işe girenler emekli olduktan sonra işe girerse emekli maaşını kestirmek zorunda kalacak. Sadece çalışma maaşlarını alabilecekler. Bu dezavantajlı görünen durumun bir de avantajı var. Siz emekli maaşını kestirerek SSK’lı işe girdiğinizde buraya normal prim ödendiği için bir daha emekli aylığınızı bağlatırken yeni çalıştığınız yerdeki primleriniz eklenecek. Bununla ilgili bir mevzuat değişikliği olur mu ileride göreceğiz. Ama muhtemelen bir değişiklik olacak.”
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