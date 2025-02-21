Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor

“1 Ekim 2008 sonrası işe girenler çift maaş alamayacak, emekli aylıkları kesilecek. Bununla ilgili bir karışıklık oldu. Her emekli olan 2008’den sonra emekli olanların maaşı kesilecek zannetti. Ama buradaki en önemli detay, 1 Ekim 2008 günü ve sonrası ilk sosyal güvenlik çatısı altına girenleri ilgilendirmesi. Yani 1 Ekim ve sonrası işe girenler emekli olduktan sonra işe girerse emekli maaşını kestirmek zorunda kalacak. Sadece çalışma maaşlarını alabilecekler. Bu dezavantajlı görünen durumun bir de avantajı var. Siz emekli maaşını kestirerek SSK’lı işe girdiğinizde buraya normal prim ödendiği için bir daha emekli aylığınızı bağlatırken yeni çalıştığınız yerdeki primleriniz eklenecek. Bununla ilgili bir mevzuat değişikliği olur mu ileride göreceğiz. Ama muhtemelen bir değişiklik olacak.”