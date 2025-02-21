https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/1093873162.html
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, son günlerde gündeme gelen 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanların emekli... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T15:05+0300
2025-02-21T15:05+0300
2025-02-21T17:02+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
ssk
emekli
melis elmen
sgk uzmanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875130_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_857b48f284bd2dee40b5a205e8f6633c.png
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Sputnik Türkiye
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
Emekli aylığı alırken çalışma dönemi sona eriyor. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya girenler, emekliliklerinde çalışamayacak.Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875130_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_94a5416a49180c97aff335f40613470f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
1 ekim 2008 öncesi emekli olanlara emeklilik müjdesi, 1 ekim 2008 sgk yasası, 1 ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar, 1 ekim 2008 den sonra emekli olanlar, 1 ekim 2008 sgk, 1 ekim 2008 sonrası, 1 ekim 2008 sonrası emeklilik şartları, 1 ekim 2008 öncesi ve sonrası
1 ekim 2008 öncesi emekli olanlara emeklilik müjdesi, 1 ekim 2008 sgk yasası, 1 ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar, 1 ekim 2008 den sonra emekli olanlar, 1 ekim 2008 sgk, 1 ekim 2008 sonrası, 1 ekim 2008 sonrası emeklilik şartları, 1 ekim 2008 öncesi ve sonrası
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
15:05 21.02.2025 (güncellendi: 17:02 21.02.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, son günlerde gündeme gelen 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanların emekli aylığı alırken çalışamayacağı konusuna değindi.
Emekli aylığı alırken çalışma dönemi sona eriyor. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya girenler, emekliliklerinde çalışamayacak.
Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:
“1 Ekim 2008 sonrası işe girenler çift maaş alamayacak, emekli aylıkları kesilecek. Bununla ilgili bir karışıklık oldu. Her emekli olan 2008’den sonra emekli olanların maaşı kesilecek zannetti. Ama buradaki en önemli detay, 1 Ekim 2008 günü ve sonrası ilk sosyal güvenlik çatısı altına girenleri ilgilendirmesi. Yani 1 Ekim ve sonrası işe girenler emekli olduktan sonra işe girerse emekli maaşını kestirmek zorunda kalacak. Sadece çalışma maaşlarını alabilecekler. Bu dezavantajlı görünen durumun bir de avantajı var. Siz emekli maaşını kestirerek SSK’lı işe girdiğinizde buraya normal prim ödendiği için bir daha emekli aylığınızı bağlatırken yeni çalıştığınız yerdeki primleriniz eklenecek. Bununla ilgili bir mevzuat değişikliği olur mu ileride göreceğiz. Ama muhtemelen bir değişiklik olacak.”