Yunan adasında kaybolmuştu: Ünlü doktor Michael Mosley'in son görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan'ın Symi (Sömbeki) adasında tatil yapan ünlü İngiliz doktor ve köşe yazarı Dr. Michael Mosley, çarşamba günü kayboldu. Güvenlik kameralarına yansıyan... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

67 yaşındaki Mosley, eşi Dr. Clare Bailey ile birlikte Symi (Sömbeki) adasındaki Pedi köyü yakınlarındaki St. Nicholas Plajı'nda öğleden sonra yaptığı yürüyüşten dönmemesi üzerine kaybolduğu fark edildi. İtfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve gönüllüler, helikopter, dronelar ve arama köpekleriyle karada ve denizde arama çalışmalarına başladı.Sıcaklıkların 40 dereceyi bulması arama çalışmalarını zorlaştırırken, Mosley'nin yanında cep telefonu olmaması da arama ekiplerinin işini güçleştirdi. Symi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodoukas, Mosley'nin denize düşmüş olabileceğini belirtirken, ada sakinleriyle yapılan görüşmeler de arama çalışmalarını destekliyor.Yerel halkın ifadelerine göre, Mosley'nin yürüyüşünün ortasında Pedi köyünde görüldüğü rapor edildi. Symi, 16 kilometre uzunluğunda ve seyrek nüfuslu bir ada olup, bazı bölgelere sadece tekneyle ulaşılabilir durumda.Dr. Michael Mosley kimdir?Dr. Michael Mosley, 'This Morning' ve 'The One Show' gibi programlara katılan ve 'Trust Me I'm a Doctor' programıyla tanınan bir isimdir. Arama çalışmaları cuma akşamı durduruldu ve bugün yeniden başlayacak.

