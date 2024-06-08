https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yuruyuse-cikan-kadin-tesadufen-900-yillik-hazine-buldu-buyuk-ikramiyeyeesdeger-1084636854.html

Yürüyüşe çıkan kadın tesadüfen 900 yıllık hazine buldu: 'Büyük ikramiyeye eşdeğer'

Yürüyüşe çıkan kadın tesadüfen 900 yıllık hazine buldu: 'Büyük ikramiyeye eşdeğer'

Sputnik Türkiye

Prag, Çek Cumhuriyeti'nin kalbinde, tarihi derinlikleri ve sırlarıyla dikkat çeken bir şehir. Son zamanlarda yapılan bir keşif, bu şehrin sıradışı... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T12:43+0300

2024-06-08T12:43+0300

2024-06-08T12:44+0300

yaşam

hazine

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büyük ikramiye

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arkeolojik kazı

arkeolojik kazı

arkeolojik keşif

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arkeolojik kalıntı

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Prag sokaklarında bir yürüyüş sırasında, bir kadın tam anlamıyla bir define avcısına dönüştü. Tesadüfen karşılaştığı bir noktada, 900 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 2 bin 150'den fazla gümüş sikke buldu. Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi'nden arkeolog Filip Velimski, bu keşif için "büyük ikramiyeyi kazanmaya eşdeğer" ifadesini kullandı.Büyük buluntu: son on yılın en önemli keşiflerindenUzmanlar, bulunan hazinenin, son on yılın en büyük buluntularından biri olduğu konusunda hemfikir. Velmski'nin belirttiğine göre, gümüş sikkeler "sıradan bir insan için hayal bile edilemeyecek bir meblağı" temsil ediyor.Soru i̇şaretleri: kimin ve nasıl saklandı?Hazineyi bulan kişi, toplam değerin yaklaşık yüzde 10'unu ödül olarak alacak. Ancak bilim insanlarını meşgul eden bir başka konu var: Böylesine değerli bir hazine, 900 yıl boyunca kimin tarafından saklandı ve nasıl korundu?Tarihi bağlam: Prag'ın Tumultlu dönemleriCumhuriyet'te yer alan habere göre uzmanlar, hazinenin askerlerin maaşları için kullanılmış veya savaş ganimeti olarak saklanmış olabileceğini düşünüyor. Prag'ın tarihi dönemlerine dair yapılan araştırmalar, Premysl hanedanının çalkantılı dönemlerinde bu tür hazinelerin saklandığına işaret ediyor.Araştırma ve analiz: gümüş sikke koleksiyonuHazine, seramik bir kap içinde saklanmış ve dokuz yüzyılın etkisiyle bugüne ulaşmış. Bu keşif, bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke koleksiyonu olarak kaydedildi. Araştırmacılar, sikkeler üzerinde yapacakları detaylı analizlerle, sadece sikkelerin basıldığı yerleri değil, aynı zamanda tarihî döneme ışık tutacak bilgilere ulaşacaklar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/yuzyillardir-bilim-insanlarini-sasirtan-devasa--paskalya-adasi-heykellerinin-gizemi-cozuldu--1084459993.html

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