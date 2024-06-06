https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/macaristan-avrupanin-nukleer-silah-kullanimina-iliskin-aciklamalarindan-endiseliyiz-1084569987.html
Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz
Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, birçok Avrupalı liderlerin nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin açıklamalarından endişe duyduklarını... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T15:12+0300
2024-06-06T15:12+0300
2024-06-06T15:09+0300
dünya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
macaristan
peter szijjarto
ukrayna
batı
rusya
avrupa
ab
çin
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın onun bu foruma katılmasına engel olamadığını belirterek, “Biliyorsunuz, bana ne yapacağımı veya ne yapamayacağımı söylemenin hiçbir anlamı olmayan birisiyim. Nerelere katılıp nerelere katılmayacağımıza hükümet olarak bağımsız kararlar veriyoruz. Diplomasinin sadece her konuda aynı fikirde olduğunuz kişilerle konuşmak olmadığını düşünüyorum. Diplomasi herkesle konuşmaktır” ifadesini kullandı.‘Ukrayna görüşmeleri derhal başlamalı’“Bizim tutumumuz, barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiği yönünde” diyen Szijjarto, “Barış müzakereleri başlamalı ve derhal ateşkes sağlanmalı. Çatışma devam ederse gerilimin tırmanma riski her geçen gün büyüyecek. Bu çatışma, diplomatik yollara başvurmadan savaş alanında bitmeyecek” diye ekledi.Avrupa ülkelerinin Kiev’e elindeki Batı silahıyla Rusya’yı vurma izni vermesini üzüntüyle karşıladıklarını anlatan Macar Bakan, “Duruşumuz çok net. Komşuyuz ve barıştan yanayız. Gerilimin tırmanmasından korkuyoruz. Neredeyse her gün alınan kararlardan üzgünüz. Bu kararlar gerilim kışkırtıyor. Çatışmayı daha da kötüleştiren tüm adımlara karşıyız” diye kaydetti.Avrupa’da dondurulan Rusya varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya verilmesinin çok karmaşık bir hukuk konusu olduğunu söyleyen Szijjarto, “Ne zaman masaya yatırılacağını bilmiyorum. Yasal olarak geçerli bir teklif olmalı ama henüz böyle bir teklif görmedim” dedi.Gerilimin tırmanmasına neden olacak her türlü tedbire karşı olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Egemenliğimize hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin başka ülkelerde zorunlu askerliği uygulamaya hakkı yok, orası kesin” diye ekledi.‘Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyiz’Enerji kaynakları tedarik konusunun siyasi ve ideolojik durumun rehinesi haline geldiğini söyleyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Macaristan’ın doğalgaz konusunda Azerbaycan’la yaptığı işbirliğinin bu alanda Rusya’yla işbirliğinden vazgeçtiği anlamında gelmediğini söyleyen Bakan, “Çeşitlendirmeden bahsettiğimizde, bir gaz kaynağını diğeriyle değiştirmekten bahsetmiyoruz. Bu sadece daha fazla kaynağa sahip olmak demek. Güvenilir ortaklıklardan vazgeçmiyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’yla nükleer alanda işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Szijjarto, “Çünkü bu bizim ulusal çıkarımız” dedi.Ukrayna buğdayının Macaristan’a ithalatını yasakladıklarını anımsatan Dışişleri Bakanı, bu yöndeki politikayı değiştirme niyetinde olmadıklarını belirterek, “Avrupa’nın ucuz Ukrayna tahılıyla doldurulması Avrupalı çiftçileri çok zor durumda bırakıyor. Macaristan böyle bir durumdan kaçınmak istiyor” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/batinin-kieve-destegi-artik-kosulsuz-gorunmuyor-1084557627.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), macaristan, peter szijjarto, ukrayna, batı, rusya, avrupa, ab, çin, brezilya, doğalgaz, azerbaycan, enerji, buğday, çiftçi
st. petersburg ekonomi forumu (spief), macaristan, peter szijjarto, ukrayna, batı, rusya, avrupa, ab, çin, brezilya, doğalgaz, azerbaycan, enerji, buğday, çiftçi
Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, birçok Avrupalı liderlerin nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin açıklamalarından endişe duyduklarını belirterek Ukrayna için barış müzakereleri başlatma ve derhal ateşkes sağlama çağrısında bulundu.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın onun bu foruma katılmasına engel olamadığını belirterek, “Biliyorsunuz, bana ne yapacağımı veya ne yapamayacağımı söylemenin hiçbir anlamı olmayan birisiyim. Nerelere katılıp nerelere katılmayacağımıza hükümet olarak bağımsız kararlar veriyoruz. Diplomasinin sadece her konuda aynı fikirde olduğunuz kişilerle konuşmak olmadığını düşünüyorum. Diplomasi herkesle konuşmaktır” ifadesini kullandı.
‘Ukrayna görüşmeleri derhal başlamalı’
“Bizim tutumumuz, barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiği yönünde” diyen Szijjarto, “Barış müzakereleri başlamalı ve derhal ateşkes sağlanmalı. Çatışma devam ederse gerilimin tırmanma riski her geçen gün büyüyecek. Bu çatışma, diplomatik yollara başvurmadan savaş alanında bitmeyecek” diye ekledi.
Avrupalı liderlerin nükleer silah kullanma olasılığına ilşkin açıklamalarından son derece endişeliyiz. Umarız kimse bu konuyu ciddi olarak düşünmez.
Avrupa ülkelerinin Kiev’e elindeki Batı silahıyla Rusya’yı vurma izni vermesini üzüntüyle karşıladıklarını anlatan Macar Bakan, “Duruşumuz çok net. Komşuyuz ve barıştan yanayız. Gerilimin tırmanmasından korkuyoruz. Neredeyse her gün alınan kararlardan üzgünüz. Bu kararlar gerilim kışkırtıyor. Çatışmayı daha da kötüleştiren tüm adımlara karşıyız” diye kaydetti.
Çin ve Brezilya’nın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü Ukrayna’da barışın sağlanmasını hedefliyor. Bu da bizim çıkarımıza. Bu yüzden Brezilya ve Çin’in ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyor, değer veriyoruz.
Avrupa’da dondurulan Rusya varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya verilmesinin çok karmaşık bir hukuk konusu olduğunu söyleyen Szijjarto, “Ne zaman masaya yatırılacağını bilmiyorum. Yasal olarak geçerli bir teklif olmalı ama henüz böyle bir teklif görmedim” dedi.
Gerilimin tırmanmasına neden olacak her türlü tedbire karşı olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Egemenliğimize hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin başka ülkelerde zorunlu askerliği uygulamaya hakkı yok, orası kesin” diye ekledi.
‘Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyiz’
Enerji kaynakları tedarik konusunun siyasi ve ideolojik durumun rehinesi haline geldiğini söyleyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
Son iki yılda karşı karşıya olduğumuz baskılara rağmen Macaristan, enerji tedarikini jeopolitik gündemin bir parçası olarak görmeyi reddediyor. Bizim için enerji tedariki tamamen pratik bir konu. Fiziksel gerçeklik ve onlarca yıldır oluşturulan ve inşa edilen altyapıya dayanarak, Rus enerji kaynakları olmadan enerji arzının güvenliğini sağlamanın şu anda tamamen imkansız olduğunu söylemeliyim.
Macaristan’ın doğalgaz konusunda Azerbaycan’la yaptığı işbirliğinin bu alanda Rusya’yla işbirliğinden vazgeçtiği anlamında gelmediğini söyleyen Bakan, “Çeşitlendirmeden bahsettiğimizde, bir gaz kaynağını diğeriyle değiştirmekten bahsetmiyoruz. Bu sadece daha fazla kaynağa sahip olmak demek. Güvenilir ortaklıklardan vazgeçmiyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’yla nükleer alanda işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Szijjarto, “Çünkü bu bizim ulusal çıkarımız” dedi.
Ukrayna buğdayının Macaristan’a ithalatını yasakladıklarını anımsatan Dışişleri Bakanı, bu yöndeki politikayı değiştirme niyetinde olmadıklarını belirterek, “Avrupa’nın ucuz Ukrayna tahılıyla doldurulması Avrupalı çiftçileri çok zor durumda bırakıyor. Macaristan böyle bir durumdan kaçınmak istiyor” diye kaydetti.