Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’ye değer kazandıran okullardan bir tanesi'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul’da yaşamanın bedeli bir yılda yüzde 83 arttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı ortaya çıktı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
80 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi: Kötü kokuların ve atıkların üstüne gitme yöntemi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Bakan Fidan’ın BRICS çıkışı tarihsel nitelikte’
17:00
59 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
18:05
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
18:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/macaristan-avrupanin-nukleer-silah-kullanimina-iliskin-aciklamalarindan-endiseliyiz-1084569987.html
Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz
Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, birçok Avrupalı liderlerin nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin açıklamalarından endişe duyduklarını... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T15:12+0300
2024-06-06T15:09+0300
dünya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
macaristan
peter szijjarto
ukrayna
batı
rusya
avrupa
ab
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00294e58308046a62c024f72a3ba9922.jpg
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın onun bu foruma katılmasına engel olamadığını belirterek, “Biliyorsunuz, bana ne yapacağımı veya ne yapamayacağımı söylemenin hiçbir anlamı olmayan birisiyim. Nerelere katılıp nerelere katılmayacağımıza hükümet olarak bağımsız kararlar veriyoruz. Diplomasinin sadece her konuda aynı fikirde olduğunuz kişilerle konuşmak olmadığını düşünüyorum. Diplomasi herkesle konuşmaktır” ifadesini kullandı.‘Ukrayna görüşmeleri derhal başlamalı’“Bizim tutumumuz, barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiği yönünde” diyen Szijjarto, “Barış müzakereleri başlamalı ve derhal ateşkes sağlanmalı. Çatışma devam ederse gerilimin tırmanma riski her geçen gün büyüyecek. Bu çatışma, diplomatik yollara başvurmadan savaş alanında bitmeyecek” diye ekledi.Avrupa ülkelerinin Kiev’e elindeki Batı silahıyla Rusya’yı vurma izni vermesini üzüntüyle karşıladıklarını anlatan Macar Bakan, “Duruşumuz çok net. Komşuyuz ve barıştan yanayız. Gerilimin tırmanmasından korkuyoruz. Neredeyse her gün alınan kararlardan üzgünüz. Bu kararlar gerilim kışkırtıyor. Çatışmayı daha da kötüleştiren tüm adımlara karşıyız” diye kaydetti.Avrupa’da dondurulan Rusya varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya verilmesinin çok karmaşık bir hukuk konusu olduğunu söyleyen Szijjarto, “Ne zaman masaya yatırılacağını bilmiyorum. Yasal olarak geçerli bir teklif olmalı ama henüz böyle bir teklif görmedim” dedi.Gerilimin tırmanmasına neden olacak her türlü tedbire karşı olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Egemenliğimize hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin başka ülkelerde zorunlu askerliği uygulamaya hakkı yok, orası kesin” diye ekledi.‘Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyiz’Enerji kaynakları tedarik konusunun siyasi ve ideolojik durumun rehinesi haline geldiğini söyleyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Macaristan’ın doğalgaz konusunda Azerbaycan’la yaptığı işbirliğinin bu alanda Rusya’yla işbirliğinden vazgeçtiği anlamında gelmediğini söyleyen Bakan, “Çeşitlendirmeden bahsettiğimizde, bir gaz kaynağını diğeriyle değiştirmekten bahsetmiyoruz. Bu sadece daha fazla kaynağa sahip olmak demek. Güvenilir ortaklıklardan vazgeçmiyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’yla nükleer alanda işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Szijjarto, “Çünkü bu bizim ulusal çıkarımız” dedi.Ukrayna buğdayının Macaristan’a ithalatını yasakladıklarını anımsatan Dışişleri Bakanı, bu yöndeki politikayı değiştirme niyetinde olmadıklarını belirterek, “Avrupa’nın ucuz Ukrayna tahılıyla doldurulması Avrupalı ​​çiftçileri çok zor durumda bırakıyor. Macaristan böyle bir durumdan kaçınmak istiyor” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/batinin-kieve-destegi-artik-kosulsuz-gorunmuyor-1084557627.html
macaristan
ukrayna
batı
rusya
çin
brezilya
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_db1ac9c0e21123b34cabdc9e74235e54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
st. petersburg ekonomi forumu (spief), macaristan, peter szijjarto, ukrayna, batı, rusya, avrupa, ab, çin, brezilya, doğalgaz, azerbaycan, enerji, buğday, çiftçi
st. petersburg ekonomi forumu (spief), macaristan, peter szijjarto, ukrayna, batı, rusya, avrupa, ab, çin, brezilya, doğalgaz, azerbaycan, enerji, buğday, çiftçi

Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz

15:12 06.06.2024
© Sputnik / Viktor ToloçkoMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Viktor Toloçko
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, birçok Avrupalı liderlerin nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin açıklamalarından endişe duyduklarını belirterek Ukrayna için barış müzakereleri başlatma ve derhal ateşkes sağlama çağrısında bulundu.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın onun bu foruma katılmasına engel olamadığını belirterek, “Biliyorsunuz, bana ne yapacağımı veya ne yapamayacağımı söylemenin hiçbir anlamı olmayan birisiyim. Nerelere katılıp nerelere katılmayacağımıza hükümet olarak bağımsız kararlar veriyoruz. Diplomasinin sadece her konuda aynı fikirde olduğunuz kişilerle konuşmak olmadığını düşünüyorum. Diplomasi herkesle konuşmaktır” ifadesini kullandı.

‘Ukrayna görüşmeleri derhal başlamalı’

Bizim tutumumuz, barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiği yönünde” diyen Szijjarto, “Barış müzakereleri başlamalı ve derhal ateşkes sağlanmalı. Çatışma devam ederse gerilimin tırmanma riski her geçen gün büyüyecek. Bu çatışma, diplomatik yollara başvurmadan savaş alanında bitmeyecek” diye ekledi.

Avrupalı ​​liderlerin nükleer silah kullanma olasılığına ilşkin açıklamalarından son derece endişeliyiz. Umarız kimse bu konuyu ciddi olarak düşünmez.

Avrupa ülkelerinin Kiev’e elindeki Batı silahıyla Rusya’yı vurma izni vermesini üzüntüyle karşıladıklarını anlatan Macar Bakan, “Duruşumuz çok net. Komşuyuz ve barıştan yanayız. Gerilimin tırmanmasından korkuyoruz. Neredeyse her gün alınan kararlardan üzgünüz. Bu kararlar gerilim kışkırtıyor. Çatışmayı daha da kötüleştiren tüm adımlara karşıyız” diye kaydetti.
Çin ve Brezilya’nın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü Ukrayna’da barışın sağlanmasını hedefliyor. Bu da bizim çıkarımıza. Bu yüzden Brezilya ve Çin’in ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyor, değer veriyoruz.
Avrupa’da dondurulan Rusya varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya verilmesinin çok karmaşık bir hukuk konusu olduğunu söyleyen Szijjarto, “Ne zaman masaya yatırılacağını bilmiyorum. Yasal olarak geçerli bir teklif olmalı ama henüz böyle bir teklif görmedim” dedi.
Gerilimin tırmanmasına neden olacak her türlü tedbire karşı olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Egemenliğimize hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin başka ülkelerde zorunlu askerliği uygulamaya hakkı yok, orası kesin” diye ekledi.

‘Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyiz’

Enerji kaynakları tedarik konusunun siyasi ve ideolojik durumun rehinesi haline geldiğini söyleyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
Son iki yılda karşı karşıya olduğumuz baskılara rağmen Macaristan, enerji tedarikini jeopolitik gündemin bir parçası olarak görmeyi reddediyor. Bizim için enerji tedariki tamamen pratik bir konu. Fiziksel gerçeklik ve onlarca yıldır oluşturulan ve inşa edilen altyapıya dayanarak, Rus enerji kaynakları olmadan enerji arzının güvenliğini sağlamanın şu anda tamamen imkansız olduğunu söylemeliyim.
Macaristan’ın doğalgaz konusunda Azerbaycan’la yaptığı işbirliğinin bu alanda Rusya’yla işbirliğinden vazgeçtiği anlamında gelmediğini söyleyen Bakan, “Çeşitlendirmeden bahsettiğimizde, bir gaz kaynağını diğeriyle değiştirmekten bahsetmiyoruz. Bu sadece daha fazla kaynağa sahip olmak demek. Güvenilir ortaklıklardan vazgeçmiyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’yla nükleer alanda işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Szijjarto, “Çünkü bu bizim ulusal çıkarımız” dedi.
Ukrayna buğdayının Macaristan’a ithalatını yasakladıklarını anımsatan Dışişleri Bakanı, bu yöndeki politikayı değiştirme niyetinde olmadıklarını belirterek, “Avrupa’nın ucuz Ukrayna tahılıyla doldurulması Avrupalı ​​çiftçileri çok zor durumda bırakıyor. Macaristan böyle bir durumdan kaçınmak istiyor” diye kaydetti.
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden yardım kötü son vahim durum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
Ukrayna krizi
Batı'nın Kiev'e desteği artık koşulsuz görünmüyor
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала