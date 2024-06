https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/macaristan-avrupanin-nukleer-silah-kullanimina-iliskin-aciklamalarindan-endiseliyiz-1084569987.html

Macaristan: Avrupa’nın nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarından endişeliyiz

06.06.2024

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı’nın onun bu foruma katılmasına engel olamadığını belirterek, “Biliyorsunuz, bana ne yapacağımı veya ne yapamayacağımı söylemenin hiçbir anlamı olmayan birisiyim. Nerelere katılıp nerelere katılmayacağımıza hükümet olarak bağımsız kararlar veriyoruz. Diplomasinin sadece her konuda aynı fikirde olduğunuz kişilerle konuşmak olmadığını düşünüyorum. Diplomasi herkesle konuşmaktır” ifadesini kullandı.‘Ukrayna görüşmeleri derhal başlamalı’“Bizim tutumumuz, barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiği yönünde” diyen Szijjarto, “Barış müzakereleri başlamalı ve derhal ateşkes sağlanmalı. Çatışma devam ederse gerilimin tırmanma riski her geçen gün büyüyecek. Bu çatışma, diplomatik yollara başvurmadan savaş alanında bitmeyecek” diye ekledi.Avrupa ülkelerinin Kiev’e elindeki Batı silahıyla Rusya’yı vurma izni vermesini üzüntüyle karşıladıklarını anlatan Macar Bakan, “Duruşumuz çok net. Komşuyuz ve barıştan yanayız. Gerilimin tırmanmasından korkuyoruz. Neredeyse her gün alınan kararlardan üzgünüz. Bu kararlar gerilim kışkırtıyor. Çatışmayı daha da kötüleştiren tüm adımlara karşıyız” diye kaydetti.Avrupa’da dondurulan Rusya varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya verilmesinin çok karmaşık bir hukuk konusu olduğunu söyleyen Szijjarto, “Ne zaman masaya yatırılacağını bilmiyorum. Yasal olarak geçerli bir teklif olmalı ama henüz böyle bir teklif görmedim” dedi.Gerilimin tırmanmasına neden olacak her türlü tedbire karşı olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Egemenliğimize hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin başka ülkelerde zorunlu askerliği uygulamaya hakkı yok, orası kesin” diye ekledi.‘Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyiz’Enerji kaynakları tedarik konusunun siyasi ve ideolojik durumun rehinesi haline geldiğini söyleyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Macaristan’ın doğalgaz konusunda Azerbaycan’la yaptığı işbirliğinin bu alanda Rusya’yla işbirliğinden vazgeçtiği anlamında gelmediğini söyleyen Bakan, “Çeşitlendirmeden bahsettiğimizde, bir gaz kaynağını diğeriyle değiştirmekten bahsetmiyoruz. Bu sadece daha fazla kaynağa sahip olmak demek. Güvenilir ortaklıklardan vazgeçmiyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’yla nükleer alanda işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Szijjarto, “Çünkü bu bizim ulusal çıkarımız” dedi.Ukrayna buğdayının Macaristan’a ithalatını yasakladıklarını anımsatan Dışişleri Bakanı, bu yöndeki politikayı değiştirme niyetinde olmadıklarını belirterek, “Avrupa’nın ucuz Ukrayna tahılıyla doldurulması Avrupalı ​​çiftçileri çok zor durumda bırakıyor. Macaristan böyle bir durumdan kaçınmak istiyor” diye kaydetti.

