Batı'nın Kiev'e desteği artık koşulsuz görünmüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’ye değer kazandıran okullardan bir tanesi'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul’da yaşamanın bedeli bir yılda yüzde 83 arttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı ortaya çıktı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
80 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi: Kötü kokuların ve atıkların üstüne gitme yöntemi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Bakan Fidan’ın BRICS çıkışı tarihsel nitelikte’
17:00
59 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
18:05
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
18:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan – Akşener görüşmesi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önem kazandı?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/batinin-kieve-destegi-artik-kosulsuz-gorunmuyor-1084557627.html
Batı'nın Kiev'e desteği artık koşulsuz görünmüyor
Batı'nın Kiev'e desteği artık koşulsuz görünmüyor
Sputnik Türkiye
Daha önce Kiev’e koşulsuz destek konusunda tutarlı görünen Batılı ülkelerin, çatışmanın uzaması, kaybedilen topraklar, yolsuzluk ve başarısız karşı saldırıyla... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T11:38+0300
2024-06-06T11:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri yardım
abd
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
joe biden
donald trump
vladimir zelenskiy
politico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1e3b2feca7351cd50bea50ba49824d.jpg
Daha önce Kiev’e koşulsuz destek konusunda tutarlı görünen Batılı ülkelerin, çatışmanın uzaması, kaybedilen topraklar, yolsuzluk ve başarısız karşı saldırıyla birlikte Ukrayna'ya destek konusunda giderek koşullu hale gelmeye başladığı gözden kaçmıyor.ABD merkezli siyasi gazete Politico, 2. Dünya Savaşı'nın en önemli olaylarından biri olarak görülen ve Avrupa'nın kurtuluşunun yolunu açtığına inanılan Normandiya çıkarmasının 80. yıldönümünde, Batı cephesinde Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin görüş ayrılıklarının sarsıntılı bir şekilde devam ettiğini yazarken, “Batılı liderler, anma etkinliklerinde şehitlerin mezarlarına çelenk koyarak ve Kiev'e sarsılmaz destek sözü vererek birleşik bir cephe sergileyecek. Ancak Ukrayna'daki savaş alanında hissedilen ruh hali ve küresel siyasetteki kapsamlı değişimler bize farklı bir hikaye anlatıyor” ifadelerini kullandı.Bu yıla kadar Kiev'e silah yardımı yapan Batı'nın desteğinin artık değişmez ve koşulsuz görünmediğine dikkat çeken gazete, Donald Trump’ın NATO ve Avrupa Birliği’ni (AB) korkutan geri dönüşüyle birlikte dünyanın yeni olası sismik değişimlere hazırlandığına, bu nedenle de Ukrayna'ya verilen destek ve dayanışma sözlerinin boş olduğunun ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı.Haberde, “Avrupalılar, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sonbaharda Beyaz Saray'daki koltuğunu eski başkan Donald Trump'a kaptırması halinde Ukrayna'nın en önemli müttefikini kaybedebileceğinden korkuyor” denilirken, bu görüşü destekleyen Fransız siyaset analisti Nicolas Tenzer de, “Biden yeniden seçilse bile, yönetimindeki tüm üyelerin Ukrayna ile güçlerini birleştirmek ve Rusya'ya karşı muzaffer bir karşı saldırıya öncülük etmek istemeyeceğini söyledi” diye ekliyor.Politico gazetesi, adını vermediği 3 yetkiliye atıfla verdiği haberde, Beyaz Saray temsilcilerinin, Kongre’nin onay verdiği ve Başkan Joe Biden’in imzaladığı Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketine rağmen Kiev’in savaş alanında başarılı olacağına inanmadığı ifade edildi.Kaynaklardan biri, gazeteye açıklamasında, “Kazanmak için ihtiyaç duydukları her şey alacaklar mı? Nihayetinde evet. Ama bu, kazanacaklarını garanti etmiyor” dedi.Son aylarda savaş alanındaki durumun çok değiştiğini dile getiren yetkililer, bunun büyük ölçüde Ukrayna ordusunun yaşadığı mühimmat kıtlığı yüzünden meydana geldiğine dikkat çekse de yardım tahsis edildikten sonra bile “aylarca ve yıllarca süren toprak kayıplarını tersine çevirmek ciddi çaba gerektireceğini” savundu.AP seçimleri ve aşırı sağın yükselişiBu arada Avrupa genelinde geleneksel partiler, bu hafta başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın büyük bir zafer kazanmasından endişe ederken, birçok uzman tarafından, güç dengesinin süper güçler tarafından belirlendiği ve bu güçlerin doğrudan savaş içerisine girmeyip savaşı üçüncü dünya ülkeleri içerisinde yürüttüğü Soğuk Savaş dönemine geri dönüldüğü iddia edilen son dönemde, küreselleşme, uluslararası göç, değişen üretim süreçleri, demografik değişimler, neoliberal politikalar, derinleşen eşitsizlik, kitle iletişim araçlarıyla çeşitlenen ve artan sosyal hareketler gibi etkenlerin aşırı sağ olgusunu yeniden ve hızla canlandırdığı gözlemleniyor.Küreselleşmenin hızla artan etkisi ve hegemonya arzusuyla benimsenen tek taraflı yaptırımlar sonrası Avrupa içerisinde artan sanayisizleşme sorunları da önemli işsizlik sorunlarını ortaya çıkarırken, giderek tükenen Avrupa sanayisi içerisinde orta sınıfın güç kaybetmesi, Çin önderliğindeki Asya’nın en büyük rakip pazar olarak yükselişi ve bireylerin refah düzeyinde görülen azalmanın ciddi sosyal ve sınıfsal sorunları da beraberinde getirdiği anlaşılıyor.Neoliberal politikalarla sürdürülen küreselleşme hırsı sonrası daha da artan adaletsiz sermaye dağılımı, ‘daha iyi yaşam’ isteyen kitleleri göçe zorlarken, muhafazakar, dar gelirli ve liberal siyasi sisteme karşı tepkili sosyal gruplar kendilerini temsil eden ve seslerini duyurabilecekleri tek kapı olarak aşırı sağ partilere doğru kaymasına neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/trumptan-ukrayna-degerlendirmesi-3-dunya-savasi-yaklasiyor-1084554003.html
ukrayna
abd
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3592e8ee7b68627cfbe2bf7d255c1cba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, askeri yardım, abd, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), joe biden, donald trump, vladimir zelenskiy, politico
ukrayna, askeri yardım, abd, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), joe biden, donald trump, vladimir zelenskiy, politico

Batı'nın Kiev'e desteği artık koşulsuz görünmüyor

11:38 06.06.2024 (güncellendi: 11:57 06.06.2024)
© AFP 2023 / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy Biden yardım kötü son vahim durum
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden yardım kötü son vahim durum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Abone ol
Daha önce Kiev’e koşulsuz destek konusunda tutarlı görünen Batılı ülkelerin, çatışmanın uzaması, kaybedilen topraklar, yolsuzluk ve başarısız karşı saldırıyla birlikte Ukrayna'ya destek konusunda giderek koşullu hale gelmeye başladığı gözden kaçmıyor.
Daha önce Kiev’e koşulsuz destek konusunda tutarlı görünen Batılı ülkelerin, çatışmanın uzaması, kaybedilen topraklar, yolsuzluk ve başarısız karşı saldırıyla birlikte Ukrayna'ya destek konusunda giderek koşullu hale gelmeye başladığı gözden kaçmıyor.
ABD merkezli siyasi gazete Politico, 2. Dünya Savaşı'nın en önemli olaylarından biri olarak görülen ve Avrupa'nın kurtuluşunun yolunu açtığına inanılan Normandiya çıkarmasının 80. yıldönümünde, Batı cephesinde Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin görüş ayrılıklarının sarsıntılı bir şekilde devam ettiğini yazarken, “Batılı liderler, anma etkinliklerinde şehitlerin mezarlarına çelenk koyarak ve Kiev'e sarsılmaz destek sözü vererek birleşik bir cephe sergileyecek. Ancak Ukrayna'daki savaş alanında hissedilen ruh hali ve küresel siyasetteki kapsamlı değişimler bize farklı bir hikaye anlatıyor” ifadelerini kullandı.
Bu yıla kadar Kiev'e silah yardımı yapan Batı'nın desteğinin artık değişmez ve koşulsuz görünmediğine dikkat çeken gazete, Donald Trump’ın NATO ve Avrupa Birliği’ni (AB) korkutan geri dönüşüyle birlikte dünyanın yeni olası sismik değişimlere hazırlandığına, bu nedenle de Ukrayna'ya verilen destek ve dayanışma sözlerinin boş olduğunun ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı.
Haberde, “Avrupalılar, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sonbaharda Beyaz Saray'daki koltuğunu eski başkan Donald Trump'a kaptırması halinde Ukrayna'nın en önemli müttefikini kaybedebileceğinden korkuyor” denilirken, bu görüşü destekleyen Fransız siyaset analisti Nicolas Tenzer de, “Biden yeniden seçilse bile, yönetimindeki tüm üyelerin Ukrayna ile güçlerini birleştirmek ve Rusya'ya karşı muzaffer bir karşı saldırıya öncülük etmek istemeyeceğini söyledi” diye ekliyor.
Politico gazetesi, adını vermediği 3 yetkiliye atıfla verdiği haberde, Beyaz Saray temsilcilerinin, Kongre’nin onay verdiği ve Başkan Joe Biden’in imzaladığı Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketine rağmen Kiev’in savaş alanında başarılı olacağına inanmadığı ifade edildi.
Kaynaklardan biri, gazeteye açıklamasında, “Kazanmak için ihtiyaç duydukları her şey alacaklar mı? Nihayetinde evet. Ama bu, kazanacaklarını garanti etmiyor” dedi.
Son aylarda savaş alanındaki durumun çok değiştiğini dile getiren yetkililer, bunun büyük ölçüde Ukrayna ordusunun yaşadığı mühimmat kıtlığı yüzünden meydana geldiğine dikkat çekse de yardım tahsis edildikten sonra bile “aylarca ve yıllarca süren toprak kayıplarını tersine çevirmek ciddi çaba gerektireceğini” savundu.

AP seçimleri ve aşırı sağın yükselişi

Bu arada Avrupa genelinde geleneksel partiler, bu hafta başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın büyük bir zafer kazanmasından endişe ederken, birçok uzman tarafından, güç dengesinin süper güçler tarafından belirlendiği ve bu güçlerin doğrudan savaş içerisine girmeyip savaşı üçüncü dünya ülkeleri içerisinde yürüttüğü Soğuk Savaş dönemine geri dönüldüğü iddia edilen son dönemde, küreselleşme, uluslararası göç, değişen üretim süreçleri, demografik değişimler, neoliberal politikalar, derinleşen eşitsizlik, kitle iletişim araçlarıyla çeşitlenen ve artan sosyal hareketler gibi etkenlerin aşırı sağ olgusunu yeniden ve hızla canlandırdığı gözlemleniyor.
Küreselleşmenin hızla artan etkisi ve hegemonya arzusuyla benimsenen tek taraflı yaptırımlar sonrası Avrupa içerisinde artan sanayisizleşme sorunları da önemli işsizlik sorunlarını ortaya çıkarırken, giderek tükenen Avrupa sanayisi içerisinde orta sınıfın güç kaybetmesi, Çin önderliğindeki Asya’nın en büyük rakip pazar olarak yükselişi ve bireylerin refah düzeyinde görülen azalmanın ciddi sosyal ve sınıfsal sorunları da beraberinde getirdiği anlaşılıyor.
Neoliberal politikalarla sürdürülen küreselleşme hırsı sonrası daha da artan adaletsiz sermaye dağılımı, ‘daha iyi yaşam’ isteyen kitleleri göçe zorlarken, muhafazakar, dar gelirli ve liberal siyasi sisteme karşı tepkili sosyal gruplar kendilerini temsil eden ve seslerini duyurabilecekleri tek kapı olarak aşırı sağ partilere doğru kaymasına neden oluyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
Ukrayna krizi
Trump'tan Ukrayna değerlendirmesi: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала