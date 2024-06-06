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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/israil-ordusu-lubnanin-guneyindeki-bolgelere-yogun-hava-saldirilari-duzenledi-1084553688.html
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi
Sputnik Türkiye
Başbakan Netanyahu’nun Hizbullah saldırısı sonrası “son derece güçlü bir eyleme hazırız” diyerek tehdit ettiği Lübnan'ın sınır bölgesindeki saldırılarını... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:00+0300
2024-06-06T10:00+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
lübnan
hizbullah
ortadoğu
benyamin netanyahu
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Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kevneyn, Beyt Yahun, Adşit ve Vadi Cilo beldelerine düzenlediği saldırıların ardından yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Vadi Cilo yolunda ticari işletmelerin bulunduğu 3 katlı bir binayı bombaladığını, saldırının hasara neden olduğunu söyledi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim sürerken ülkesinin kuzeyde 'son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu' belirtmişti.Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) son derece güçlü bir eyleme hazırız" ifadesini kullanmıştı.Hizbullah'ın dün İsrail ordusunun Baram Ormanı'na konuşlandırdığı askerleri hedef aldığı ve bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığı açıklanmıştı.İsrail basınında, ülkenin kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/lubnandaki-abd-buyukelciligine-silahli-saldiri-1084520588.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, benyamin netanyahu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi

10:00 06.06.2024
© AFP 2023 / -Lübnan'da İsrail saldırısı
Lübnan'da İsrail saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / -
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Başbakan Netanyahu’nun Hizbullah saldırısı sonrası “son derece güçlü bir eyleme hazırız” diyerek tehdit ettiği Lübnan'ın sınır bölgesindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Adşit beldesi çevresinde boş bir evi hedef alarak yıktı.
Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kevneyn, Beyt Yahun, Adşit ve Vadi Cilo beldelerine düzenlediği saldırıların ardından yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Vadi Cilo yolunda ticari işletmelerin bulunduğu 3 katlı bir binayı bombaladığını, saldırının hasara neden olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim sürerken ülkesinin kuzeyde 'son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu' belirtmişti.
Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) son derece güçlü bir eyleme hazırız" ifadesini kullanmıştı.
Hizbullah'ın dün İsrail ordusunun Baram Ormanı'na konuşlandırdığı askerleri hedef aldığı ve bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığı açıklanmıştı.
İsrail basınında, ülkenin kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
An aerial view of the new US embassy complex in Beirut under construction. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
DÜNYA
Lübnan'daki ABD büyükelçiliğine silahlı saldırı
Dün, 09:39
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