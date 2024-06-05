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Lübnan'daki ABD büyükelçiliğine silahlı saldırı
Lübnan'daki ABD büyükelçiliğine silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle son dönemde gerilimin iyice tırmandığı Lübnan'da ABD'nin diplomatik temsilciliğine saldırı düzenlendi.ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından otomatik silahla saldırıya uğradı.Lübnan ordusu, Suriyeli olduğu belirlenen saldırganın yakalandığını duyurdu.Lübnan ordusunun açıklamasında, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Aukar semtindeki ABD büyükelçiliğine Suriye uyruklu bir kişi tarafından ateş açıldı. Civardaki askeri personel ateş açan kişiye müdahale etti ve bunun sonucunda saldırgan yaralandı. Yakalanan saldırgan tedavi için hastaneye gönderildi" dendi.Açıklamada, saldırının iç yüzünü ortaya çıkarmak için çalışma yürütüldüğü de bildirildi.'Elçilik çalışanları güvende'ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, saldırının ardından bir açıklama yaparak personelinin güvende olduğunu duyurdu.Saldırının saat 08:34'te elçiliğin girişinde gerçekleştiğini belirten elçilik, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin, iç güvenlik kuvvetlerinin ve elçilik güvenlik biriminin hızlı müdahalesi sayesinde diplomatik misyon ve personeli güvende bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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lübnan, abd, büyükelçilik, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, hizbullah, israil, israil-filistin
lübnan, abd, büyükelçilik, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, hizbullah, israil, israil-filistin

Lübnan'daki ABD büyükelçiliğine silahlı saldırı

09:39 05.06.2024 (güncellendi: 10:14 05.06.2024)
© Fotoğraf : TwitterAn aerial view of the new US embassy complex in Beirut under construction.
An aerial view of the new US embassy complex in Beirut under construction. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle son dönemde gerilimin iyice tırmandığı Lübnan'da ABD'nin diplomatik temsilciliğine saldırı düzenlendi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından otomatik silahla saldırıya uğradı.

Lübnan ordusu, Suriyeli olduğu belirlenen saldırganın yakalandığını duyurdu.

Lübnan ordusunun açıklamasında, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Aukar semtindeki ABD büyükelçiliğine Suriye uyruklu bir kişi tarafından ateş açıldı. Civardaki askeri personel ateş açan kişiye müdahale etti ve bunun sonucunda saldırgan yaralandı. Yakalanan saldırgan tedavi için hastaneye gönderildi" dendi.

Açıklamada, saldırının iç yüzünü ortaya çıkarmak için çalışma yürütüldüğü de bildirildi.

'Elçilik çalışanları güvende'

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, saldırının ardından bir açıklama yaparak personelinin güvende olduğunu duyurdu.

Saldırının saat 08:34'te elçiliğin girişinde gerçekleştiğini belirten elçilik, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin, iç güvenlik kuvvetlerinin ve elçilik güvenlik biriminin hızlı müdahalesi sayesinde diplomatik misyon ve personeli güvende bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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