https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ukraynada-enerji-uretim-kapasitesinin-yarisindan-fazlasi-devre-disi-1084530464.html

‘Ukrayna’da enerji üretim kapasitesinin yarısından fazlası devre dışı’

‘Ukrayna’da enerji üretim kapasitesinin yarısından fazlası devre dışı’

Sputnik Türkiye

Rusya, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın savunma potansiyeli azaltma amacıyla neredeyse her gün enerji tesislerini hedef alan saldırılar düzenliyor... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T14:34+0300

2024-06-05T14:34+0300

2024-06-05T14:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rus ordusu

enerji

elektrik

elektrik santrali

elektrik kesintisi

dmitriy peskov

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Financial Times’ın yazısında, “Rusya, Ukrayna’nın enerji üretiminin yarısından fazlasını devre dışı bıraktı. Yoğun saldırılar yüzünden ülkenin elektrik santrallerinin kapasitesi 20 Giga Watt’ın altına düştü” ifadesine yer verildi.Harekat başlamadan önce Ukrayna’nın 55 Giga Watt kapasiteli üretime sahip olduğu anımsatılırken adı açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili, ülkenin sadece 1 Haziran günü 1,2 Giga Watt’lık elektrik üretimi kaybettiğini belirterek şunu dedi:Ukrayna devlet elektrik enerjisi şirketi Ukrhydroenergo, 1 Haziran Cumartesi günü, iki elektrik santralinin vurulduğunu duyurmuştu. Hasarın kritik olduğu belirtilmişti.Ukrayna’nın genelinde, 2 Haziran Pazar gününden itibaren elektrik tüketimine limitler uygulanmaya başladı. Enerji Bakanı German Galuşçenko, halkı yaz-sonbahar döneminde olası elektrik kesintilerine hazır olma ve jeneratörler alma çağrısında bulunmuştu.Rus ordusu, Ukrayna genelinde enerji, savunma sanayisi, askeri yönetim noktalarını vuruyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil evleri ve sosyal altyapıyı hedef almadığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/medvedcuk-zelenskiyin-ukraynada-cogalttigi-kanunsuzluk-ulkenin-olumune-yol-acacak-1084522131.html

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ukrayna, rusya, rus ordusu, enerji, elektrik, elektrik santrali, elektrik kesintisi, dmitriy peskov