https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ukraynada-enerji-uretim-kapasitesinin-yarisindan-fazlasi-devre-disi-1084530464.html
‘Ukrayna’da enerji üretim kapasitesinin yarısından fazlası devre dışı’
‘Ukrayna’da enerji üretim kapasitesinin yarısından fazlası devre dışı’
Sputnik Türkiye
Rusya, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın savunma potansiyeli azaltma amacıyla neredeyse her gün enerji tesislerini hedef alan saldırılar düzenliyor... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T14:34+0300
2024-06-05T14:34+0300
2024-06-05T14:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rus ordusu
enerji
elektrik
elektrik santrali
elektrik kesintisi
dmitriy peskov
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Financial Times’ın yazısında, “Rusya, Ukrayna’nın enerji üretiminin yarısından fazlasını devre dışı bıraktı. Yoğun saldırılar yüzünden ülkenin elektrik santrallerinin kapasitesi 20 Giga Watt’ın altına düştü” ifadesine yer verildi.Harekat başlamadan önce Ukrayna’nın 55 Giga Watt kapasiteli üretime sahip olduğu anımsatılırken adı açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili, ülkenin sadece 1 Haziran günü 1,2 Giga Watt’lık elektrik üretimi kaybettiğini belirterek şunu dedi:Ukrayna devlet elektrik enerjisi şirketi Ukrhydroenergo, 1 Haziran Cumartesi günü, iki elektrik santralinin vurulduğunu duyurmuştu. Hasarın kritik olduğu belirtilmişti.Ukrayna’nın genelinde, 2 Haziran Pazar gününden itibaren elektrik tüketimine limitler uygulanmaya başladı. Enerji Bakanı German Galuşçenko, halkı yaz-sonbahar döneminde olası elektrik kesintilerine hazır olma ve jeneratörler alma çağrısında bulunmuştu.Rus ordusu, Ukrayna genelinde enerji, savunma sanayisi, askeri yönetim noktalarını vuruyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil evleri ve sosyal altyapıyı hedef almadığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/medvedcuk-zelenskiyin-ukraynada-cogalttigi-kanunsuzluk-ulkenin-olumune-yol-acacak-1084522131.html
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ukrayna, rusya, rus ordusu, enerji, elektrik, elektrik santrali, elektrik kesintisi, dmitriy peskov
ukrayna, rusya, rus ordusu, enerji, elektrik, elektrik santrali, elektrik kesintisi, dmitriy peskov
‘Ukrayna’da enerji üretim kapasitesinin yarısından fazlası devre dışı’
Rusya, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın savunma potansiyeli azaltma amacıyla neredeyse her gün enerji tesislerini hedef alan saldırılar düzenliyor. İngiliz gazetesi Financial Times, Ukrayna enerji sektörünün üretim kapasitelerinin yarısından fazlasını kaybettiğini belirtti.
Financial Times
’ın yazısında, “Rusya, Ukrayna’nın enerji üretiminin yarısından fazlasını devre dışı bıraktı. Yoğun saldırılar yüzünden ülkenin elektrik santrallerinin kapasitesi 20 Giga Watt’ın altına düştü
” ifadesine yer verildi.
Harekat başlamadan önce Ukrayna’nın 55 Giga Watt kapasiteli üretime sahip olduğu anımsatılırken adı açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili, ülkenin sadece 1 Haziran günü 1,2 Giga Watt’lık elektrik üretimi kaybettiğini belirterek şunu dedi:
Soğuk ve karanlıkta bir hayata hazırlanmalıyız.
Ukrayna devlet elektrik enerjisi şirketi Ukrhydroenergo, 1 Haziran Cumartesi günü, iki elektrik santralinin vurulduğunu duyurmuştu. Hasarın kritik olduğu belirtilmişti.
Ukrayna’nın genelinde, 2 Haziran Pazar gününden itibaren elektrik tüketimine limitler uygulanmaya başladı. Enerji Bakanı German Galuşçenko, halkı yaz-sonbahar döneminde olası elektrik kesintilerine hazır olma ve jeneratörler alma çağrısında bulunmuştu.
Rus ordusu, Ukrayna genelinde enerji, savunma sanayisi, askeri yönetim noktalarını vuruyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil evleri ve sosyal altyapıyı hedef almadığını kaydetmişti.