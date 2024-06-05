Medvedçuk: Zelenskiy’in Ukrayna’da çoğalttığı kanunsuzluk ülkenin ölümüne yol açacak
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinMuhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk
© Sputnik / Стрингер/
Abone ol
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, devlet başkanlığı görev süresi 20 Mayıs’ta sona eren Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’da çoğalttığı kanunsuzluğun anarşiye ve ülkenin ölümüne yol açacağını belirtti.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda’ya verdiği demecinde, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Ukrayna Anayasası ile belirlenen görev süresi 21 Mayıs 2024 tarihinde sona erdi. Artık yasal olarak yetkilerini tam kullanamayacak, uluslararası ilişkilerde Ukrayna'yı temsil edemeyecek ve cezai kovuşturmaya karşı başkanlık dokunulmazlığını kaybetmiş olacak. Zelenskiy bugün başkanlık görevini keyfi olarak yerine getirmeye devam ediyor. İktidarı gasp etmekten dolayı cezai kovuşturmaya kavuşturmalı” dedi.
Meşruiyetini kaybeden Zelenskiy artık yasal yollarla sıkıyönetimi uzatamaz, başkomutan olarak Ukrayna silahlı kuvvetlerine liderlik edemez, yabancı mali ve askeri yardım alamaz, bütçe fonlarını kullanamaz, güvenlik alanında uluslararası hukuk anlaşmalarını imzalayamaz. Böylece tüm savaş destek sistemi, kara para aklama planları ve yüz milyarlarca dolar değerindeki eski silahların imhası gözlerimizin önünde çöküyor.
Bu yılın Mart ayında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemeyerek Ukrayna halkının iktidardan uzaklaştırıldığını söyleyen Medvedçuk, bunu bir şekilde üstünü kapatılması ihtiyacının olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu amaçla ABD ve İngiltere istihbarat servisleri, Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs 2024’ten sonra uzatılmasını meşrulaştırmak için Zelenskiy’in başkanlık seçimine gerek kalmadan iktidarda kalmasını meşrulaştırmaya yönelik Yüksek Mahkeme kararı almak için özel bir operasyon yapmaya karar verdi. Planın özü şu ki, Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk’u yasal olarak ‘mazur görüyor’, o da otomatik olarak Zelenskiy’i Ukrayna’da iktidarı gasp etmekten ‘mazur görüyor’. Bunun için Zelenskiy’in çıkarları doğrultusunda çalışan ve yetkililer tarafından kontrol edilen bir davacının, Zelenskiy’in ontrolündeki Yüksek Mahkeme’de, Zelenskiy’in yetki süresi sona erdikten sonra yeni başkanlık seçimini duyurmayan Parlamento’nun eylemsizliğini yasadışı ilan etmek için hayali bir dava açacak. Bu dolandırıcılığın organizatörlerine göre, Yüksek Mahkeme davayı geri çevirmek zorunda kalacak, böylelikle Zelenskiy’in başkanlık görevini sürdürmesinin yasallığını kabul etmiş olacak. Ardından Ukrayna halkına ve dünya kamuoyuna Zelenskiy’in görev süresini meşrulaştıran ve güya halkın iktidardan uzaklaştırılmasını haklı çıkaran bir mahkeme kararı sunulacak.
Zelenskiy’in yetkilerini uzatmaya yönelik suç planını hayata geçirmek için Yüksek Mahkeme’de 15 Nisan 2024 tarihinde dava açıldığını ve söz konusu sürecin başlatıldığını belirten Medvedçuk, ancak parlamento ve ülke liderinin eylemlerini Anayasa açısından uygunluğunu değerlendirme hakkına sahip tek kuruluşun Anayasa Mahkemesi olduğunu kaydederek şunu dedi:
Ama özellikle milyarlarca dolarlık askeri yardım ve Ukraynalı neo-nazilerin eliyle Rusya’yla silahlı çatışmayı sürdürme olasılığı söz konusu olduğunda bu tür hukuki inceliklere kim dikkat eder? Böylelikle halkın iktidardan uzaklaştırılmasının yanı sıra, iktidar Zelenskiy’den çok Batı gizli servisleri temsilcileri tarafından gasp ediliyor. Parlamento, Ukraynalı vatandaşların iradesini ifade etme hakkını kaybetti. Yargı sistemi şantaj ediliyor ve gayri anayasal kuruluşlara boyun eğiyor. Zelenskiy, Ukrayna’da kanunsuzluğu çoğaltıyor. Bu, anarşi ve ülkenin ölümüne yol açacak. Ukraynalı vatandaşlar, çıkarlarına karşı çıkan bir devlete ihtiyaç duymuyor. Bunun farkında olan Ukraynalıların sayısı giderek artıyor.