Bu amaçla ABD ve İngiltere istihbarat servisleri, Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs 2024’ten sonra uzatılmasını meşrulaştırmak için Zelenskiy’in başkanlık seçimine gerek kalmadan iktidarda kalmasını meşrulaştırmaya yönelik Yüksek Mahkeme kararı almak için özel bir operasyon yapmaya karar verdi. Planın özü şu ki, Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk’u yasal olarak ‘mazur görüyor’, o da otomatik olarak Zelenskiy’i Ukrayna’da iktidarı gasp etmekten ‘mazur görüyor’. Bunun için Zelenskiy’in çıkarları doğrultusunda çalışan ve yetkililer tarafından kontrol edilen bir davacının, Zelenskiy’in ontrolündeki Yüksek Mahkeme’de, Zelenskiy’in yetki süresi sona erdikten sonra yeni başkanlık seçimini duyurmayan Parlamento’nun eylemsizliğini yasadışı ilan etmek için hayali bir dava açacak. Bu dolandırıcılığın organizatörlerine göre, Yüksek Mahkeme davayı geri çevirmek zorunda kalacak, böylelikle Zelenskiy’in başkanlık görevini sürdürmesinin yasallığını kabul etmiş olacak. Ardından Ukrayna halkına ve dünya kamuoyuna Zelenskiy’in görev süresini meşrulaştıran ve güya halkın iktidardan uzaklaştırılmasını haklı çıkaran bir mahkeme kararı sunulacak.