https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/netanyahudan-bidenin-gazzede-kalici-ateskes-cagrisina-ret-1084465447.html

Netanyahu’dan Biden'ın Gazze’de kalıcı ateşkes çağrısına ret

Netanyahu’dan Biden'ın Gazze’de kalıcı ateşkes çağrısına ret

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Biden’ın sunduğu esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T16:26+0300

2024-06-03T16:26+0300

2024-06-03T16:26+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ateşkes

esir takası

abd

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İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı.Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürdü.Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, "Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız" dedi.Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi.Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi.Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandırmayacağını belirten Netanyahu, "Ancak ABD Başkanının tanımladığı şey doğru değil, henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var" ifadelerini kullandı.Başbakan Netanyahu, mevcut önerilerin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici bir ateşkese yol açacağını söyledi.Biden, ateşkes teklifini duyurmuştuABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bm-tum-ulkelere-filistini-tanima-cagrisinda-bulundu-1084459245.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ateşkes, esir takası, abd, joe biden