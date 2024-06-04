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YÖK Başkanı Özvar: YKS'yi hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin
YÖK Başkanı Özvar: YKS'yi hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin
Sputnik Türkiye
YÖK Başkanı Özvar, YKS adaylarına ve ailelerine yönelik yayınladığı videolu mesajda, "YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T18:13+0300
2024-06-04T18:13+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının bütün hazırlıklarını tamamladığını ve gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.Özvar, YKS adaylarına ve ailelerine yönelik yayınladığı videolu mesajında, adaylara başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.Adayların uzun yıllara yayılan çalışmalarının ve harcadıkları emeklerin sonuçlarını almak için beklenen haftanın nihayet geldiğine işaret eden Özvar, bu hafta sonu 3 oturumda düzenlenecek olan YKS'nin büyük bir heyecan ve umutla beklendiğini bildiğini belirterek, "Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirleri almıştır" ifadesini kullandı.YÖK'ün önceliklerinden birinin yükseköğretimin erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, ülkenin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişim imkanı sağlamak adına sürekli bir çalışma içinde olduklarını ve bu yönde önemli bir mesafe katettiklerini belirtti.'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'Üniversite kontenjanlarını belirlerken genç nüfusun yükseköğretime yönelik güçlü seyreden erişim talebini dikkate aldıklarını ve kalite standartlarını koruyarak bu talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Özvar, "Ayrıca ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını da yakından takip ediyoruz. Adımlarımızı buna uygun olarak atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Özvar, şöyle devam etti:'Diploma tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir'Prof. Dr. Özvar, üniversite hayatının bir deneyim olarak son derece kıymetli olduğunu ve gençlere çok şey katacağını belirterek, adaylara şöyle hitap etti:'Ailelerin gençlerin üzerlerindeki baskının azalmasına katkı sağlaması önemli'Erol Özvar, sınava girecek 3 milyonun üzerindeki öğrenciyle aynı heyecanı paylaşan YKS adaylarının ailelerine şöyle seslendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/yok-baskani-ozvar-okumak-isteyen-her-gence-turkiye-cumhuriyetinin-kapilarinin-acik-1083793970.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yök, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

YÖK Başkanı Özvar: YKS'yi hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin

18:13 04.06.2024
© AA / Resul RehimovYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Resul Rehimov
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YÖK Başkanı Özvar, YKS adaylarına ve ailelerine yönelik yayınladığı videolu mesajda, "YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin. Her durumda çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve geleceğe bakmaya devam edin" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının bütün hazırlıklarını tamamladığını ve gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.
Özvar, YKS adaylarına ve ailelerine yönelik yayınladığı videolu mesajında, adaylara başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.
Adayların uzun yıllara yayılan çalışmalarının ve harcadıkları emeklerin sonuçlarını almak için beklenen haftanın nihayet geldiğine işaret eden Özvar, bu hafta sonu 3 oturumda düzenlenecek olan YKS'nin büyük bir heyecan ve umutla beklendiğini bildiğini belirterek, "Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirleri almıştır" ifadesini kullandı.
YÖK'ün önceliklerinden birinin yükseköğretimin erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, ülkenin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişim imkanı sağlamak adına sürekli bir çalışma içinde olduklarını ve bu yönde önemli bir mesafe katettiklerini belirtti.

'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'

Üniversite kontenjanlarını belirlerken genç nüfusun yükseköğretime yönelik güçlü seyreden erişim talebini dikkate aldıklarını ve kalite standartlarını koruyarak bu talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Özvar, "Ayrıca ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını da yakından takip ediyoruz. Adımlarımızı buna uygun olarak atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Özvar, şöyle devam etti:
"Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak istihdamla ilişkisi azalan programların kontenjanlarını kademeli şekilde azaltırken istihdam açısından öne çıkan bazı alanlarda yeni programlar açıyoruz. Bunlar arasında yapay zekaya yönelik olanlar özellikle öne çıkmaktadır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yazılım ve yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni program öğrenci kabul edecektir. Açtığımız yeni programların öğrencilerimizden yoğun ilgi göreceğine ve ilerleyen yıllarda ülkemize önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum."

'Diploma tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir'

Prof. Dr. Özvar, üniversite hayatının bir deneyim olarak son derece kıymetli olduğunu ve gençlere çok şey katacağını belirterek, adaylara şöyle hitap etti:
"Üniversitede elde edeceğiniz akademik ve teorik birikim sizlerin geleceği açısından çok mühimdir. Ancak üniversite hayatını bununla sınırlı görmemek gerekir. Diploma çok kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir.
Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler, ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği, insana yeni ufuklar açan kurumlardır. Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursanız okuyun kendinizi geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmeyin. Teoriye dayalı öğrenmelerinizin yanında sizi geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem verin.
Son olarak sizlere tavsiyem; başarılı ya da başarısız, YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin. Her durumda çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve geleceğe bakmaya devam edin."

'Ailelerin gençlerin üzerlerindeki baskının azalmasına katkı sağlaması önemli'

Erol Özvar, sınava girecek 3 milyonun üzerindeki öğrenciyle aynı heyecanı paylaşan YKS adaylarının ailelerine şöyle seslendi:
"Büyük emek ve fedakarlıklarla bugüne kadar evlatlarınızı desteklediniz. Doğal olarak sizlerin de büyük beklentileri ve umutları var. Ancak sınava sayılı günlerin kaldığı şu kısa zaman diliminde gençlerimize moral vermeniz ve üzerlerindeki baskının azalmasına katkı sağlamanız fevkalade önem arz etmektedir. YKS'den alacakları sonuçlar gençlerimizin geleceği açısından elbette çok önemlidir. Fakat, olumlu ya da olumsuz, sonuç ne olursa olsun onları bekleyen uzun bir geleceğin olduğunu ve bu sınavların sadece bir basamak olduğunu unutmamalıyız. Her durumda gençlerimizi parlak bir istikbal inşa etmeleri için desteklemeye devam etmeliyiz."
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
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