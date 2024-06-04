https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/yok-baskani-ozvar-yksyi-hayatinizi-belirleyen-tek-sey-olarak-gormeyin-1084502518.html

YÖK Başkanı Özvar: YKS'yi hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin

YÖK Başkanı Özvar: YKS'yi hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin

Sputnik Türkiye

YÖK Başkanı Özvar, YKS adaylarına ve ailelerine yönelik yayınladığı videolu mesajda, "YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T18:13+0300

2024-06-04T18:13+0300

2024-06-04T18:13+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının bütün hazırlıklarını tamamladığını ve gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.Özvar, YKS adaylarına ve ailelerine yönelik yayınladığı videolu mesajında, adaylara başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.Adayların uzun yıllara yayılan çalışmalarının ve harcadıkları emeklerin sonuçlarını almak için beklenen haftanın nihayet geldiğine işaret eden Özvar, bu hafta sonu 3 oturumda düzenlenecek olan YKS'nin büyük bir heyecan ve umutla beklendiğini bildiğini belirterek, "Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirleri almıştır" ifadesini kullandı.YÖK'ün önceliklerinden birinin yükseköğretimin erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, ülkenin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişim imkanı sağlamak adına sürekli bir çalışma içinde olduklarını ve bu yönde önemli bir mesafe katettiklerini belirtti.'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'Üniversite kontenjanlarını belirlerken genç nüfusun yükseköğretime yönelik güçlü seyreden erişim talebini dikkate aldıklarını ve kalite standartlarını koruyarak bu talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Özvar, "Ayrıca ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını da yakından takip ediyoruz. Adımlarımızı buna uygun olarak atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Özvar, şöyle devam etti:'Diploma tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir'Prof. Dr. Özvar, üniversite hayatının bir deneyim olarak son derece kıymetli olduğunu ve gençlere çok şey katacağını belirterek, adaylara şöyle hitap etti:'Ailelerin gençlerin üzerlerindeki baskının azalmasına katkı sağlaması önemli'Erol Özvar, sınava girecek 3 milyonun üzerindeki öğrenciyle aynı heyecanı paylaşan YKS adaylarının ailelerine şöyle seslendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/yok-baskani-ozvar-okumak-isteyen-her-gence-turkiye-cumhuriyetinin-kapilarinin-acik-1083793970.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim kurumları sınavı (yks)