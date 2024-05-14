https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/yok-baskani-ozvar-okumak-isteyen-her-gence-turkiye-cumhuriyetinin-kapilarinin-acik-1083793970.html

YÖK Başkanı Özvar: Okumak isteyen her gence Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarının açık

YÖK Başkanı Özvar: Okumak isteyen her gence Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarının açık

Sputnik Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Akademik Buluşma ve Ödül Töreni"ne katılan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ekilmeye... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T14:14+0300

2024-05-14T14:14+0300

2024-05-14T14:14+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

erol özvar

yabancı öğrenci

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de ekilmeye çalışılan yabancı düşmanlığı tohumlarının son zamanlarda uluslararası öğrencilere yöneltildiğini belirterek, "Bu, Türkiye'ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Bu akımın kökleri milli değildir" ifadesini kullandı.Dünyadaki benzerleriyle mukayese edildiğinde, Türk yükseköğretim sisteminin öne çıkan özelliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin ayırt edici temel vasıflarının başında üniversite adayları için erişilebilirlik, bilim insanları için içericilik geldiğini aktardı.Son 30-40 yılda dünyadaki genel eğilimin gittikçe artan ortaöğretim mezununun üniversite eğitimi almak istemesi olduğunu anlatan Özvar konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yükseköğretim alanına yapılan yatırımların önemine işaret etti.Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil edecek bir yükseköğretim sistemi sunduğunu belirten Özvar, okumak isteyen, üniversiteyi başarmak isteyen her gence Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarının açık olduğunu vurguladı.Türk yükseköğretim sisteminin kapsayıcılığına işaret eden Özvar, "Okumak isteyen, hakkıyla kazanan, imkanlarını ortaya koyarak buraya gelmiş uluslararası öğrencilere de aynı hakkı sunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye yükseköğretim sistemi sadece kendi vatandaşlarına değil şartları yerine getiren, imkanları olan uluslararası öğrencilere de kapılarını açmıştır" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye'de 350 bini bulan uluslararası öğrenci vardır'Erol Özvar, uluslararası öğrencilerle ilgili "Bugün Türkiye'de 350 bini bulan uluslararası öğrenci vardır. 190 ülkeden fazla dünyanın muhtelif devletlerinden ülkemize istikbalini inşa etmek için gelen genç insanlar vardır" bilgisini paylaştı.Hedeflerinin uluslararası öğrenci sayısını gelecek yıllarda daha da artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, şu ifadeleri kullandı:'Uluslararası öğrenci ve akademisyenlere kapımız açık'Özvar, Türk toplumunun farklı kültürlerle farklı medeniyetlerle yaşamayı bildiğini vurgulayarak, "Biz farklı kültürden gelen, farklı ırktan gelen insanı insan bellemişiz, kendimiz gibi görmüşüz; bizim gibi yaşamışsa, bizim gibi çalışmışsa, bizim gibi gayret etmişse, bizim gibi ülkemize hizmet etmeyi hedef belirlemişse onlarla yaşamayı bilen bir toplumuz. Bu kadim anlayışımızla uluslararası öğrenci, uluslararası akademisyenlere kapımız açık ve onların da ilgisini çeken bir ülkeyiz. Biz çeşitliliği tolere eden, bunu zenginlik bilen ve bunu yönetebilen bir medeniyetin üyeleriyiz" açıklamasında bulundu.

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