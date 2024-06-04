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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-550-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1084492264.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 550 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 550 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde bin 550 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve 41 insansız hava aracını... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T14:22+0300
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‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 105 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu son bir günde 400 kadar asker ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşmanın 470 askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve beş karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 370 asker ve dört zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 130 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını vurdu.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 75 asker olarak gerçekleşirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 saldırı uçağını da düşürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bastion-fuzeleri-devrede-rus-karadeniz-filosu-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdu-1084482613.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 550 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

14:22 04.06.2024 (güncellendi: 15:32 04.06.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde bin 550 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve 41 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 saldırı uçağı da düşürüldü.
Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 105 asker olarak gerçekleşti.
Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu son bir günde 400 kadar asker ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.
Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşmanın 470 askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.
Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve beş karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 370 asker ve dört zırhlı savaş aracı oldu.
Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 130 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını vurdu.
Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 75 asker olarak gerçekleşirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 saldırı uçağını da düşürdüğü ifade edildi.
El ataque con misiles del sistema Bastion de Rusia - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
Ukrayna krizi
Bastion füzeleri devrede: Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu
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