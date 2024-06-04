https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-550-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1084492264.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 550 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 550 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde bin 550 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve 41 insansız hava aracını... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T14:22+0300

2024-06-04T14:22+0300

2024-06-04T15:32+0300

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‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 105 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu son bir günde 400 kadar asker ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşmanın 470 askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve beş karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 370 asker ve dört zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 130 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını vurdu.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 75 asker olarak gerçekleşirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 saldırı uçağını da düşürdüğü ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bastion-fuzeleri-devrede-rus-karadeniz-filosu-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdu-1084482613.html

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