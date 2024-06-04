Bastion füzeleri devrede: Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu
09:59 04.06.2024 (güncellendi: 10:01 04.06.2024)
© Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso / Multimedya arşivine gidinEl ataque con misiles del sistema Bastion de Rusia
© Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso/
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Rusya ordusunun envanterindeki önemli silah sistemleri arasında yer alan Bastion kıyı füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere bombardıman düzenlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait Bastion kıyı füze sistemlerinin Ukrayna'da belirlenen askeri kara hedeflerini başarıyla imha ettiğini belirtti.
Bakanlık, "Karadeniz Filosu'nun Bastion kıyı füze sistemi birlikleri, muharebe görevi sırasında Ukrayna topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin belirlenen tesislerine bombardıman düzenledi" ifadelerini kullandı.
İlgili bölük personelinin hedef koordinatları içeren verileri alarak Bastion fırlatma rampalarının konuşlandırıldığı mevziye gittiğini ve seyir füzelerini ateşlediğini kaydeden bakanlık, objektif kontrol sonuçlarının belirlenen hedeflerin tam isabetle imha edildiğini doğruladığının altını çizdi.
Bakanlık, "Karadeniz Filosu'nun Bastion kıyı füze sistemi birlikleri, muharebe görevi sırasında Ukrayna topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin belirlenen tesislerine bombardıman düzenledi" ifadelerini kullandı.
İlgili bölük personelinin hedef koordinatları içeren verileri alarak Bastion fırlatma rampalarının konuşlandırıldığı mevziye gittiğini ve seyir füzelerini ateşlediğini kaydeden bakanlık, objektif kontrol sonuçlarının belirlenen hedeflerin tam isabetle imha edildiğini doğruladığının altını çizdi.