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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bastion-fuzeleri-devrede-rus-karadeniz-filosu-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdu-1084482613.html
Bastion füzeleri devrede: Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu
Bastion füzeleri devrede: Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun envanterindeki önemli silah sistemleri arasında yer alan Bastion kıyı füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere bombardıman düzenlendi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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bastion kıyı füze sistemleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait Bastion kıyı füze sistemlerinin Ukrayna'da belirlenen askeri kara hedeflerini başarıyla imha ettiğini belirtti.Bakanlık, "Karadeniz Filosu'nun Bastion kıyı füze sistemi birlikleri, muharebe görevi sırasında Ukrayna topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin belirlenen tesislerine bombardıman düzenledi" ifadelerini kullandı.İlgili bölük personelinin hedef koordinatları içeren verileri alarak Bastion fırlatma rampalarının konuşlandırıldığı mevziye gittiğini ve seyir füzelerini ateşlediğini kaydeden bakanlık, objektif kontrol sonuçlarının belirlenen hedeflerin tam isabetle imha edildiğini doğruladığının altını çizdi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya karadeniz filosu, bastion kıyı füze sistemleri, kıyı savunma sistemi bastion, bastion füze sistemleri, bastion, ukrayna, ukrayna ordusu
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Bastion füzeleri devrede: Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu

09:59 04.06.2024 (güncellendi: 10:01 04.06.2024)
© Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso / Multimedya arşivine gidinEl ataque con misiles del sistema Bastion de Rusia
El ataque con misiles del sistema Bastion de Rusia - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso
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Rusya ordusunun envanterindeki önemli silah sistemleri arasında yer alan Bastion kıyı füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere bombardıman düzenlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait Bastion kıyı füze sistemlerinin Ukrayna'da belirlenen askeri kara hedeflerini başarıyla imha ettiğini belirtti.

Bakanlık, "Karadeniz Filosu'nun Bastion kıyı füze sistemi birlikleri, muharebe görevi sırasında Ukrayna topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin belirlenen tesislerine bombardıman düzenledi" ifadelerini kullandı.

İlgili bölük personelinin hedef koordinatları içeren verileri alarak Bastion fırlatma rampalarının konuşlandırıldığı mevziye gittiğini ve seyir füzelerini ateşlediğini kaydeden bakanlık, objektif kontrol sonuçlarının belirlenen hedeflerin tam isabetle imha edildiğini doğruladığının altını çizdi.
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