https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abdden-guneye-cop-yollayan-kuzey-koreye-zeytin-dali-1084484640.html
ABD’den Güney'e çöp yollayan Kuzey Kore’ye zeytin dalı
ABD’den Güney'e çöp yollayan Kuzey Kore’ye zeytin dalı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki çöp ve gübreli balon skandalıyla giderek yükselen gerilim, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T10:53+0300
2024-06-04T10:53+0300
2024-06-04T10:56+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kore Yarımadası'nda artan gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek Kuzey Kore ile ‘ön koşulsuz’ müzakere teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi.Kirby, başkent Washington'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Kore Yarımadası'nda artan gerilimi “büyük endişeyle” izlediklerini söyledi. Güney Kore ile anlaşmalara dayalı bir ittifaklarının olduğunu vurgulayan Kirby, “Bu ittifakı ciddiye alıyoruz. ABD olarak Koreli müttefiklerimizi desteklemek için en iyi şekilde konumlandığımızdan emin olmaya devam edeceğiz ve bunu askeri yetenek de dahil ulusal güç alanını kapsayacak şekilde yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.'Kuzey Kore ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız'Washington yönetiminin Pyongyang ile iletişime açık olduğunu yineleyen Kirby, “Kuzey Korelilerle önkoşulsuz olarak masaya oturma teklifimiz hala geçerli. Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşmek üzere Kuzey Kore ile ön koşulsuz olarak masaya oturmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade etmeye devam ediyoruz. Ancak bugüne kadar (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un rejimi bu teklifimizi kabul etmedi” ifadelerini kullandı.Kuzey Kore'nin müzakere tekliflerini kabul etmemesini ise eleştiren Kirby, “Bunun yerine balistik füzelerini test etmeye devam ediyorlar. Denize füze atmaya devam ediyorlar. Ayrıca güneye yönelik provokatif ve gereksiz eylemlerde bulunmaya devam ediyorlar ki bu da bize Kore Yarımadası’nda güvenlik ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.‘İğrenç ve çocukça’ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp, gübre ve propaganda broşürleri taşıyan balonlar göndermesini eleştirerek, “Bunun oldukça iğrenç bir taktik olduğunu, sorumsuzca ve çocukça olduğunu ve artık bir son bulması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Miller, Kuzey Kore’yi söz konusu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, “Komşularına balonla çöp gönderen her ülkeyi kınarım” ifadelerini kullandı.İki ülke arasında gübreli casus balon gerginliğiGüney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs ve 2 Haziran'da Güney'e içinde çöp ve gübre bulunan yaklaşık bin adet balon yollamıştı.Kuzey Kore en son iki gün önce çöp balonu gönderimini geçici olarak durduracağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/kuzey-korenin-balonla-gubre-yollamasina-kizan-guney-koreden-yeni-hamle-1084461554.html
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abd, john kirby, washington dc, beyaz saray, pyongyang, kuzey kore, güney kore, asya-pasifik
abd, john kirby, washington dc, beyaz saray, pyongyang, kuzey kore, güney kore, asya-pasifik
ABD’den Güney'e çöp yollayan Kuzey Kore’ye zeytin dalı
10:53 04.06.2024 (güncellendi: 10:56 04.06.2024)
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki çöp ve gübreli balon skandalıyla giderek yükselen gerilim, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Washington’dan konuyla ilgili Pyongyang’a zeytin dalı niteliğinde açıklama geldi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kore Yarımadası'nda artan gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek Kuzey Kore ile ‘ön koşulsuz’ müzakere teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi.
Kirby, başkent Washington'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Kore Yarımadası'nda artan gerilimi “büyük endişeyle” izlediklerini söyledi.
Güney Kore ile anlaşmalara dayalı bir ittifaklarının olduğunu vurgulayan Kirby, “Bu ittifakı ciddiye alıyoruz. ABD olarak Koreli müttefiklerimizi desteklemek için en iyi şekilde konumlandığımızdan emin olmaya devam edeceğiz ve bunu askeri yetenek de dahil ulusal güç alanını kapsayacak şekilde yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
'Kuzey Kore ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız'
Washington yönetiminin Pyongyang ile iletişime açık olduğunu yineleyen Kirby, “Kuzey Korelilerle önkoşulsuz olarak masaya oturma teklifimiz hala geçerli. Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşmek üzere Kuzey Kore ile ön koşulsuz olarak masaya oturmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade etmeye devam ediyoruz. Ancak bugüne kadar (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un rejimi bu teklifimizi kabul etmedi” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore'nin müzakere tekliflerini kabul etmemesini ise eleştiren Kirby, “Bunun yerine balistik füzelerini test etmeye devam ediyorlar. Denize füze atmaya devam ediyorlar. Ayrıca güneye yönelik provokatif ve gereksiz eylemlerde bulunmaya devam ediyorlar ki bu da bize Kore Yarımadası’nda güvenlik ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
da Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp, gübre ve propaganda broşürleri taşıyan balonlar göndermesini
eleştirerek, “Bunun oldukça iğrenç bir taktik olduğunu, sorumsuzca ve çocukça olduğunu ve artık bir son bulması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Miller, Kuzey Kore’yi söz konusu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, “Komşularına balonla çöp gönderen her ülkeyi kınarım” ifadelerini kullandı.
İki ülke arasında gübreli casus balon gerginliği
Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.
Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs ve 2 Haziran'da Güney'e içinde çöp ve gübre bulunan yaklaşık bin adet balon yollamıştı.
Kuzey Kore en son iki gün önce çöp balonu gönderimini geçici olarak durduracağını açıklamıştı.