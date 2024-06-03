https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-ordusu-harkovda-dusman-savunmasinin-derinliklerine-ilerlemeye-devam-ediyor-1084462817.html

Rus ordusu, Harkov’da düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor

Rus ordusu, Harkov’da düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi sürerken Ukrayna ordusunun 12 karşı saldırısı püskürtüldüğü ve bin 745 Ukraynalı askerin... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T14:54+0300

2024-06-03T14:54+0300

2024-06-03T14:54+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/01/1080276768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9079fea615ab701bbdf488e7c44a902.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. 5 farklı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 215 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu son 24 saatte 435 askerini ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşmanın 310 askerini etkisiz hale getirdi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 585 asker ve üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 140 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 60 asker olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 67 insansız hava aracını, bir adet Neptun anti-gemi füzesini, 4 adet Fransa yapımı Hammer hava bombasını, ABD yapımı Patriot ve HIMARS ve Ukrayna yapımı Olha dahil 20 füze engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-ordusunun-casov-yar-saldirilari-suruyor-en-buyuk-mukavemet-noktasi-ele-gecirildi-1084456409.html

ukrayna

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, ukrayna ordusu