https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-ordusunun-casov-yar-saldirilari-suruyor-en-buyuk-mukavemet-noktasi-ele-gecirildi-1084456409.html
Rus ordusunun Çasov Yar saldırıları sürüyor: En büyük mukavemet noktası ele geçirildi
Rus ordusunun Çasov Yar saldırıları sürüyor: En büyük mukavemet noktası ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Kostroma Hava İndirme Birliği askerlerinin, Çasov Yar şehrinde gerçekleştirdiği ani operasyonla Ukrayna ordusunun büyük mukavemet... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T11:50+0300
2024-06-03T11:50+0300
2024-06-03T11:50+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun mevzilerine yönelik hava keşif çalışmaları sırasında, düşmanın savunma sistemini, ana mukavemet noktalarını ve silahlarının bulunduğu yerleri tespit etti.Başarılı istihbarat ve mücadele sonucu topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun atış noktalarını bastırdı ve tespit ettiği kontrol merkezlerini imha etti” ifadesine yer verildi.Topçu atışı sonucu tüm atış noktaları bastırıldıktan sonra hava indirme birliğinin birkaç yönden hücuma geçtiği belirtilirken komutanların, Rus insansız hava araçlarından alınan bileler sayesinde operasyonu yönettiği kaydedildi.Açıklamada, “Hava İndirme taarruz grupları, sahip olduğu tüm silahları kullanarak gerçekleştirdiği hücumla binalardan birinde bulunan mukavemet noktasını ele geçirdi. Aralarında tahliye grubu komutanı birçok Ukraynalı asker teslim oldu. Elde edilen bilgiler sayesinde Ukrayna ordusunun rezervleri bombalandı” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/ukrayna-yonetimi-hersonda-sivillerin-olumune-iliskin-provokasyon-hazirliginda-1084447513.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), askeri operasyon
Rus ordusunun Çasov Yar saldırıları sürüyor: En büyük mukavemet noktası ele geçirildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri Kostroma Hava İndirme Birliği askerlerinin, Çasov Yar şehrinde gerçekleştirdiği ani operasyonla Ukrayna ordusunun büyük mukavemet noktasını ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun mevzilerine yönelik hava keşif çalışmaları sırasında, düşmanın savunma sistemini, ana mukavemet noktalarını ve silahlarının bulunduğu yerleri tespit etti.Başarılı istihbarat ve mücadele sonucu topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun atış noktalarını bastırdı ve tespit ettiği kontrol merkezlerini imha etti” ifadesine yer verildi.
Topçu atışı sonucu tüm atış noktaları bastırıldıktan sonra hava indirme birliğinin birkaç yönden hücuma geçtiği belirtilirken komutanların, Rus insansız hava araçlarından alınan bileler sayesinde operasyonu yönettiği kaydedildi.
Açıklamada, “Hava İndirme taarruz grupları, sahip olduğu tüm silahları kullanarak gerçekleştirdiği hücumla binalardan birinde bulunan mukavemet noktasını ele geçirdi. Aralarında tahliye grubu komutanı birçok Ukraynalı asker teslim oldu. Elde edilen bilgiler sayesinde Ukrayna ordusunun rezervleri bombalandı” dendi.