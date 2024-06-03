https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-ordusunun-casov-yar-saldirilari-suruyor-en-buyuk-mukavemet-noktasi-ele-gecirildi-1084456409.html

Rus ordusunun Çasov Yar saldırıları sürüyor: En büyük mukavemet noktası ele geçirildi

Rus ordusunun Çasov Yar saldırıları sürüyor: En büyük mukavemet noktası ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Kostroma Hava İndirme Birliği askerlerinin, Çasov Yar şehrinde gerçekleştirdiği ani operasyonla Ukrayna ordusunun büyük mukavemet... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T11:50+0300

2024-06-03T11:50+0300

2024-06-03T11:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

askeri operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679657_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_f6d73c344e4f7ec3b1ea6bc9841969b9.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun mevzilerine yönelik hava keşif çalışmaları sırasında, düşmanın savunma sistemini, ana mukavemet noktalarını ve silahlarının bulunduğu yerleri tespit etti.Başarılı istihbarat ve mücadele sonucu topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun atış noktalarını bastırdı ve tespit ettiği kontrol merkezlerini imha etti” ifadesine yer verildi.Topçu atışı sonucu tüm atış noktaları bastırıldıktan sonra hava indirme birliğinin birkaç yönden hücuma geçtiği belirtilirken komutanların, Rus insansız hava araçlarından alınan bileler sayesinde operasyonu yönettiği kaydedildi.Açıklamada, “Hava İndirme taarruz grupları, sahip olduğu tüm silahları kullanarak gerçekleştirdiği hücumla binalardan birinde bulunan mukavemet noktasını ele geçirdi. Aralarında tahliye grubu komutanı birçok Ukraynalı asker teslim oldu. Elde edilen bilgiler sayesinde Ukrayna ordusunun rezervleri bombalandı” dendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/ukrayna-yonetimi-hersonda-sivillerin-olumune-iliskin-provokasyon-hazirliginda-1084447513.html

ukrayna

rusya

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), askeri operasyon