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Ali Koç: 'Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve şampiyon olacağız'
Ali Koç: 'Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve şampiyon olacağız'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Bu sezon herkesi yendik, sistemi yenemedik. Seneye herkesi yeneceğiz, sistemi de yeneceğiz" dedi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T10:43+0300
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, çalışmalarına devam ediyor.İzmir’de kongre üyeleriyle bir araya gelen Ali Koç, "Bir sonraki dönem için arkadaşlarımız ile yola çıkarken, ‘Yarınların Fener’i için yola çıkıyoruz’ dedik. Yarınlar için çok güzel tohumlar ektik. Bazıları meyve verdi, bazıları meyve vermek üzere, bazıları için de biraz daha zaman var. Başlattığımız yolculuğumuzu tamamlama sorumluluğu ile bu sorumluluğu hissettiğim için içinde bulunduğumuz bu mücadeleye omuz omuza vererek, hep birlikte kazanabileceğimizi söylemek için buradayım. Son 6 ayda sisteme karşı verdiğimiz mücadele hepimizin malumu. Bu futbol düzeninin içindeki bu mücadelede ancak omuz omuza gelebilirsek, camianın gücünü, potansiyelini en üst seviyeye çıkartabilirsek muvaffak olabiliriz. Çünkü Fenerbahçe için her şeye değer" ifadelerini kullandı.Son yıllarda doğru adımlar attıklarını ve transfer başarısı yakaladıklarını belirten Başkan Koç, futbol A takımıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:
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ali koç, fenerbahçe, şampiyon, süper lig
ali koç, fenerbahçe, şampiyon, süper lig

Ali Koç: 'Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve şampiyon olacağız'

10:43 31.05.2024
© İSMAİL YASİN AKÇIN - MERT GÜRENÇ - YUNUS KILIÇ-Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İSMAİL YASİN AKÇIN - MERT GÜRENÇ - YUNUS KILIÇ-
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Bu sezon herkesi yendik, sistemi yenemedik. Seneye herkesi yeneceğiz, sistemi de yeneceğiz" dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, çalışmalarına devam ediyor.

İzmir’de kongre üyeleriyle bir araya gelen Ali Koç, "Bir sonraki dönem için arkadaşlarımız ile yola çıkarken, ‘Yarınların Fener’i için yola çıkıyoruz’ dedik. Yarınlar için çok güzel tohumlar ektik. Bazıları meyve verdi, bazıları meyve vermek üzere, bazıları için de biraz daha zaman var. Başlattığımız yolculuğumuzu tamamlama sorumluluğu ile bu sorumluluğu hissettiğim için içinde bulunduğumuz bu mücadeleye omuz omuza vererek, hep birlikte kazanabileceğimizi söylemek için buradayım. Son 6 ayda sisteme karşı verdiğimiz mücadele hepimizin malumu. Bu futbol düzeninin içindeki bu mücadelede ancak omuz omuza gelebilirsek, camianın gücünü, potansiyelini en üst seviyeye çıkartabilirsek muvaffak olabiliriz. Çünkü Fenerbahçe için her şeye değer" ifadelerini kullandı.
Son yıllarda doğru adımlar attıklarını ve transfer başarısı yakaladıklarını belirten Başkan Koç, futbol A takımıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak bütün sporcularımızın bir damla alın teri için, başarısı için her şeyi veririm. Geldiğimden beri bine yakın sporcumuza mektup yazmışımdır. Ancak onların emeğini, başarılarını anlatmakta hiçbir zaman geri durmayacağız. Sporcularımızın başarıları ile dalga geçenler var. Hadlerini bildireceğiz. Ne yazık ki bunlar, bizim içimizde olan insanlar. Futbolda arzuladığımız, hedeflediğimiz, hatta bazı sezonlarda hak ettiğimiz başarıyı henüz yakalayamadık. Şampiyonluklarımız çalındı diyebilir miyiz? Net bir şekilde diyebiliriz. Bu sene de gördünüz, bunun da farkındayız. Son iki sezonda daha önceki hatalardan arınmış, eski kararlardan ders almış, tecrübe kazanmış, finansal olarak rahatladıkça, nasıl kadro kurduğumuzu, nasıl hocalara yatırım yaptığımızı; tünelin sonunda iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Doğru seçimler yapılıyor. Geçen sene 56 milyon Euro satış yaptık. Avrupa’nın 5 büyük ligine satış yapıp, Avrupa futbolunun radarına girdik. Şampiyonluğu son dakikaya kadar kovalayan kadromuzu kurduk. Artık önümüzdeki sezon şampiyon olma zamanımız gelmiştir. 10 senedir hak ediyoruz. Herkesi yendik. 6 derbinin 4’ünü aldık, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. Deplasmanda namağlubuz, en az yenilen takımız, en çok gol atan takımız, en iyi averajı olan takımız, iki sezondur Avrupa’da yarı finalin kapısından dönüyoruz. Bunlar üst üste koyduğumuz güzel şeyler. Bizler için umut veriyor. Bu sezon herkesi yendik, sistemi yenemedik. Seneye herkesi yeneceğiz, sistemi de yeneceğiz. En büyük özlemimiz olan futboldaki şampiyonluğu bir giderdiğimiz zaman cam tavanı kırdığımız zaman şampiyonluklarımız arka arkada gelecektir. 3 Temmuz’dan beri yaşatılanları, hepsini yıkıp atacağız, böcekleri ezeceğiz. Temiz futbol Türkiye’ye yerleştiği zaman Fenerbahçe’nin başarılarının ne kadar artacağını hep beraber tecrübe edeceğiz, tanıklık yapacağız.

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