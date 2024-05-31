Ali Koç: 'Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve şampiyon olacağız'

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak bütün sporcularımızın bir damla alın teri için, başarısı için her şeyi veririm. Geldiğimden beri bine yakın sporcumuza mektup yazmışımdır. Ancak onların emeğini, başarılarını anlatmakta hiçbir zaman geri durmayacağız. Sporcularımızın başarıları ile dalga geçenler var. Hadlerini bildireceğiz. Ne yazık ki bunlar, bizim içimizde olan insanlar. Futbolda arzuladığımız, hedeflediğimiz, hatta bazı sezonlarda hak ettiğimiz başarıyı henüz yakalayamadık. Şampiyonluklarımız çalındı diyebilir miyiz? Net bir şekilde diyebiliriz. Bu sene de gördünüz, bunun da farkındayız. Son iki sezonda daha önceki hatalardan arınmış, eski kararlardan ders almış, tecrübe kazanmış, finansal olarak rahatladıkça, nasıl kadro kurduğumuzu, nasıl hocalara yatırım yaptığımızı; tünelin sonunda iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Doğru seçimler yapılıyor. Geçen sene 56 milyon Euro satış yaptık. Avrupa’nın 5 büyük ligine satış yapıp, Avrupa futbolunun radarına girdik. Şampiyonluğu son dakikaya kadar kovalayan kadromuzu kurduk. Artık önümüzdeki sezon şampiyon olma zamanımız gelmiştir. 10 senedir hak ediyoruz. Herkesi yendik. 6 derbinin 4’ünü aldık, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. Deplasmanda namağlubuz, en az yenilen takımız, en çok gol atan takımız, en iyi averajı olan takımız, iki sezondur Avrupa’da yarı finalin kapısından dönüyoruz. Bunlar üst üste koyduğumuz güzel şeyler. Bizler için umut veriyor. Bu sezon herkesi yendik, sistemi yenemedik. Seneye herkesi yeneceğiz, sistemi de yeneceğiz. En büyük özlemimiz olan futboldaki şampiyonluğu bir giderdiğimiz zaman cam tavanı kırdığımız zaman şampiyonluklarımız arka arkada gelecektir. 3 Temmuz’dan beri yaşatılanları, hepsini yıkıp atacağız, böcekleri ezeceğiz. Temiz futbol Türkiye’ye yerleştiği zaman Fenerbahçe’nin başarılarının ne kadar artacağını hep beraber tecrübe edeceğiz, tanıklık yapacağız.