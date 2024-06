‘Azgın Batı, Gürcistan’ın kurşun asker olmasını istiyor’

“STK’lar ve bunların fonlanması meselesine gelirsek, bu apayrı bir endüstri. Sektörün çok ötesinde. Avrasya coğrafyasında, özellikle eski SSCB dünyasında, Orta Asya’da bunlar her şeyi yapmaya çalışıyor. Zaman zaman etnik, mezhepsel, dini, radikal kışkırtmaların arkasında, sağında solunda yanında hep bunlar var. Çünkü Batı dünyasının Soğuk Savaş’tan sonra politika olarak ‘demokratikleşme’ diye ortaya koyduğu şey, tümüyle bunlara dayanıyor. Bunlar, balistik füzeden daha tesirli. Bunları örgütlüyorsunuz. Bir anda ülkenin her yerinden toplanıyorlar. Geliyorlar. Seyyar tuvaletler, çadırlar vs. başkente kuruyorlar. Hükümeti devirinceye kadar oradan gitmiyorlar. Bu esnada da Batı’dan ciddi bir medya kampanası oluyor. ‘Bu insanlar aslında bıkmış durumda. Avrupa ile bütünleşmek istiyorlar’ vs. yazıyorlar. Ama bu böyle değil.

Bugün Avrupa’da, AB içinde, Almanya garip bir ülke haline geldi. Almanya’nın sanayisini resmen ABD’nin dikte ettiği politikalar tasfiye ediyor. Almanya’daki STK’lar ise ‘Biz nereye gidiyoruz’ demiyor. Finansmanı da muhtemelen büyük oranda Amerika’dan geliyor. Şimdi ABD ve AB’deki STK’lar, nereden fonlandığını tahmin edebildiğimiz bu kuruluşlar, son 20-30 yılda ‘demokrasi’ kavramını bir Tanrı kelamı haline getirdi. En temel kural olan ‘ulusal çıkar’ merkezli dış politikayı, böylece ideolojik bir çerçevede eritiyorlar. Mesela Almanya şunu diyemiyor: ‘Ben, ulusal çıkarlarım açısından Rusya’dan gelen ucuz enerjiye şiddetle ihtiyaç duyuyorum. Bunu sürdürmek zorundayım.’ Onlar da ‘Hayır, böyle olmaz. Büyük fedakarlıklar yapıyorsun. İyilerle kötülerin savaşında iyilerin yanındasın. Demokrasi mücadelesi veriyoruz’ diye cevap veriyorlar.

Almanya kendisine satılan LNG’nin neden üçte biri fiyata verilmediğini soramıyor ama. Rusya’dan aldığı fiyata, Amerika’dan LNG alamıyor. İndirim isteyemiyor. Fon talep edemiyor.”