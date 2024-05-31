‘Azgın Batı, Gürcistan’ın kurşun asker olmasını istiyor’

“Tam bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Kendilerinde de olan ve eminim ki ciddi bir şekilde denetlenen alanda Gürcistan bir yasa çıkartıyor. Gürcistan’da herhalde metrekare başına bir tane sivil toplum kuruluşu düşüyor. Zannedersem tamamına yakını ABD’den ve AB’den fon alıyor. Bunlar ikide bir toplanıp hükümetleri değiştiriyor. Bir anda ‘Demokrasi, özgürlük, Avrupa yolumuz tıkanamaz’ tarzı gerekçelerle, bir hükümetin karşısına dikilebiliyorlar. Buradan itibaren konunun başka şekilde ele alınması gerekiyor. Peki hükümetin karşısına niye dikiliyorlar?

Önce şunu soralım: Bu yasaya, ABD ve AB ülkelerinin niye itirazı olur? Gürcistan diyor ki, bu sivil toplum kuruluşları aldıkları fonları kayda geçirsin, şeffaf olsun, kimlerden fon aldıkları görülsün. Bunun benzeri yasası Rusya’da da varmış, bu yüzden ‘Putin yasasını Gürcistan’a getiremezsiniz’ diye sokağa çıkıyorlar. ABD’de de var bu yasa, AB ülkelerinde de var. Meselenin bir tarafı bu: çifte standart. Tabii biz bu Batı dünyasının her alandaki çifte standartlarına alıştık. Burada bir orijinallik yok.”