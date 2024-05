https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/sgk-uzmani-acikladi-asgari-ucrete-zam-yapilacak-mi-1084294836.html

SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Asgari ücret zammı hem çalışanı hem de işvereni doğrudan etkiliyor. Geçen Ocak ayında yapılan yüzde 49’luk zam ile beraber asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek. Bu nedenle gözler asgari ücrete çevrildi.Geçen iki yılda asgari ücrete Ocak ayı ve Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere iki defa zam yapılmıştı. Bu yıl da özellikle Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılıyor. Bakan Işıkhan'dan ikinci zam açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk olmuştu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Bakandan önceki açıklaması: Ara zam gündemimizde yokDaha önce de Bakan Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili soru üzerine "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" yanıtını vermişti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularına "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" yanıtını vermişti. Bahçeli: Teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarızMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insan asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" demişti.Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, sosyal medya platformu X üzerinden konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda neler olabileceğini yazdı.Erdursun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Özgür Erdursun, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasına ilişkin de "Kira artışlarında sabit yüzde 25 uygulamasına son verildiğinde her geçen gün erken seçim talebi artarak devam edecek" dedi.

