https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojinin-tahmini-degisti-tum-turkiye-saganak-etkisi-altinagiriyor-1084307237.html

Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor

Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye geneli için sağanak uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T11:15+0300

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2024-05-29T11:15+0300

yaşam

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29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojiden-dikkat-ceken-yeni-rapor-turkiyenin-bir-kismi-saganaga-diger-kismi-sicaga-teslim-1084297870.html

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