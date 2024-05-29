https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojinin-tahmini-degisti-tum-turkiye-saganak-etkisi-altinagiriyor-1084307237.html
Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor
Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye geneli için sağanak uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T11:15+0300
2024-05-29T11:15+0300
2024-05-29T11:15+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
yağmur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_73282b28db0ad4e828cd8ff2e3af53d8.jpg
29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojiden-dikkat-ceken-yeni-rapor-turkiyenin-bir-kismi-saganaga-diger-kismi-sicaga-teslim-1084297870.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_f44436c75b755ca0628c47477b3707ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
29 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, bugün yağmur yağacak mı, amasya yağmur, amasya hava durumu
29 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, bugün yağmur yağacak mı, amasya yağmur, amasya hava durumu
Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye geneli için sağanak uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak?
29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.