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SON DAKİKA | Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
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Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor
Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye geneli için sağanak uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojiden-dikkat-ceken-yeni-rapor-turkiyenin-bir-kismi-saganaga-diger-kismi-sicaga-teslim-1084297870.html
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29 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, bugün yağmur yağacak mı, amasya yağmur, amasya hava durumu
29 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, bugün yağmur yağacak mı, amasya yağmur, amasya hava durumu

Meteoroloji'nin tahmini değişti: Tüm Türkiye sağanak etkisi altına giriyor

11:15 29.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye geneli için sağanak uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak?
29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İtalya sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
YAŞAM
Meteoroloji'den dikkat çeken yeni rapor: Türkiye'nin bir kısmı sağanağa diğer kısmı sıcağa teslim
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