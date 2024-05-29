https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojiden-dikkat-ceken-yeni-rapor-turkiyenin-bir-kismi-saganaga-diger-kismi-sicaga-teslim-1084297870.html

Meteoroloji'den dikkat çeken yeni rapor: Türkiye'nin bir kısmı sağanağa diğer kısmı sıcağa teslim

Meteoroloji'den dikkat çeken yeni rapor: Türkiye'nin bir kısmı sağanağa diğer kısmı sıcağa teslim

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin tamamında mevsim normalleri yaşanmazken, Marmara, İç Anadolu ve... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T07:51+0300

2024-05-29T07:51+0300

2024-05-29T07:52+0300

yaşam

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

yağmur

hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073680513_0:299:3109:2047_1920x0_80_0_0_e456c0b417a7a342179785991a79785f.jpg

29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı geldiRüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi’nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Eskişehir dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-sehirleri-belli-oldu-listede-turkiye-zirvede-1084297650.html

izmir

ankara

bursa

hatay

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

29 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, bugün yağmur yağacak mı, amasya yağmur, amasya hava durumu