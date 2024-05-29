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Meteoroloji'den dikkat çeken yeni rapor: Türkiye'nin bir kısmı sağanağa diğer kısmı sıcağa teslim
Meteoroloji'den dikkat çeken yeni rapor: Türkiye'nin bir kısmı sağanağa diğer kısmı sıcağa teslim
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin tamamında mevsim normalleri yaşanmazken, Marmara, İç Anadolu ve... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T07:51+0300
2024-05-29T07:52+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı geldiRüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi’nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Eskişehir dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den dikkat çeken yeni rapor: Türkiye'nin bir kısmı sağanağa diğer kısmı sıcağa teslim

07:51 29.05.2024 (güncellendi: 07:52 29.05.2024)
© AFP 2023 / TIZIANA FABIİtalya sıcak hava
İtalya sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 29 mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin tamamında mevsim normalleri yaşanmazken, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışların devam edeceği bildirildi. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
29 mayıs hava durumu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi’nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Eskişehir dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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