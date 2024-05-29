Erdoğan'dan İsrail tepkisi: 'Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır'

İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslümandır İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslümandır

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının hazır vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemli. Türk siyasetini zehirlemek yerine çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İşaret dili ve ima ile konuşmayı bıraksın, her şeyi itiraf etsin. Biz kimin kimi hançerlediği meselesiyle hiç ilgilenmedik. Ama ucundan kan damlayan o zehirli hançerin, milletimizin saplanmasına da izin vermedik. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının hazır vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemli. Türk siyasetini zehirlemek yerine çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İşaret dili ve ima ile konuşmayı bıraksın, her şeyi itiraf etsin. Biz kimin kimi hançerlediği meselesiyle hiç ilgilenmedik. Ama ucundan kan damlayan o zehirli hançerin, milletimizin saplanmasına da izin vermedik.

Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz

Çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç meşru görmez. Dünya, Netanyahu denilen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç meşru görmez. Dünya, Netanyahu denilen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor.

Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Ey Avrupa’nın devlet ve hükümet başkanları, İsrail’in bu vampirliğine ortak oldunuz çünkü sustunuz Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Ey Avrupa’nın devlet ve hükümet başkanları, İsrail’in bu vampirliğine ortak oldunuz çünkü sustunuz

Bir baba kafası kopmuş bebeğini dünyanın vicdanına gösteriyor. İçinizde insanlık kırıntısı kalmadı mı? Yeryüzünde hiçbir din şu vahşeti meşrulaştıramaz. Bir baba kafası kopmuş bebeğini dünyanın vicdanına gösteriyor. İçinizde insanlık kırıntısı kalmadı mı? Yeryüzünde hiçbir din şu vahşeti meşrulaştıramaz.

İsrail Gazze’de insanlığı öldürdü; Avrupa ise kendi değerlerini öldürdü, kendisini var eden bütün değerleri ayaklarının altında çiğnedi İsrail Gazze’de insanlığı öldürdü; Avrupa ise kendi değerlerini öldürdü, kendisini var eden bütün değerleri ayaklarının altında çiğnedi

Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze’de sadece insanlık değil BM de ruhuyla birlikte ölmüştür Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze’de sadece insanlık değil BM de ruhuyla birlikte ölmüştür

Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var, ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Allah bunun hesabını size, hepimize sorar Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var, ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Allah bunun hesabını size, hepimize sorar

Ey BM, 21’inci yüzyılıda canlı yayında tüm insanlığın izlediği soykırımı durduramayacaksan, sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, BM de ruhuyla birlikte ölmüştür. Ey BM, 21’inci yüzyılıda canlı yayında tüm insanlığın izlediği soykırımı durduramayacaksan, sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, BM de ruhuyla birlikte ölmüştür.

Gençler, siyonizmin nasıl kural tanımaz bir sapkınlık olduğunu görmeye başladı. Bu devrimdir ve bu devrimin siyonist sapkınlıktan arınmış bir dünyayı kuracağını umuyorum Gençler, siyonizmin nasıl kural tanımaz bir sapkınlık olduğunu görmeye başladı. Bu devrimdir ve bu devrimin siyonist sapkınlıktan arınmış bir dünyayı kuracağını umuyorum

Sİyonizmin eli, içerdeki tasmalı piyonları ile, bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır, biz buna dur dedik. Sİyonizmin eli, içerdeki tasmalı piyonları ile, bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır, biz buna dur dedik.

İsrail, Adalet Divanını ve yargıçları baskı altına almaya çalışıyor. İsrail'in, adaletin tecellisine dair son inanç kırıntısını yok etmesinin önüne geçilmeli İsrail, Adalet Divanını ve yargıçları baskı altına almaya çalışıyor. İsrail'in, adaletin tecellisine dair son inanç kırıntısını yok etmesinin önüne geçilmeli

Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek var. Köpek sayısı asimetrik artıyor. Bu sayı artıyor. Kuduz tehdidi de aynı oranda artıyor. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek var. Köpek sayısı asimetrik artıyor. Bu sayı artıyor. Kuduz tehdidi de aynı oranda artıyor.

Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye’ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Bizim medeniyetimiz düşkün leylekler evi kurmuştur. Bizim siyaset insanımız yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye’ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Bizim medeniyetimiz düşkün leylekler evi kurmuştur. Bizim siyaset insanımız yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın.

Bu sorunu köklü şekilde çözüme kavuşturmamız şart. Bu sorunu köklü şekilde çözüme kavuşturmamız şart.