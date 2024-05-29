https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdnin-eski-bm-temsilcisi-nikki-haley-israilde-top-mermisine-bitirin-onlari-yazdi-1084302546.html
ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'de top mermisine 'bitirin onları' yazdı
ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'de top mermisine 'bitirin onları' yazdı
Sputnik Türkiye
ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:52+0300
2024-05-29T09:52+0300
2024-05-29T09:52+0300
dünya
abd
nikki haley
israil
top mermisi
filistin
gazze
danny danon
abd
başkanlık seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084302390_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4e2613fc8ccc52ae351f28d14dfafbd.jpg
İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından, Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.İsrail destekçisiDonald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin.İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor.Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-tanklari-refahin-merkezine-ulasti-1084278063.html
israil
filistin
gazze
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084302390_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_34ffcceba23eecf7eab5793a8193f64b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nikki haley,abd israil,israil top mermisi
nikki haley,abd israil,israil top mermisi
ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'de top mermisine 'bitirin onları' yazdı
ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazdı.
İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından, Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.
Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.
Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor.
Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.