Murat Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt

"Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel’i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum. Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş’ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel’in İliç’teki canlarımız üzerinden siyaset yapmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum. Biz dün nasıl milletimizin zor anında, yangında, depremde, selde ve her türlü afette vatandaşımızın yanında dimdik durduysak, yaşanan afetlerin sonrasında tüm süreçlerin takipçisi olduysak, bundan sonra da milletimizin yanında, her olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."