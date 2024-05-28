https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/murat-kurumdan-chp-genel-baskani-ozele-yanit-1084292222.html

Murat Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt

Murat Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt

Sputnik Türkiye

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'in Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili kendisine yönelik söylediği sözlere "Teknik... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T21:52+0300

2024-05-28T21:52+0300

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AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili kendisine yönelik söylediği sözlere yanıt verdi.İliç'teki maden kazasının yerel seçim sürecinde kirli bir siyasete malzeme edildiğini ifade eden Kurum, "Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş ama ne hikmetse CHP'li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir" diye konuştu.Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde söz konusu işletmeye verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'nu dile getirdiklerini belirterek, "ÇED sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz" ifadelerini kullandı.ÇED kararlarının bakanlık tarafından tek başına değerlendirme sonucu verilen kararlar olmadığını söyleyen Kurum, "ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır" şeklinde konuştu.Kurum, siyasetin millete hizmet aracı olduğunu ve bu hizmetin yalanla, iftirayla ve haksız suçlamalarla yapılabilecek bir iş olmadığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

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