https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/selahattin-demirtasi-ziyaret-eden-kilicdaroglu--icerde-tutulmasini-asla-dogru-bulmuyorum-1084289254.html

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: 'İçerde tutulmasını asla doğru bulmuyorum'

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: 'İçerde tutulmasını asla doğru bulmuyorum'

Sputnik Türkiye

Cezaevi’nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T19:36+0300

2024-05-28T19:36+0300

2024-05-28T19:38+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

selahattin demirtaş

cezaevi

ziyaret

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu da her iki değerli siyasetçi arkadaşımız dile getirdi” dedi. 'Ben Türkiye’de hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını istemem'Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamasında, “Türkiye’nin sorunlarını yakından takip etmeleri beni çok mutlu etti. Demirtaş, sivil siyasetin öncüsü. Türkiye’de herkesin huzur içinde yaşamasını, mutlu yaşamasını arzu ediyor. Türkiye’yi yakından izliyor, dünya siyasetini yakından izliyor, Kozağaçlı da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim görevimiz yeni bir siyaset dilini, Türkiye’yi egemen kılmak. Türkiye’deki bütün arkadaşların, bütün yurttaşların, bütün dostların huzur içinde yaşamasını, sağlıklı yaşamasını, barış içinde yaşamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.'Ben Demirtaş’ı uzun süredir izliyorum'"Ben Demirtaş’ı uzun süredir izliyorum. Kendisini yakından görmem, uzun bir sohbet gerçekleştirmemiz benim açımdan son derece yararlı oldu" diyen Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:'Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz'Huzur içinde yaşamak istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “İki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye’de sorunların çözümü konusunda ne kadar samimi olduğumu biliyorlar zaten. Dolayısıyla ben olaylara bu çerçevede yaklaşıyorum. O dönem iktidar, bir anayasa değişikliğini terör olayı üzerinden referanduma sunmak istiyordu. Bu Türkiye açısından çok daha büyük sorunlar oluşturacaktı ve biz buna engel olduk. Dolayısıyla bizim bakış açımız Türkiye’de huzurun olması, yeni bir sivil siyaset dilinin gelişmiş olması, terörün sona ermesi, Orta Doğu coğrafyasından huzurun ve barışın olması, Türkiye’de insanların huzur içinde yaşamaları, herkesin kimliğine saygı duyulması. Bu çerçevede zaten aramızda herhangi bir ayrılık da yok. Dolayısıyla düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. İki değerli siyasetçi arkadaşımız gençlerin yurtdışına gidişleriyle ilgili kaygılarını da dile getirdi. Doğrudur, gençlerin yurtdışına gitmeleri, geleceklerini yurtdışında aramaları gerçekten kaygı verici bir olay. Türkiye’nin bu sorunu çözmesi lazım. Gençler 'ev alamayız, araba alamayız, düşüncelerimizi ifade edemiyoruz' diye başka beklentiler içine giriyorlar ve Türkiye maalesef en değerli varlıklarını kaçırıyor” şeklinde konuştu.'Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı'Türkiye demokratikleşmediği sürece normalleşmenin olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Normalleşmenin temel şartı demokratikleşmedir, düşüncelere saygıdır, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir ortamın oluşturulmasıdır. Ama siz hala otoriter yapıyı sürdürür ve otoriter yapıyı güçlendirmeye kalkarsanız zaten arzu etseniz de demokratikleşme olmaz. Yani işin özünde demokrasiyi bütün kurumlarıyla, düşünceleriyle dile getirmek ve bunları yaşatmaktır. Eğer bunlar olmazsa zaten 'demokrasi' dediğiniz şey gelişmez. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim ki terör olayları da biterdi. O nedenle Demirtaş’ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/aylar-sonra-ilk-kez-canli-yayina-cikan-kilicdaroglundan-aksener-ve-imamoglu-aciklamasi-1084259698.html

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kemal kılıçdaroğlu, selahattin demirtaş, cezaevi, ziyaret