https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/57-yasindaki-mike-tysona-ucakta-acil-tibbi-mudahale-uygulandi-youtuber-jake-paul-ile-dovusecekti-1084268853.html
57 yaşındaki Mike Tyson'a uçakta acil tıbbi müdahale uygulandı: Youtuber Jake Paul ile dövüşecek mi?
57 yaşındaki Mike Tyson'a uçakta acil tıbbi müdahale uygulandı: Youtuber Jake Paul ile dövüşecek mi?
Sputnik Türkiye
57 yaşındaki Boks efsanesi Mike Tyson, Youtuber Jake Paul ile karşılaşmaya iki aydan az kala ABD'de bir uçakta rahatsızlandı. Tyson'a uçakta tıbbi müdahale... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T10:59+0300
2024-05-28T10:59+0300
2024-05-28T11:01+0300
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Mike Tyson, Jake Paul ile yapacağı boks maçına iki aydan az bir süre kala ABD'deki bir uçuş sırasında tıbbi müdahale uygulandı. Tyson'ın şu an durumunun iyi olduğu da belirtildi. ABD medyası, 57 yaşında efsane boksçu Mike Tyson'un uçağa binerken mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle fenalaştığını ve ardından tıbbi müdahale aldığını duyurdu. Tyson'ın temsilcileri boksörün şu an iyi olduğunu, ülser sorunu nedeniyle böyle bir durumun yaşandığını belirtti.19 yıl sonra geri dönüyor En son İrlandalı Kevin McBride'a karşı 19 yıl önce profesyonel maça çıkan Tyson, mart ayında 27 yaşındaki Youtuber ile profesyonel karşılaşmaya çıkacağını duyurmuştu. Maçın 80 bin kapasiteli AT&T stadyumunda yapılacağı ve Netflix'te bir yandan canlı yayın verileceği de duyuruldu. Maç her biri iki dakika sürecek sekiz raunt olarak yapılacak ve daha ağır 14 ons eldivenler kullanılacak, ayrıca kask takılmayacak. Youtuber Jack Paul, Pazartesi günü sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımla karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin olmadığını belirterek, "Gerçekleri bilmeden tıklanma/like için uydurmayı seviyorsunuz. Hiçbir şey değişmedi #PaulTyson" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kurallar-belli-oldu-efsane-bokscu-mike-tyson-27-yasindaki-youtuber-jake-paul-ile-mac-yapacak-1083296452.html
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mike tyson, jake paul, dövüş, netflix, youtube, kavga, mike tyson ve jake paul dövüşü, abd
mike tyson, jake paul, dövüş, netflix, youtube, kavga, mike tyson ve jake paul dövüşü, abd
57 yaşındaki Mike Tyson'a uçakta acil tıbbi müdahale uygulandı: Youtuber Jake Paul ile dövüşecek mi?
10:59 28.05.2024 (güncellendi: 11:01 28.05.2024)
57 yaşındaki Boks efsanesi Mike Tyson, Youtuber Jake Paul ile karşılaşmaya iki aydan az kala ABD'de bir uçakta rahatsızlandı. Tyson'a uçakta tıbbi müdahale edildiği açıklandı.
Mike Tyson, Jake Paul ile yapacağı boks maçına iki aydan az bir süre kala ABD'deki bir uçuş sırasında tıbbi müdahale uygulandı. Tyson'ın şu an durumunun iyi olduğu da belirtildi.
ABD medyası, 57 yaşında efsane boksçu Mike Tyson'un uçağa binerken mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle fenalaştığını ve ardından tıbbi müdahale aldığını duyurdu. Tyson'ın temsilcileri boksörün şu an iyi olduğunu, ülser sorunu nedeniyle böyle bir durumun yaşandığını belirtti.
19 yıl sonra geri dönüyor
En son İrlandalı Kevin McBride'a karşı 19 yıl önce profesyonel maça çıkan Tyson, mart ayında 27 yaşındaki Youtuber ile profesyonel karşılaşmaya çıkacağını duyurmuştu. Maçın 80 bin kapasiteli AT&T stadyumunda yapılacağı ve Netflix'te bir yandan canlı yayın verileceği de duyuruldu.
Maç her biri iki dakika sürecek sekiz raunt olarak yapılacak ve daha ağır 14 ons eldivenler kullanılacak, ayrıca kask takılmayacak.
Youtuber Jack Paul, Pazartesi günü sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımla karşılaşmanın iptal edilme ihtimalinin olmadığını belirterek, "Gerçekleri bilmeden tıklanma/like için uydurmayı seviyorsunuz. Hiçbir şey değişmedi #PaulTyson" diye yazdı.