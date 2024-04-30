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Kurallar belli oldu: Efsane boksör Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile dövüşecek
Kurallar belli oldu: Efsane boksör Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile dövüşecek
Sputnik Türkiye
Boksun efsanesi Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile Temmuz ayında maç yapacak. Maça dair kurallar, şimdiden açıklanmaya başladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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boks
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Eski ağır siklet dünya şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile dövüşmek için yıllar sonra ringlere dönecek. Son profesyonel maçını 2005 yılında gerçekleştiren Tyson'un kariyerine Youtuber olarak başlayan ve devamında boksa geçen Paul ile performansı merak ediliyor. Şimdiye kadar katıldığı 10 dövüşten 9'unu kazanan Paul, tek yenilgisini 2023 yılının Şubat ayında Tommy Fury'ye karşı yaşamıştı. Beklenen dövüşün kuralları belli oldu Texas Dövüş Sporları Komisyonu tarafından onaylanan müsabaka, 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek ve resmi bir profesyonel boks maçı olarak kabul edilecek. Maç sonucu resmi kayıtlara da geçecek.Heyecan verici karşılaşmada nakavtlar serbest olacak ve 8 iki dakikalık raunt üzerinden mücadele edilecek. Dövüşçüler 14 onsluk eldiven giyecek ve başlık kullanımı yasak olacak.Bu özel müsabaka, boksseverlere efsanevi Tyson'ın hala ringde ne kadar etkili olduğunu görme şansı sunarken, Paul'un da boks yeteneğini efsanevi bir rakibe karşı test etme imkanı verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/arda-gulere-premier-lig-ekibinden-turk-futbolunda-gorulmemis-teklif-gerceklesirse-rekor-kiracak-1083296126.html
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mike tyson, jake paul, boks maçı, sergi maçı, netflix, efsanevi boksör, youtuber boksör, texas dövüş sporları komisyonu, 20 temmuz 2024, mike tyson ne zaman dövüşecek, mike tyson jake paul maçı
mike tyson, jake paul, boks maçı, sergi maçı, netflix, efsanevi boksör, youtuber boksör, texas dövüş sporları komisyonu, 20 temmuz 2024, mike tyson ne zaman dövüşecek, mike tyson jake paul maçı

Kurallar belli oldu: Efsane boksör Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile dövüşecek

08:51 30.04.2024 (güncellendi: 09:00 30.04.2024)
© AP Photo / Kamran JebreiliMike Tyson
Mike Tyson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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Boksun efsanesi Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile Temmuz ayında maç yapacak. Maça dair kurallar, şimdiden açıklanmaya başladı.
Eski ağır siklet dünya şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile dövüşmek için yıllar sonra ringlere dönecek. Son profesyonel maçını 2005 yılında gerçekleştiren Tyson'un kariyerine Youtuber olarak başlayan ve devamında boksa geçen Paul ile performansı merak ediliyor.
Şimdiye kadar katıldığı 10 dövüşten 9'unu kazanan Paul, tek yenilgisini 2023 yılının Şubat ayında Tommy Fury'ye karşı yaşamıştı.

Beklenen dövüşün kuralları belli oldu

Texas Dövüş Sporları Komisyonu tarafından onaylanan müsabaka, 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek ve resmi bir profesyonel boks maçı olarak kabul edilecek. Maç sonucu resmi kayıtlara da geçecek.
Heyecan verici karşılaşmada nakavtlar serbest olacak ve 8 iki dakikalık raunt üzerinden mücadele edilecek. Dövüşçüler 14 onsluk eldiven giyecek ve başlık kullanımı yasak olacak.
Bu özel müsabaka, boksseverlere efsanevi Tyson'ın hala ringde ne kadar etkili olduğunu görme şansı sunarken, Paul'un da boks yeteneğini efsanevi bir rakibe karşı test etme imkanı verecek.
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