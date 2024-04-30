https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kurallar-belli-oldu-efsane-bokscu-mike-tyson-27-yasindaki-youtuber-jake-paul-ile-mac-yapacak-1083296452.html

Kurallar belli oldu: Efsane boksör Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile dövüşecek

Kurallar belli oldu: Efsane boksör Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile dövüşecek

Sputnik Türkiye

Boksun efsanesi Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ile Temmuz ayında maç yapacak. Maça dair kurallar, şimdiden açıklanmaya başladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T08:51+0300

2024-04-30T08:51+0300

2024-04-30T09:00+0300

spor

mike tyson

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boks

maç

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şampiyon

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Eski ağır siklet dünya şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile dövüşmek için yıllar sonra ringlere dönecek. Son profesyonel maçını 2005 yılında gerçekleştiren Tyson'un kariyerine Youtuber olarak başlayan ve devamında boksa geçen Paul ile performansı merak ediliyor. Şimdiye kadar katıldığı 10 dövüşten 9'unu kazanan Paul, tek yenilgisini 2023 yılının Şubat ayında Tommy Fury'ye karşı yaşamıştı. Beklenen dövüşün kuralları belli oldu Texas Dövüş Sporları Komisyonu tarafından onaylanan müsabaka, 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek ve resmi bir profesyonel boks maçı olarak kabul edilecek. Maç sonucu resmi kayıtlara da geçecek.Heyecan verici karşılaşmada nakavtlar serbest olacak ve 8 iki dakikalık raunt üzerinden mücadele edilecek. Dövüşçüler 14 onsluk eldiven giyecek ve başlık kullanımı yasak olacak.Bu özel müsabaka, boksseverlere efsanevi Tyson'ın hala ringde ne kadar etkili olduğunu görme şansı sunarken, Paul'un da boks yeteneğini efsanevi bir rakibe karşı test etme imkanı verecek.

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