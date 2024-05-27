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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israil-savas-kabinesi-uyesi-eisenkot-hamasla-mucadele-uzun-yillar-surebilir-1084251857.html
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas’la mücadele uzun yıllar sürebilir
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas’la mücadele uzun yıllar sürebilir
Sputnik Türkiye
İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Hamas Hareketi'nin gücünü yenilediğini belirtirken, mücadelenin uzun yıllar... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T17:26+0300
2024-05-27T17:26+0300
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israil ordusu (idf)
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ortadoğu
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filistin sorunu
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İsrail resmi televizyonu KAN yaptığı haberde, Eisenkot'un, Parlamento Güvenlik Komisyonu ve Dışilişkiler Komisyon ile kapalı oturumdaki konuşmalarına yer verdi.Hamas'ın gücünü yenilediğini ve ona karşı mücadelenin uzun yıllar süreceğini dile getiren Eisenkot, rehinelerin (Gazze'deki İsrailli esirlerin) serbest bırakılması ve savaşın bitirilmesinden bahsetmenin doğru olmadığını kaydetti.Eisenkot, "Doğru olan, Refah'ta savaşın sonuna ulaşmak ve aynı zamanda rehine anlaşmasında ilerleyerek gerektiği şekilde savaşı (geçici olarak) durdurmaktır. Önceki kez insani ara için savaşı nasıl durdurduysak, yeniden ara verebiliriz ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekirse yeniden savaşa dönebiliriz" dedi.Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının ortak kanaat olduğunu vurgulayan Eisenkot, "Benyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetin bölünmüş olduğunu ve maksadı yerine getiremediğine" işaret etti.İsrail'den 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, esir takasına ilişkin müzakerelere gelecek hafta yeniden devam edileceği bildirilirken, Hamas Hareketi ise söz konusu müzakerelere dair kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/refah-sinir-kapisinda-sabirlar-tukendi-israil-ile-misir-askerleri-arasinda-catisma-cikti-1084251024.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hamas, hamas, hamas hareketi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hamas, hamas, hamas hareketi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas’la mücadele uzun yıllar sürebilir

17:26 27.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Hamas Hareketi'nin gücünü yenilediğini belirtirken, mücadelenin uzun yıllar sürebileceğini söyledi.
İsrail resmi televizyonu KAN yaptığı haberde, Eisenkot'un, Parlamento Güvenlik Komisyonu ve Dışilişkiler Komisyon ile kapalı oturumdaki konuşmalarına yer verdi.
Hamas'ın gücünü yenilediğini ve ona karşı mücadelenin uzun yıllar süreceğini dile getiren Eisenkot, rehinelerin (Gazze'deki İsrailli esirlerin) serbest bırakılması ve savaşın bitirilmesinden bahsetmenin doğru olmadığını kaydetti.
Eisenkot, "Doğru olan, Refah'ta savaşın sonuna ulaşmak ve aynı zamanda rehine anlaşmasında ilerleyerek gerektiği şekilde savaşı (geçici olarak) durdurmaktır. Önceki kez insani ara için savaşı nasıl durdurduysak, yeniden ara verebiliriz ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekirse yeniden savaşa dönebiliriz" dedi.
Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının ortak kanaat olduğunu vurgulayan Eisenkot, "Benyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetin bölünmüş olduğunu ve maksadı yerine getiremediğine" işaret etti.
İsrail'den 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, esir takasına ilişkin müzakerelere gelecek hafta yeniden devam edileceği bildirilirken, Hamas Hareketi ise söz konusu müzakerelere dair kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtmişti.
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