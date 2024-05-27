https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/refah-sinir-kapisinda-sabirlar-tukendi-israil-ile-misir-askerleri-arasinda-catisma-cikti-1084251024.html

Refah Sınır Kapısı’nda sabırlar tükendi: İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı

Refah Sınır Kapısı’nda sabırlar tükendi: İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı

Sputnik Türkiye

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirilirken, bir Mısır askerinin öldüğü iddia... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T16:42+0300

2024-05-27T16:42+0300

2024-05-27T16:42+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

mısır

refah

refah sınır kapısı

çatışma

silahlı çatışma

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulanırken, öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fransiz-muhalefetinden-macrona-filistin-tepkisi-1084227780.html

israil

mısır

refah

refah sınır kapısı

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), mısır, refah, refah sınır kapısı, çatışma, silahlı çatışma