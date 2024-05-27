https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/refah-sinir-kapisinda-sabirlar-tukendi-israil-ile-misir-askerleri-arasinda-catisma-cikti-1084251024.html
Refah Sınır Kapısı’nda sabırlar tükendi: İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
Refah Sınır Kapısı’nda sabırlar tükendi: İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirilirken, bir Mısır askerinin öldüğü iddia... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T16:42+0300
2024-05-27T16:42+0300
2024-05-27T16:42+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
mısır
refah
refah sınır kapısı
çatışma
silahlı çatışma
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulanırken, öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fransiz-muhalefetinden-macrona-filistin-tepkisi-1084227780.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), mısır, refah, refah sınır kapısı, çatışma, silahlı çatışma
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), mısır, refah, refah sınır kapısı, çatışma, silahlı çatışma
Refah Sınır Kapısı’nda sabırlar tükendi: İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirilirken, bir Mısır askerinin öldüğü iddia edildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulanırken, öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.
Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.
Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.