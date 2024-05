Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker yığıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fransa-yeni-kaledonyaya-asker-yigiyor-1084247527.html

Elysee Sarayından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaretinin ardından Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili açıklama geldi.Yeni Kaledonya’da görev yapan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir eden ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine desteğini ileten Macron, ilerleyen saatlerde adaya 480 jandarmanın daha gönderileceğini bildirdi.Macron, Yeni Kaledonya’daki yollara barikat kurma girişimlerini ve yağmalama olaylarını kınayarak, "bu şiddetin meşru siyasi eylemin bir parçası" olamayacağını savundu."Şiddetin tırmanmasına izin verdikçe her iki tarafta da her geçen gün daha fazla şiddete başvurmak için yeni nedenler ortaya çıkıyor" ifadesini kullanan Macron, ciddi müzakerelerin yapılabilmesi amacıyla barikatların ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.Yeni Kaledonya’da 15 Mayıs'tan beri süren olağanüstü halin (OHAL), bugün Fransa saatiyle 20.00’de sona ereceğini duyuran Macron, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) üyelerinin barikatların kaldırılması çağrısında bulunabilmesi ve bu barikatları ziyaret edebilmeleri amacıyla OHAL'i uzatmama kararı aldığını açıkladı.Küresel bir anlaşmanın tesisi için temsilcilerle çalışmak üzere arabuluculuk ve durumu kolaylaştırma misyonunun Yeni Kaledonya’nın başkenti Noumea’da mevcut olduğunu belirten Macron, diyaloğa giden yolun bulunması konusunda Yeni Kaledonyalılara ve temsilcilerine güvendiğini bildirdi.Yeni Kaledonyalı lider, bağımsızlık yanlılarından geri adım atmamalarını istemiştiYeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Tein'in taraftarlarına hitabı sosyal medyada yayımlanmıştı.Tein, Ada'daki yerleşimlerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) yönetimiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını hatırlatmıştı.Görüşmede anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediklerini aktaran Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etmişti.Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulunmuştu."Seferber olmaya devam ediyoruz ve her (türlü) direnişi mahallelerde sürdürüyoruz" diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istemişti.Fransa'nın Yeni Kaledonya halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirme planıYeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halk Kanakların gücünü kırmak için hazırladığı anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında haklarını isteyen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de de kabul edilmesi gerekiyor.

