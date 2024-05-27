Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker yığıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
09:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
10:04
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
10:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
11:20
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
11:32
9 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:22
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:27
2 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
19:02
3 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
20:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
20:21
4 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
20:48
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:30
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:10
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fransa-yeni-kaledonyaya-asker-yigiyor-1084247527.html
Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker yığıyor
Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker yığıyor
Sputnik Türkiye
Fransa, topraklarından 17 bin kilometre uzaklıktaki kolonisi Yeni Kaledonya'da halkın meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak amacıyla asker takviyesine... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T15:40+0300
2024-05-27T15:49+0300
dünya
yeni kaledonya
bağımsızlık
fransa
sömürgecilik
koloni
emmanuel macron
jandarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084247309_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6669c4cd3e092843f2257dc22b07d7ba.jpg
Elysee Sarayından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaretinin ardından Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili açıklama geldi.Yeni Kaledonya’da görev yapan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir eden ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine desteğini ileten Macron, ilerleyen saatlerde adaya 480 jandarmanın daha gönderileceğini bildirdi.Macron, Yeni Kaledonya’daki yollara barikat kurma girişimlerini ve yağmalama olaylarını kınayarak, "bu şiddetin meşru siyasi eylemin bir parçası" olamayacağını savundu."Şiddetin tırmanmasına izin verdikçe her iki tarafta da her geçen gün daha fazla şiddete başvurmak için yeni nedenler ortaya çıkıyor" ifadesini kullanan Macron, ciddi müzakerelerin yapılabilmesi amacıyla barikatların ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.Yeni Kaledonya’da 15 Mayıs'tan beri süren olağanüstü halin (OHAL), bugün Fransa saatiyle 20.00’de sona ereceğini duyuran Macron, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) üyelerinin barikatların kaldırılması çağrısında bulunabilmesi ve bu barikatları ziyaret edebilmeleri amacıyla OHAL'i uzatmama kararı aldığını açıkladı.Küresel bir anlaşmanın tesisi için temsilcilerle çalışmak üzere arabuluculuk ve durumu kolaylaştırma misyonunun Yeni Kaledonya’nın başkenti Noumea’da mevcut olduğunu belirten Macron, diyaloğa giden yolun bulunması konusunda Yeni Kaledonyalılara ve temsilcilerine güvendiğini bildirdi.Yeni Kaledonyalı lider, bağımsızlık yanlılarından geri adım atmamalarını istemiştiYeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Tein'in taraftarlarına hitabı sosyal medyada yayımlanmıştı.Tein, Ada'daki yerleşimlerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) yönetimiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını hatırlatmıştı.Görüşmede anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediklerini aktaran Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etmişti.Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulunmuştu."Seferber olmaya devam ediyoruz ve her (türlü) direnişi mahallelerde sürdürüyoruz" diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istemişti.Fransa'nın Yeni Kaledonya halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirme planıYeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halk Kanakların gücünü kırmak için hazırladığı anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında haklarını isteyen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de de kabul edilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/macronu-yakan-ates-suruyor-yeni-kaledonya-geri-adim-atmiyor-1084209918.html
yeni kaledonya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084247309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58de06012f29aef3a006c06e297b1200.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeni kaledonya, bağımsızlık, fransa, sömürgecilik, koloni, emmanuel macron, jandarma
yeni kaledonya, bağımsızlık, fransa, sömürgecilik, koloni, emmanuel macron, jandarma

Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker yığıyor

15:40 27.05.2024 (güncellendi: 15:49 27.05.2024)
© AP Photo / Ludovic MarinYeni Kaledonya
Yeni Kaledonya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Abone ol
Fransa, topraklarından 17 bin kilometre uzaklıktaki kolonisi Yeni Kaledonya'da halkın meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak amacıyla asker takviyesine devam ediyor.
Elysee Sarayından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaretinin ardından Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili açıklama geldi.
Yeni Kaledonya’da görev yapan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir eden ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine desteğini ileten Macron, ilerleyen saatlerde adaya 480 jandarmanın daha gönderileceğini bildirdi.
Macron, Yeni Kaledonya’daki yollara barikat kurma girişimlerini ve yağmalama olaylarını kınayarak, "bu şiddetin meşru siyasi eylemin bir parçası" olamayacağını savundu.
"Şiddetin tırmanmasına izin verdikçe her iki tarafta da her geçen gün daha fazla şiddete başvurmak için yeni nedenler ortaya çıkıyor" ifadesini kullanan Macron, ciddi müzakerelerin yapılabilmesi amacıyla barikatların ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.
Yeni Kaledonya’da 15 Mayıs'tan beri süren olağanüstü halin (OHAL), bugün Fransa saatiyle 20.00’de sona ereceğini duyuran Macron, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) üyelerinin barikatların kaldırılması çağrısında bulunabilmesi ve bu barikatları ziyaret edebilmeleri amacıyla OHAL'i uzatmama kararı aldığını açıkladı.
Küresel bir anlaşmanın tesisi için temsilcilerle çalışmak üzere arabuluculuk ve durumu kolaylaştırma misyonunun Yeni Kaledonya’nın başkenti Noumea’da mevcut olduğunu belirten Macron, diyaloğa giden yolun bulunması konusunda Yeni Kaledonyalılara ve temsilcilerine güvendiğini bildirdi.

Yeni Kaledonyalı lider, bağımsızlık yanlılarından geri adım atmamalarını istemişti

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Tein'in taraftarlarına hitabı sosyal medyada yayımlanmıştı.
Tein, Ada'daki yerleşimlerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) yönetimiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını hatırlatmıştı.
Görüşmede anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediklerini aktaran Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etmişti.
Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.
"Seferber olmaya devam ediyoruz ve her (türlü) direnişi mahallelerde sürdürüyoruz" diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istemişti.

Fransa'nın Yeni Kaledonya halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirme planı

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halk Kanakların gücünü kırmak için hazırladığı anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.
Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında haklarını isteyen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.
Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de de kabul edilmesi gerekiyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
DÜNYA
Macron’u yakan ateş sürüyor: Yeni Kaledonya geri adım atmıyor
Dün, 11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала