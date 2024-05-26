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Macron’u yakan ateş sürüyor: Yeni Kaledonya geri adım atmıyor
Macron’u yakan ateş sürüyor: Yeni Kaledonya geri adım atmıyor
Sputnik Türkiye
Pasifik Okyanusu’nda bulunan Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya’daki yerli halkın başlattığı Paris karşıtı ayaklanmalar sürerken, bağımsızlık yanlılarıyla... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T11:16+0300
2024-05-26T11:16+0300
dünya
fransa
yeni kaledonya
isyan
emmanuel macron
sömürge
sömürgecilik
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Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Tein'in taraftarlarına hitabı Facebook sosyal medya platformu üzerinden yayımlandı.Tein, Ada'da mahallelerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) yönetimiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını belirtti.Görüşmede, anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediklerini aktaran Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etti.Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına, anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu."Seferber olmaya devam ediyoruz ve her (türlü) direnişi mahallelerde sürdürüyoruz." diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istedi.Tein, şöyle devam etti:Tein, CCAT'nin asla insanların canına kast etmediğini vurgulayarak, Fransız devletine, CCAT yetkililerini ev hapsinden çıkarması için çağrıda bulundu.Yeni Kaledonya'yı OHAL'e götüren süreçYeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.
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fransa, yeni kaledonya, isyan, emmanuel macron, sömürge, sömürgecilik
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Macron’u yakan ateş sürüyor: Yeni Kaledonya geri adım atmıyor

11:16 26.05.2024
© AP Photo / Ludovic MarinFransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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Pasifik Okyanusu’nda bulunan Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya’daki yerli halkın başlattığı Paris karşıtı ayaklanmalar sürerken, bağımsızlık yanlılarıyla diyalog arayışındaki Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un statükoyu koruma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Tein'in taraftarlarına hitabı Facebook sosyal medya platformu üzerinden yayımlandı.
Tein, Ada'da mahallelerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) yönetimiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını belirtti.
Görüşmede, anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediklerini aktaran Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etti.
Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına, anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu.
"Seferber olmaya devam ediyoruz ve her (türlü) direnişi mahallelerde sürdürüyoruz." diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istedi.
Tein, şöyle devam etti:

Çok fazla acı var, çok fazla mesele var burada. Sonuna kadar gitmek gerekir ancak hedeflerimize ulaşmak için koordineli, yapılandırılmış ve organize şekilde. Asıl amacımız ülkemizin tam egemenliğine kavuşması.

Tein, CCAT'nin asla insanların canına kast etmediğini vurgulayarak, Fransız devletine, CCAT yetkililerini ev hapsinden çıkarması için çağrıda bulundu.

Yeni Kaledonya'yı OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.
Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.
Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.
Macron von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
DÜNYA
Avrupa, kendi korkuları ve yaptığı hatalar yüzünden zayıflıyor
19 Mayıs, 15:23
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