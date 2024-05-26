https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/rus-ordusunun-harkov-ilerleyisi-suruyor-bir-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altinda-1084214068.html

Rus ordusunun Harkov ilerleyişi sürüyor: Bir yerleşim yeri daha kontrol altında

Rus ordusunun Harkov ilerleyişi sürüyor: Bir yerleşim yeri daha kontrol altında

Sputnik Türkiye

Ukrayna savunmasının derinliklerine inerek Donetsk’teki konumunu güçlendiren Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T13:59+0300

2024-05-26T13:59+0300

2024-05-26T13:59+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

harkov

donetsk

ukrayna

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’ndeki Berestovoye köyünün kontrolünü ele geçirdiğini duyururken, açıklamada, “Başarılı muharebe operasyonları sonucunda, Zapad (Batı) grubu birlikleri Harkov bölgesindeki Berestovoye köyünü kurtarmış, Stelmahovka bölgesinde Ukrayna ordusuna bağlı 77. hava indirme tugayını yenilgiye uğratmıştır” ifadelerine yer verildi.Bölgedeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun kaybının 285 ölü ve yaralı askerle birlikte iki zırhlı muharebe aracı, Amerikan M198 ve M119 obüsleri olduğu eklendi.Bakanlık, Güney grubuna bağlı birliklerin Donetsk cephesinde daha avantajlı hatları ele geçirdiğini ve beş mühimmat deposunu imha ettiğini belirtirken, Ukrayna ordusunun gün içinde 480 kadar asker ve 3 zırhlı araç kaybettiğini aktardı.Kuzey askeri grubunun da Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiğine dikkat çekilden mesajda, gün içerisindeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 300'e yakın askerini kaybettiği bildirildi.Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı Batı (Vostok) askeri birlikleri de sorumluluk alanında daha avantajlı noktaları ele geçirirken, 130 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepr askeri grubunun sorumluluk alanındaki Ukrayna birliklerinin son 24 saatteki kayıplarının 40 askeri bulduğu da eklendi.5 ATACMS füzesi imha edildiBakanlık açıklamasında, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait ABD yapımı 5 ATACMS füzesi, bir Neptun gemi savar füzesi, 41 insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli tiplerde 32 füze düşürdüğü vurgulandı.Ukrayna’daki askeri operasyonun bu yana, Ukrayna ordusuna ait toplam 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 656 insansız hava aracı, 524 uçaksavar füze sistemi, 16 bin 166 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, bin 314 çoklu roketatar sistemi, 9 bin 860 topçu sistemi ve 22 bin 7 adet özel askeri araç imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/abd-basini-muzakereler-baslamazsa-ukraynanin-tamami-kaybedilecek-1084151902.html

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