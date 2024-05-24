https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/abd-basini-muzakereler-baslamazsa-ukraynanin-tamami-kaybedilecek-1084151902.html

ABD basını: Müzakereler başlamazsa Ukrayna’nın tamamı kaybedilecek

ABD basını: Müzakereler başlamazsa Ukrayna’nın tamamı kaybedilecek

Sputnik Türkiye

Hill TV sunucusu Robbie Soave, müzakerelerin derhal başlatılmaması durumunda Ukrayna’nın tamamının kaybedileceğini belirtti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T00:33+0300

2024-05-24T00:33+0300

2024-05-24T00:33+0300

ukrayna krizi

abd

hill tv

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

kiev

müzakere

avdeyevka

donbass

harkov

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ABD’de yayın yapan Hill televizyon kanalının sunucusu Robbie Soave, müzakerelerin derhal başlatılmaması halinde Ukrayna’nın tamamının Rus ordusunun kontrolüne geçeceğini ifade etti.Soave “Artık diplomasi zamanı, yoksa tüm Ukrayna'nın yutulacağı noktaya geleceğiz" dedi.Amerikalı ve Ukraynalı uzmanların Kiev'in bu savaşı kazanamayacağını gayet iyi anladıklarını belirten Soave, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yavaş yavaş geri çekiliyor. Toprak kaybediyorlar. Ordu çöküyor, birliklerin morali bozuk. Korkunç bir durumdalar” ifadelerini kullandı.Son aylarda Rus ordusu, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini ciddi yenilgilere uğratarak Avdeyevka, Marinka Oçeretino'nun yanı sıra Donbass'taki çok sayıda yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca Rus birlikleri Harkov bölgesinde başarıyla ilerlemeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kiev-yonetimi-yeni-toprak-kaybi-hazirliklarina-basladi-1084080512.html

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abd, hill tv, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kiev, müzakere, avdeyevka, donbass, harkov