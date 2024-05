https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/trabzon-ortahisar-belediyesi-baskani-kaya-10-kisinin-yapacagi-isi-100-kisiyle-yapan-birimler-var-1084201882.html

Trabzon Ortahisar Belediyesi Başkanı Kaya: 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var

CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı Ortahisar Belediyesi'nin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi. 25.05.2024

Trabzon’da belediyelerine yönelik yoğun iş talepleriyle ilgili konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Belediyemizde görevli bin 733 personelin en az 500’üne iş bulmak zorundayız. Çünkü 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var. Tablo böyleyken hiç kimse, ‘Benim çocuğumu işe al da belediye batarsa batsın’ diyemez, buna izin veremeyiz” dediToplantıda konuşan Başkan Kaya, burada yaptığı konuşmada belediyenin ihtiyaç fazlası personel yapısına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.“Artık çalışma zamanı” diyen Başkan Kaya, ziyaret talepleri konusunda ricada bulunarak “Seçildiğimiz günden bugüne 2 aylık bir süre geçti. Bu süreçte binlerce insan bizlerin ziyaretine geldi. Her birine teşekkür ediyorum. Binlerce insanımız da bizimle görüşmek istiyor. Bu süreçlerde birbirimizi mazur göreceğiz. Özel Kalemimiz büyük bir hassasiyet gösteriyor, bütün talepleri planlamaya çalışıyor. Bu konuda önceliğimizi kurumsal taleplere veriyoruz, lütfen anlayış gösterin, kimse kırılmasın, kimse alınmasın. Düşünün herkese bu süreçte tek tek randevu verirsek, nasıl çalışacağız? Sadece şu salondaki arkadaşlara randevu versek, en az iki ay sürer. Binlerce partilimiz, hemşerimiz var. Herkes randevu istiyor ama bir sen değilsin ki! Biraz anlayış rica ediyoruz, özellikle istirham ediyorum. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızın mustarip olduğunu biliyorum ama tekrar anlayış rica ediyorum. Her şeyin bir zamanı var önce şu kurumsal ziyaretleri bitirelim işlerimizi bir yoluna koyalım ondan sonra herkese sıra gelecek. Hiç kimsenin acele etmesine gerek yok biz bir aylığına bir yıllığına belediye başkanı seçilmedik 5 yıl orada görev yapacağız 5 yıl boyunca da kapımız gönlümüz her zaman açık olacak bu kadar nettir” ifadelerini kullandı.'Yüzlerce partilimizden, 2 bin küsur CV bize geldi'Konuşmasında Ortahisar Belediyesi’nin personel durumuna da değinen Kaya, “Dert yanmak şikayet etmek için söylemiyorum ama bir durum tespiti yapmak için söylüyorum. Belediyemizin gelir durumuna ilişkin burada kısa birkaç şey söylemek istiyorum, hepiniz bilin arkadaşlar, belediyemizde bin 733 personel var ama ortada şöyle acı bir gerçek de var; Bu bin 733 personelimizin en az 500’üne iş bulmak zorundayız. Bin 733 çalışanımız var, aylık 59.5 milyon maaş ödüyoruz ama en az 500’üne iş bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir tablodan bahsediyorum. Bu tablonun üstüne haklı olarak yüzlerce partilimizden, 2 bin küsur CV bize geldi. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz, yol arkadaşlarıyız. Biz, nerede bir sıkıntı varsa, bu ülke ne zaman dara düşerse, ortaya çıkıp bu sıkıntıları çözmeye talip olmuş insanların partisiyiz. Bu bilinçle bu partide siyaset yapıyoruz yıllardır” açıklamalarında bulundu.'Fazla personelin bir kısmını büyükşehir belediyesine göndereceğiz'İş taleplerini anlayışla karşıladığını ancak mevcut durumda personel şişkinliği olduğuna ve belediyede çalışan en az 500 kişiye iş bulmaya çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

