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Trabzon Ortahisar Belediyesi Başkanı Kaya: 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var
Trabzon Ortahisar Belediyesi Başkanı Kaya: 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var
Sputnik Türkiye
CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı Ortahisar Belediyesi’nin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T18:28+0300
2024-05-25T18:28+0300
türkiye
trabzon
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ahmet kaya
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Trabzon’da belediyelerine yönelik yoğun iş talepleriyle ilgili konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Belediyemizde görevli bin 733 personelin en az 500’üne iş bulmak zorundayız. Çünkü 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var. Tablo böyleyken hiç kimse, ‘Benim çocuğumu işe al da belediye batarsa batsın’ diyemez, buna izin veremeyiz” dediToplantıda konuşan Başkan Kaya, burada yaptığı konuşmada belediyenin ihtiyaç fazlası personel yapısına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.“Artık çalışma zamanı” diyen Başkan Kaya, ziyaret talepleri konusunda ricada bulunarak “Seçildiğimiz günden bugüne 2 aylık bir süre geçti. Bu süreçte binlerce insan bizlerin ziyaretine geldi. Her birine teşekkür ediyorum. Binlerce insanımız da bizimle görüşmek istiyor. Bu süreçlerde birbirimizi mazur göreceğiz. Özel Kalemimiz büyük bir hassasiyet gösteriyor, bütün talepleri planlamaya çalışıyor. Bu konuda önceliğimizi kurumsal taleplere veriyoruz, lütfen anlayış gösterin, kimse kırılmasın, kimse alınmasın. Düşünün herkese bu süreçte tek tek randevu verirsek, nasıl çalışacağız? Sadece şu salondaki arkadaşlara randevu versek, en az iki ay sürer. Binlerce partilimiz, hemşerimiz var. Herkes randevu istiyor ama bir sen değilsin ki! Biraz anlayış rica ediyoruz, özellikle istirham ediyorum. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızın mustarip olduğunu biliyorum ama tekrar anlayış rica ediyorum. Her şeyin bir zamanı var önce şu kurumsal ziyaretleri bitirelim işlerimizi bir yoluna koyalım ondan sonra herkese sıra gelecek. Hiç kimsenin acele etmesine gerek yok biz bir aylığına bir yıllığına belediye başkanı seçilmedik 5 yıl orada görev yapacağız 5 yıl boyunca da kapımız gönlümüz her zaman açık olacak bu kadar nettir” ifadelerini kullandı.'Yüzlerce partilimizden, 2 bin küsur CV bize geldi'Konuşmasında Ortahisar Belediyesi’nin personel durumuna da değinen Kaya, “Dert yanmak şikayet etmek için söylemiyorum ama bir durum tespiti yapmak için söylüyorum. Belediyemizin gelir durumuna ilişkin burada kısa birkaç şey söylemek istiyorum, hepiniz bilin arkadaşlar, belediyemizde bin 733 personel var ama ortada şöyle acı bir gerçek de var; Bu bin 733 personelimizin en az 500’üne iş bulmak zorundayız. Bin 733 çalışanımız var, aylık 59.5 milyon maaş ödüyoruz ama en az 500’üne iş bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir tablodan bahsediyorum. Bu tablonun üstüne haklı olarak yüzlerce partilimizden, 2 bin küsur CV bize geldi. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz, yol arkadaşlarıyız. Biz, nerede bir sıkıntı varsa, bu ülke ne zaman dara düşerse, ortaya çıkıp bu sıkıntıları çözmeye talip olmuş insanların partisiyiz. Bu bilinçle bu partide siyaset yapıyoruz yıllardır” açıklamalarında bulundu.'Fazla personelin bir kısmını büyükşehir belediyesine göndereceğiz'İş taleplerini anlayışla karşıladığını ancak mevcut durumda personel şişkinliği olduğuna ve belediyede çalışan en az 500 kişiye iş bulmaya çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/karadenizli-esnafin-gulduren-ticari-zekasi-amacimiz-konusmak-ve-konusturulmakti-1084201232.html
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trabzon, ortahisar, ahmet kaya, belediye başkanı

Trabzon Ortahisar Belediyesi Başkanı Kaya: 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var

18:28 25.05.2024
© İHA / İHA-AW212616 Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya
 Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© İHA / İHA-AW212616
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CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı Ortahisar Belediyesi’nin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Trabzon’da belediyelerine yönelik yoğun iş talepleriyle ilgili konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Belediyemizde görevli bin 733 personelin en az 500’üne iş bulmak zorundayız. Çünkü 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var. Tablo böyleyken hiç kimse, ‘Benim çocuğumu işe al da belediye batarsa batsın’ diyemez, buna izin veremeyiz” dedi
Toplantıda konuşan Başkan Kaya, burada yaptığı konuşmada belediyenin ihtiyaç fazlası personel yapısına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Artık çalışma zamanı” diyen Başkan Kaya, ziyaret talepleri konusunda ricada bulunarak “Seçildiğimiz günden bugüne 2 aylık bir süre geçti. Bu süreçte binlerce insan bizlerin ziyaretine geldi. Her birine teşekkür ediyorum. Binlerce insanımız da bizimle görüşmek istiyor. Bu süreçlerde birbirimizi mazur göreceğiz. Özel Kalemimiz büyük bir hassasiyet gösteriyor, bütün talepleri planlamaya çalışıyor. Bu konuda önceliğimizi kurumsal taleplere veriyoruz, lütfen anlayış gösterin, kimse kırılmasın, kimse alınmasın. Düşünün herkese bu süreçte tek tek randevu verirsek, nasıl çalışacağız? Sadece şu salondaki arkadaşlara randevu versek, en az iki ay sürer. Binlerce partilimiz, hemşerimiz var. Herkes randevu istiyor ama bir sen değilsin ki! Biraz anlayış rica ediyoruz, özellikle istirham ediyorum. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızın mustarip olduğunu biliyorum ama tekrar anlayış rica ediyorum. Her şeyin bir zamanı var önce şu kurumsal ziyaretleri bitirelim işlerimizi bir yoluna koyalım ondan sonra herkese sıra gelecek. Hiç kimsenin acele etmesine gerek yok biz bir aylığına bir yıllığına belediye başkanı seçilmedik 5 yıl orada görev yapacağız 5 yıl boyunca da kapımız gönlümüz her zaman açık olacak bu kadar nettir” ifadelerini kullandı.

'Yüzlerce partilimizden, 2 bin küsur CV bize geldi'

Konuşmasında Ortahisar Belediyesi’nin personel durumuna da değinen Kaya, “Dert yanmak şikayet etmek için söylemiyorum ama bir durum tespiti yapmak için söylüyorum. Belediyemizin gelir durumuna ilişkin burada kısa birkaç şey söylemek istiyorum, hepiniz bilin arkadaşlar, belediyemizde bin 733 personel var ama ortada şöyle acı bir gerçek de var; Bu bin 733 personelimizin en az 500’üne iş bulmak zorundayız. Bin 733 çalışanımız var, aylık 59.5 milyon maaş ödüyoruz ama en az 500’üne iş bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir tablodan bahsediyorum. Bu tablonun üstüne haklı olarak yüzlerce partilimizden, 2 bin küsur CV bize geldi. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz, yol arkadaşlarıyız. Biz, nerede bir sıkıntı varsa, bu ülke ne zaman dara düşerse, ortaya çıkıp bu sıkıntıları çözmeye talip olmuş insanların partisiyiz. Bu bilinçle bu partide siyaset yapıyoruz yıllardır” açıklamalarında bulundu.

'Fazla personelin bir kısmını büyükşehir belediyesine göndereceğiz'

İş taleplerini anlayışla karşıladığını ancak mevcut durumda personel şişkinliği olduğuna ve belediyede çalışan en az 500 kişiye iş bulmaya çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Ama bazen üzülüyorum arkadaşlar, hiç ummadığımız partililerimiz, arkadaşlarımız yanıma geliyor diyor ki, ‘Yahu burası zaten batmış, ne olur benim uşağımı al da daha çok batsın!’ Bunu bizim demeye hakkımız yok, biz önce bu sıkıntılı süreci yönetilebilir hale getireceğiz ve bunun için sizlerden zaman istiyoruz. Elbette haklısınız, elbette çocuklarınız işe girmeli, buna en çok ben sevinirim, arkadaşlarım sevinir ama arkadaşlar belediyede çalışan 500 arkadaşımıza iş bulma gayreti içinde iken, ki bir kısmını Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ahmet Metin Genç’le gönderdik, tekrar görüştük bir kısmını daha Büyükşehir’e göndereceğiz, kendisi de bu konuda olumlu yaklaştı. Bütün bunları yoluna koyduktan sonra, sistemi sağlıklı işler hale getirdikten sonra elbette biz de bu parti için mücadele eden liyakatli, ahlak sahibi gençlerimizin iş bulmasına katkı vermeye çalışacağız. Bu bizim görevimiz, bunu yok saymıyorum. Sıkıntının ne kadar büyük olduğunu da biliyoruz. Ama kimse, ‘Burası batmış batarsa batsın, benim çocuğumu da al da ne olursa olsun’ dememeli. Biz bunu diyemeyiz. Yıllarca böyle olduğu için bu güzel ülke bu hale geldi. 10 kişinin yapacağı işi 100 kişiyle yapan birimler var maalesef. Dolayısıyla, biz bu sağlıksız yapıyı, bu kötü yönetim anlayışını bir düzene sokup belediyemizi tıkır tıkır işleyen, maaşları gününde ödeyebilen, halka hizmet üretebilen, vaat ettiği projeleri bir bir hayata geçiren ve kamu kaynaklarını halk yararına kullanan bir anlayışla yönetilebilir hale getirdiğimiz zaman sizler de göreceksiniz Trabzon’da nasıl bir örnek belediyecilik yaptığımızı nasıl başarılı olduğumuzu nasıl halkın yüzünü güldürdüğümüzü sizler de göreceksiniz, bütün Türkiye de görecek.
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