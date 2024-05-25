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Karadenizli esnafın güldüren ticari zekası: 'Amacımız konuşmak ve konuşturulmaktı'
Karadenizli esnafın güldüren ticari zekası: 'Amacımız konuşmak ve konuşturulmaktı'
Sputnik Türkiye
Trabzonlu bir esnafın iş yerinin camına astığı kampanya afişine çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlara ulaştı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T18:12+0300
2024-05-25T18:12+0300
türkiye
trabzon
karadeniz
eldiven
esnaf
ticaret
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Azalan müşteri potansiyelini arttırmak için 1 çift eldivenin 15 TL’ye satıldığı dükkanda kampanyaya gittiğini duyuran iş yeri sahibi 6 çift eldiveni ise 100 TL’den sattığını açıkladı. Kampanya afişini görenler ise hesaplama yaptığında bir yanlışlık olduğunu anlayınca dükkan sahibine durumu anlattı. Bu kampanya afişi ile müşteri potansiyelini arttıran esnafın kampanya afişine çekilen hesaplama görüntüsü ile sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde esnaflık yapan Elyesa Kaya (41) son dönemlerde azalan müşteri potansiyelini arttırmak için dikkat çekmek istedi. Dükkanında satışa sunduğu iş eldivenlerinde kampanyaya giden Kaya, bununla ilgili bir afiş hazırladı. 1 çift eldiveni 15 TL’ye sattığı işyerinde kampanyaya gittiğini açıklayan esnaf 6 çift eldiveni ise 100 TL’ye satacağını duyurdu. Dükkan camına hazırladığı kampanya afişini asan Kaya, çok sayıda vatandaşın da dikkatini çekti. Kampanyayı görünce iş eldiveni almak isteyen ancak hesaplama yaptıklarında ise bir yanlışlık olduğunu anlayan vatandaşlar durumu dükkan sahibine anlatmaya çalıştı. Dikkat çekmek için hazırladığı kampanya afişi sayesinde vatandaşın dikkatini çeken ve müşteri potansiyeli artan esnafın kampanya afişi ise sosyal medyada milyonlara ulaştı. İlçede yaşayan Neşat Koç isimli vatandaşın hesaplama yaparken şans eseri çekilen görüntüleri yoğun ilgi gördü. 1.5 milyonu geçen izlenmeye ulaşan görüntüler çok sayıda yorum aldı.'Cep telefonlarımız susmadı'Esnaf Elyesa Kaya ise, videoyu görünce yurtdışından bile arayanların olduğunu söyledi. İlçede 21 yıldır esnaflık yaptığını belirten Kaya, “Herkes normal kampanya yapıyor dedik bir değişiklik olsun izlensin onun için eldivenin çifti 15 lira normalde 6 çifti 90 lira yapar. Biz 6 çiftini 100 lira yapınca herkesin çok dikkatini çekti. Gelen hesap yapmaya başladı. Yanlış yazdınız diyenler oluyor. Sonra biz bunu çekip sosyal medyaya yükledik. Baktık ki bunu milyonlar izlemeye başladı. Cep telefonlarımız susmadı. Yurt dışından bile arayanlar oldu” dedi.'Satışlar arttı'Meşhur eldivenlerden almak isteyenler olduğunu kaydeden Kaya, “Bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Sosyal medyaya daha önceden de videolar yüklüyorduk. Şuanda 1.5 milyonu geçen bir izlenmesi var. Sürekli gelenler oluyor bu hesap böyle olmaz diyorlar. Normalde 7 çifti 105 olur diyorlar. Bari 7 çift yapın onu diyorlar ama biz inadına 6 çifti 100 lira satmaya devam ediyoruz. Tabi bu espri olarak normalde gelip de bize 100 lira verene 7 çift eldiven veriyoruz. Biz hedeflediğimiz şeye ulaştık. Bu kadar farkındalık olacağını tahmin etmiyorduk. Satışlar arttı. Meşhur eldivenlerden almak istiyoruz diyorlar. Artık herkes gülerek geliyor 6 çift eldiveni 100 liraya almak istiyoruz diyorlar” şeklinde konuştu.'Amacımız tam da buydu'“Amacımız konuşmak ve konuşturulmaktı” diyen Kaya, “Yorumlara bakıyorum kimisi diyor ki yanlış hesap yapmış kimisi ise Karadenizli zekası diyor. Herkesin yorumuna saygılıyım. Herkes bana matematik hocamı soruyor bende bunu espri amaçlı yaptığımı söylüyorum” ifadelerini kullandı.'Fiyat aşağı geleceğine yukarıya gidiyordu'Milyonlara ulaşan görüntülerde dükkan camındaki kampanya yazısını gören ve hesaplama yaparken video çekilen Neşat Koç da, “Benim haberim yok. Onu çekip atmışlar. Burada bir hesap hatası vardı. Fiyat aşağı geleceğine yukarıya gidiyordu. Bunları konuştum. Onlarda beni videoya almışlar. Toplama yaptığında 6 çift eldiven 90 liraya geliyor. Buradaki kağıtta 10 TL daha fazla olduğu görülüyor. Arkadaşı uyardık. Yolda yürürken dikkatimi çekmişti” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bize-her-yer-trabzon-diyen-senegalli-cay-iscileri-kacak-cikti-sinir-disi-edilecekler-1084130449.html
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trabzon, karadeniz, eldiven, esnaf, ticaret
trabzon, karadeniz, eldiven, esnaf, ticaret

Karadenizli esnafın güldüren ticari zekası: 'Amacımız konuşmak ve konuşturulmaktı'

18:12 25.05.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW212230Trabzonlu bir esnafın iş yerinin camına astığı kampanya afişine çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlara ulaştı
Trabzonlu bir esnafın iş yerinin camına astığı kampanya afişine çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlara ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW212230
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Trabzonlu bir esnafın iş yerinin camına astığı kampanya afişine çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlara ulaştı.
Azalan müşteri potansiyelini arttırmak için 1 çift eldivenin 15 TL’ye satıldığı dükkanda kampanyaya gittiğini duyuran iş yeri sahibi 6 çift eldiveni ise 100 TL’den sattığını açıkladı. Kampanya afişini görenler ise hesaplama yaptığında bir yanlışlık olduğunu anlayınca dükkan sahibine durumu anlattı. Bu kampanya afişi ile müşteri potansiyelini arttıran esnafın kampanya afişine çekilen hesaplama görüntüsü ile sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde esnaflık yapan Elyesa Kaya (41) son dönemlerde azalan müşteri potansiyelini arttırmak için dikkat çekmek istedi. Dükkanında satışa sunduğu iş eldivenlerinde kampanyaya giden Kaya, bununla ilgili bir afiş hazırladı. 1 çift eldiveni 15 TL’ye sattığı işyerinde kampanyaya gittiğini açıklayan esnaf 6 çift eldiveni ise 100 TL’ye satacağını duyurdu. Dükkan camına hazırladığı kampanya afişini asan Kaya, çok sayıda vatandaşın da dikkatini çekti.
Kampanyayı görünce iş eldiveni almak isteyen ancak hesaplama yaptıklarında ise bir yanlışlık olduğunu anlayan vatandaşlar durumu dükkan sahibine anlatmaya çalıştı. Dikkat çekmek için hazırladığı kampanya afişi sayesinde vatandaşın dikkatini çeken ve müşteri potansiyeli artan esnafın kampanya afişi ise sosyal medyada milyonlara ulaştı. İlçede yaşayan Neşat Koç isimli vatandaşın hesaplama yaparken şans eseri çekilen görüntüleri yoğun ilgi gördü. 1.5 milyonu geçen izlenmeye ulaşan görüntüler çok sayıda yorum aldı.

'Cep telefonlarımız susmadı'

Esnaf Elyesa Kaya ise, videoyu görünce yurtdışından bile arayanların olduğunu söyledi. İlçede 21 yıldır esnaflık yaptığını belirten Kaya, “Herkes normal kampanya yapıyor dedik bir değişiklik olsun izlensin onun için eldivenin çifti 15 lira normalde 6 çifti 90 lira yapar. Biz 6 çiftini 100 lira yapınca herkesin çok dikkatini çekti. Gelen hesap yapmaya başladı. Yanlış yazdınız diyenler oluyor. Sonra biz bunu çekip sosyal medyaya yükledik. Baktık ki bunu milyonlar izlemeye başladı. Cep telefonlarımız susmadı. Yurt dışından bile arayanlar oldu” dedi.

'Satışlar arttı'

Meşhur eldivenlerden almak isteyenler olduğunu kaydeden Kaya, “Bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Sosyal medyaya daha önceden de videolar yüklüyorduk. Şuanda 1.5 milyonu geçen bir izlenmesi var. Sürekli gelenler oluyor bu hesap böyle olmaz diyorlar. Normalde 7 çifti 105 olur diyorlar. Bari 7 çift yapın onu diyorlar ama biz inadına 6 çifti 100 lira satmaya devam ediyoruz. Tabi bu espri olarak normalde gelip de bize 100 lira verene 7 çift eldiven veriyoruz. Biz hedeflediğimiz şeye ulaştık. Bu kadar farkındalık olacağını tahmin etmiyorduk. Satışlar arttı. Meşhur eldivenlerden almak istiyoruz diyorlar. Artık herkes gülerek geliyor 6 çift eldiveni 100 liraya almak istiyoruz diyorlar” şeklinde konuştu.

'Amacımız tam da buydu'

Amacımız konuşmak ve konuşturulmaktı” diyen Kaya, “Yorumlara bakıyorum kimisi diyor ki yanlış hesap yapmış kimisi ise Karadenizli zekası diyor. Herkesin yorumuna saygılıyım. Herkes bana matematik hocamı soruyor bende bunu espri amaçlı yaptığımı söylüyorum” ifadelerini kullandı.

'Fiyat aşağı geleceğine yukarıya gidiyordu'

Milyonlara ulaşan görüntülerde dükkan camındaki kampanya yazısını gören ve hesaplama yaparken video çekilen Neşat Koç da, “Benim haberim yok. Onu çekip atmışlar. Burada bir hesap hatası vardı. Fiyat aşağı geleceğine yukarıya gidiyordu. Bunları konuştum. Onlarda beni videoya almışlar. Toplama yaptığında 6 çift eldiven 90 liraya geliyor. Buradaki kağıtta 10 TL daha fazla olduğu görülüyor. Arkadaşı uyardık. Yolda yürürken dikkatimi çekmişti” diye konuştu.
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