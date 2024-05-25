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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-arhangelskoye-yerlesimini-ele-gecirdi-1084193180.html
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Arhangelskoye yerleşimini ele geçirdi
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Arhangelskoye yerleşimini ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Arhangelskoye yerleşimini ele... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T13:12+0300
2024-05-25T14:13+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
operasyon
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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kayıp
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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.“Merkez Askeri Grubu birlikleri, başarılı askeri eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Arhangelskoye yerleşimini özgürleştirdi” denilen açıklamada, Rus birliklerin ayrıca DHC’nin Novoselovka Pervaya, Yasnoborodovka, Zelyonoye Pole, Toretsk ve Konstantinovka yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna ordusunun birliklerini vurduğu ve düşmanın 3 karşı saldırısını püskürttüğü bilgisine yer verildi.Ukrayna ordusunun kayıpları 410’a yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olarak gerçekleşti.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti, Harkov bölgesinin iki yerleşiminin yakınında konuşlanan düşman birlikleri vuruldu, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 2 karşı saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu 220’ye yakın askerini ve 3 otomobil kaybetti.Batı Askeri Grubu birlikleri, daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki Stepovaya Novoselovka yerleşiminin yakınındaki savunma birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 210’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kaybetti.Güney Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin 2 bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 475’ten fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil kaybetti.Doğu Askeri Grubu birlikleri daha avantajı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin Antonovka, Vodyanoye ve Storojevoye, Zaporojye bölgesinin Gulyaypole yerleşim bölgelerinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu, DHC’nin Vladimirovka yerleşim bölgesinde ise düşmanın karşı saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu bir günde 120’ye yakın asker, 5 otomobil, 2 adet Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, bir ABD yapımı M119 topu ve bir Bukovel elektronik harp sistemi kaybetti.Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde ve Borşevoy Adası’nda konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı, düşmanın buradaki kayıpları 50’ye yakın asker, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 obüsü ve bir D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 113 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu. Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 25 insansız hava aracı (İHA), bir Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 3 adet ABD yapımı HARM anti-radar füzesi imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-ordusundan-avdeyevka-istikametinde-basarili-operasyon-ukrayna-100-asker-kaybetti-1084077096.html
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rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, operasyon, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson, kayıp
rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, operasyon, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson, kayıp

Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Arhangelskoye yerleşimini ele geçirdi

13:12 25.05.2024 (güncellendi: 14:13 25.05.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Arhangelskoye yerleşimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
“Merkez Askeri Grubu birlikleri, başarılı askeri eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Arhangelskoye yerleşimini özgürleştirdi” denilen açıklamada, Rus birliklerin ayrıca DHC’nin Novoselovka Pervaya, Yasnoborodovka, Zelyonoye Pole, Toretsk ve Konstantinovka yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna ordusunun birliklerini vurduğu ve düşmanın 3 karşı saldırısını püskürttüğü bilgisine yer verildi.
Ukrayna ordusunun kayıpları 410’a yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olarak gerçekleşti.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti, Harkov bölgesinin iki yerleşiminin yakınında konuşlanan düşman birlikleri vuruldu, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 2 karşı saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu 220’ye yakın askerini ve 3 otomobil kaybetti.
Batı Askeri Grubu birlikleri, daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki Stepovaya Novoselovka yerleşiminin yakınındaki savunma birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 210’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kaybetti.
Güney Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin 2 bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 475’ten fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil kaybetti.
Doğu Askeri Grubu birlikleri daha avantajı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin Antonovka, Vodyanoye ve Storojevoye, Zaporojye bölgesinin Gulyaypole yerleşim bölgelerinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu, DHC’nin Vladimirovka yerleşim bölgesinde ise düşmanın karşı saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu bir günde 120’ye yakın asker, 5 otomobil, 2 adet Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, bir ABD yapımı M119 topu ve bir Bukovel elektronik harp sistemi kaybetti.
Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde ve Borşevoy Adası’nda konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı, düşmanın buradaki kayıpları 50’ye yakın asker, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 obüsü ve bir D-20 obüsü olarak gerçekleşti.
Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 113 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu. Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 25 insansız hava aracı (İHA), bir Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 3 adet ABD yapımı HARM anti-radar füzesi imha etti.
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