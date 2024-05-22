https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-ordusundan-avdeyevka-istikametinde-basarili-operasyon-ukrayna-100-asker-kaybetti-1084077096.html
Rus ordusundan Avdeyevka istikametinde başarılı operasyon: Ukrayna 100 asker kaybetti
Rus ordusundan Avdeyevka istikametinde başarılı operasyon: Ukrayna 100 asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı Grad çoklu roketatar timinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonu sonucu Ukrayna’nın yaklaşık... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T07:38+0300
2024-05-22T07:38+0300
2024-05-22T07:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İHA timinden, aşırı milliyetçilerin çok sayıda insan gücü ve teçhizatının bulunduğu yerin koordinatlarını alan topçularımız hızlı bir şekilde savaş alanına geldi. Askerlerimiz, savaş aracını seyahat pozisyonundan savaş pozisyonuna getirip hedefe doğru yöneltti ve yaylım ateşi açarak 15 kilometreden daha uzak mesafede bulunan bölgeyi 122 mm yüksek patlayıcı ve yangın çıkarıcı füzelerle vurdu. Saldırıda düşmanın kaybı yaklaşık 100 asker, 3 zırhlı savaş aracı, iletişim ve gözetim araçları olarak gerçekleşti” dendi.Orlan-30 keşif amaçlı insansız hava aracı sayesinde hedefin imha edildiği doğrulandı.Bakanlık, düşmanın yoğunlaştığı yerlere yönelik yoğun topçu saldırılarının Rus taarruz birliklerinin ilerlemesine yardımcı olduğu kaydedildi.Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendiRus hava savunma güçleri, ülkenin Belgorod, Kaluga ve Bryansk bölgelerinde toplamda 5 adet Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma araçlarının, Belgorod bölgesinde 3 ve Kaluga bölgesinde bir İHA imha ettiği belirtildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz da bölgede bir İHA’nın engellendiğini duyurdu.Bogomaz, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının bölgenin Navlinsk ilçesinde imha edildiğini belirterek, “Olayda etkilenen ve hasar yok” diye yazdı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, avdeyevka, grad, hava savunma, iha, insansız hava aracı (iha), belgorod, kaluga bölgesi, bryansk, bryansk valiliği
Rus ordusundan Avdeyevka istikametinde başarılı operasyon: Ukrayna 100 asker kaybetti
07:38 22.05.2024 (güncellendi: 07:49 22.05.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı Grad çoklu roketatar timinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonu sonucu Ukrayna’nın yaklaşık 100 asker ve kamufle edilen teçhizatının imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İHA timinden, aşırı milliyetçilerin çok sayıda insan gücü ve teçhizatının bulunduğu yerin koordinatlarını alan topçularımız hızlı bir şekilde savaş alanına geldi. Askerlerimiz, savaş aracını seyahat pozisyonundan savaş pozisyonuna getirip hedefe doğru yöneltti ve yaylım ateşi açarak 15 kilometreden daha uzak mesafede bulunan bölgeyi 122 mm yüksek patlayıcı ve yangın çıkarıcı füzelerle vurdu. Saldırıda düşmanın kaybı yaklaşık 100 asker, 3 zırhlı savaş aracı, iletişim ve gözetim araçları olarak gerçekleşti” dendi.
Orlan-30 keşif amaçlı insansız hava aracı sayesinde hedefin imha edildiği doğrulandı.
Bakanlık, düşmanın yoğunlaştığı yerlere yönelik yoğun topçu saldırılarının Rus taarruz birliklerinin ilerlemesine yardımcı olduğu kaydedildi.
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rus hava savunma güçleri, ülkenin Belgorod, Kaluga ve Bryansk bölgelerinde toplamda 5 adet Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma araçlarının, Belgorod bölgesinde 3 ve Kaluga bölgesinde bir İHA imha ettiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz da bölgede bir İHA’nın engellendiğini duyurdu.
Bogomaz, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının bölgenin Navlinsk ilçesinde imha edildiğini belirterek, “Olayda etkilenen ve hasar yok” diye yazdı.