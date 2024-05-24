https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusya-ermenistandaki-buyukelcisini-istisare-icin-moskovaya-cagirdi-1084173603.html

Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı

Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurdu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T16:12+0300

2024-05-24T16:12+0300

2024-05-24T16:12+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Kopırkin, istişareler için Moskova'ya çağrıldı" ifadesini kullandı.Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/peskov-rusya-ile-ermenistan-arasindaki-iliskilerin-zorlugu-abartilmamali-1083625114.html

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rusya, ermenistan, büyükelçi, moskova, erivan, dmitriy peskov, vladimir putin, nikol paşinyan