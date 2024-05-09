https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/peskov-rusya-ile-ermenistan-arasindaki-iliskilerin-zorlugu-abartilmamali-1083625114.html
Peskov: Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin zorluğu abartılmamalı
Peskov: Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin zorluğu abartılmamalı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Paşinyan arasındaki görüşmelerin zorluğunun abartılmaması gerektiğini belirtti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T00:16+0300
2024-05-09T00:16+0300
2024-05-09T00:16+0300
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Putin ile Paşinyan arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmeyi Rossiya 1 televizyonundan gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşmelerin zorluğunu abartmaya gerek olmadığını, sorunlu konuların bulunduğunu ancak etkileşimin de o kadar sıkı olduğunu söyledi.Peskov, "Görüşmenin zorluğunu abartmaya gerek yok. İkili ilişkilerimizde elbette bazı sorunlu konular var. Ancak diğer yandan iki ülke arasındaki etkileşim ne kadar sıkı olursa, ikili ilişkiler ne kadar geniş olursa, o kadar çok bir araya geliniyor ve orada çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor” dedi.Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “İki liderin bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/nikol-pasinyan-ermenistan-guvenligini-mesruiyet-temelinde-saglamalidir-1083404319.html
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kremlin, vladimir putin, paşinyan, dmitriy pekov, rusya, ermenistan, ikili ilişkiler
kremlin, vladimir putin, paşinyan, dmitriy pekov, rusya, ermenistan, ikili ilişkiler
Peskov: Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin zorluğu abartılmamalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Paşinyan arasındaki görüşmelerin zorluğunun abartılmaması gerektiğini belirtti.
Putin ile Paşinyan arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmeyi Rossiya 1 televizyonundan gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşmelerin zorluğunu abartmaya gerek olmadığını, sorunlu konuların bulunduğunu ancak etkileşimin de o kadar sıkı olduğunu söyledi.
Peskov, "Görüşmenin zorluğunu abartmaya gerek yok. İkili ilişkilerimizde elbette bazı sorunlu konular var. Ancak diğer yandan iki ülke arasındaki etkileşim ne kadar sıkı olursa, ikili ilişkiler ne kadar geniş olursa, o kadar çok bir araya geliniyor ve orada çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor” dedi.
Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “İki liderin bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullandı.